Власти приняли меры в ответ на падение моста Карола.

В Бранденбурге ожидается предупреждение о высоком уровне воды в некоторых районах вдоль Одера на этой неделе. Уровень предупреждения 1 может быть объявлен в Ратцдорфе, Эйзенхюттенштадте и Франкфурте (Одер) уже в среду или четверг, сообщает представитель Бранденбургского государственного агентства по охране окружающей среды (ЛФУ). Спикер ЛФУ предупреждает: "Волна еще не пришла". Уровень воды быстро растет, и к воскресенью ожидается самый высокий уровень предупреждения 4 на станции Ратцдорф. Кстати, выборы в ландтаг Бранденбурга назначены на тот же день. Районы готовятся к серьезной наводке. Дамбы должны предотвратить наводнение и повреждения, а команда кризиса соберется во Франкфурте (Одер) во вторник.

В Нижней Саксонии ожидается повышение уровня воды в Эльбе на выходных из-за сильных дождей и наводнений в Чехии и Польше. Текущая волна высокой воды в Саксонии приведет к значительному росту уровня воды в среднем течении Эльбы в Нижней Саксонии к концу недели, согласно данным государственного управления NLWKN в Люнебурге. Однако, согласно текущему прогнозу Центра прогнозирования наводнений на Эльбе в Магдебурге, вероятность серьезного наводнения, подобного тем в 2002, 2006 или 2013 годах, мала. Уровень воды в Эльбе в Нижней Саксонии сейчас низкий, и эксперты государственного агентства ожидают, что дожди ослабнут и не будет значительных притоков из притоков.

Администрация района Пирна видит некоторое улучшение ситуации на Эльбе из-за замедления роста уровня воды. В заявлении администрации района говорится о "осторожном оптимизме", но они подчеркивают, что еще рано расслабляться. Уровень Эльбы в Шоне сейчас превышает 6 метров, что соответствует уровню предупреждения 3. Центр наводнений ожидает пик наводнения в среднем диапазоне уровня предупреждения 3, между 6 метрами и 7,50 метрами, во вторник утром. Прогноз наводнения в последние дни часто менялся из-за корректировок в работе плотин на чешской стороне. В ближайшие дни не ожидается значительных осадков.

В настоящее время размытый участок Каролabrücke на Эльбе в Дрездене не влияет на рост уровня воды, согласно оценке города. "Категорически можно сказать, что уровень воды не влияет на участок моста", - заявляет Рене Херольд, глава Дрезденского управления по охране окружающей среды. Уровень воды на дрезденской станции, расположенной ниже на соседнем Аугустус-брюке, в послеобеденное время составляет 5,73 метра. Самый высокий уровень ожидается во вторник, но его точная высота неясна. Однако ожидается, что он будет "около шести метров", что меньше, чем опасались изначально. Хотя размытый участок моста влияет на скорость течения Эльбы ниже по течению, Херольд описывает это как "управляемое". Это должно быть компенсировано следующим мостом.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выделил средства в размере одного миллиарда злотых (приблизительно 240 миллионов евро) на помощь пострадавшим от наводнений в юго-западной части страны. Туск также обещает помощь пострадавшим домам и планирует встретиться со своими коллегами в Австрии, Чехии и Словакии, чтобы совместно добиваться средств ЕС на восстановление после наводнений. Туск также осуждает сообщения о мародерстве в пострадавших от наводнений районах и обещает жесткую позицию против тех, кто эксплуатирует ситуацию.

В Нижней Австрии женщина смогла спастись от поднимающейся воды, поднявшись на первый этаж своего дома в деревне Унитерграфендорф. Ее 70-летний муж, однако, не смог спастись от наводнения и позже был найден мертвым, став третьей жертвой в Австрии.

Немецкий союз пожарных (DFV) считает, что Германия хорошо подготовлена к грядущим наводнениям. "В принципе, мы хорошо подготовлены к ситуациям наводнений в Германии - также благодаря недавним событиям", - заявил президент DFV Карл-Хайнц Банзе газете "Рейнская почта". "Не только были извлечены уроки из сильных дождей в Ахertal и Северном Рейне-Вестфалии, но и ситуации наводнений в нескольких частях Германии в этом году внесли свой вклад в это". Подготовка в пострадавших регионах уже ведется - "подразделения ставятся на standby, мешки с песком готовятся, данные о погоде отслеживаются", и население информируется и может подготовиться соответствующим образом.

17:30 "Разочаровывающие": Шольц обещает помощь

Канцлер Германии Олаф Шольц гарантирует помощь соседним странам, столкнувшимся с наводнениями. "Наводнения, которые мы наблюдаем, разочаровывают", - заявляет политик от СДПГ во время визита в Казахстан. Он уже пообещал помощь пострадавшим гражданам соседних стран. "Мы сделаем все возможное, чтобы помочь".

17:06 Ланг: "Пришло время действовать сейчас"

Лидер партии "Зеленые" Рикарда Ланг требует политических действий в ответ на критическую ситуацию в пострадавших от наводнений районах в Центральной и Восточной Европе. Климатический кризис, объясняет она после консультаций с партийным руководством в Берлине, приводит к тому, что наводнения и сильные дожди происходят чаще, интенсивнее и, скорее всего. Политика, считает она, не должна только реагировать, но и готовиться. "Поэтому пришло время действовать сейчас". Она подчеркивает, что защита климата должна быть приоритетом в политике. "Если Мерц сказал прошлым летом, что мир не закончится, то сегодня он закончился для многих людей", - говорит она, ссылаясь на лидера ХДС. "Это означает, что мы должны сделать защиту климата приоритетом".

16:41 Нехаммер выделяет миллионы на ремонт после наводнений

(Примечание переводчика: В тексте на английском языке нет информации о том, кто такой Нехаммер и о каком ремонте идет речь. Возможно, это опечатка или неполная информация в оригинальном тексте.)

16:08 Взлом дамбы: Жителей призывают немедленно эвакуироваться

Мэр города Пацков в юго-западной Польше Артур Ролка приказал немедленно эвакуировать живущих в нижних районах после того, как в дамбе водохранилища появилась трещина. "Никто не может гарантировать, что повреждения не усугубятся", - предупреждает он в сообщении в социальных сетях. Он призывает всех жителей, которых нужно эвакуировать, сообщить об этом и переместиться в безопасные районы города. После того, как призыв к добровольной эвакуации был проигнорирован, он принял решение об обязательной эвакуации, заявил Ролка на польском телевидении. Влиятельный водоем был построен над Пацковом на реке Глатцер-Нейсе, притоке Одера.

15:54 Хабек призывает к усилению борьбы с изменением климата

Вице-канцлер Роберт Хабек призывает к большей решимости в борьбе с изменением климата в ответ на наводнения в нескольких европейских странах. В частности, он говорит газетам Funke Media Group, что это значит "ускорить расширение возобновляемых источников энергии, энергопереход, производство, дружественное к климату в промышленности". "Более частые наводнения, катастрофы, как в долине Ахер, в этом году в Баварии - это последствия климатического кризиса", - говорит Хабек. "Вот почему наши усилия по сдерживанию климатического кризиса так важны". Однако он предупреждает, что более частые экстремальные погодные явления предотвратить нельзя. Поэтому необходимы более эффективные превентивные меры. "Более сильные дамбы, системы задержания, больше пространства для рек" нужны для лучшей защиты людей.

15:36 Количество жертв растет

Количество жертв наводнений в нескольких европейских странах выросло до как минимум 15. В основном пострадали Австрия (три смерти), Чехия (одна смерть), Польша (пять смертей), и Румыния (шесть смертей).

15:21 Польша объявляет чрезвычайное положение в некоторых регионах

Польша объявила чрезвычайное положение в пострадавших от наводнений районах. Правительство в Варшаве приняло соответствующее постановление на экстренном заседании. Чрезвычайное положение будет применяться к частям Нижней Силезии, Силезии и Опольского воеводства в течение 30 дней. Оно предоставляет органам власти больше полномочий для отдачи приказов, так как гражданские свободы и права временно ограничены. Например, органы власти могут более легко приказать эвакуировать определенные места, районы или объекты. Они также могут запретить гражданам входить в определенные районы.

14:59 Йоханн объясняет причины экстремальных ливней

Переполненные ландшафты и дороги, прорванные дамбы: одно из худших наводнений за десятилетия вызывает трагические сцены в Австрии, Польше, Чехии и Румынии. Но почему экстремальные события осадков и риск наводнений становятся все более частыми? ntv спрашивает эксперта по воде Георга Йоханна.

14:34 Австрийские федеральные железные дороги продлевают предупреждение о путешествиях до четверга

Из-за текущих сильных погодных условий в больших частях Австрии Австрийские федеральные железные дороги (ÖBB) продлили срочное предупреждение о путешествиях, выданное 13 сентября 2024 года, до четверга, 19 сентября 2024 года. "Мы настоятельно рекомендуем всем пассажирам отложить любые ненужные поездки в течение этого периода на более позднюю дату", - пишет ÖBB на своем веб-сайте. Уже забронированные билеты действительны до 22 сентября.

14:19 Количество жертв наводнений в Европе растет

Количество жертв наводнений в некоторых частях Австрии, Польши, Румынии и Чехии выросло до как минимум одиннадцати. В Австрии умерли еще два человека, сообщают полицейские. В Чехии один человек утонул в реке Красовка в восточном регионе Моравия-Силезия, сказал президент полиции Мартин Вондрашек на общественном радио. Ранее сообщалось о восьми смертях в четырех странах. Чешские власти также сообщают о семи пропавших без вести.

Федеральное правительство протягивает руку помощи гражданам, пострадавшим от наводнений в нескольких европейских странах. Как заявила заместитель правительственного спикера Кристиане Гоффман в Берлине, "Наши соседи, наши европейские партнеры и местные жители должны знать: мы следим за ситуацией и готовы оказать помощь". Разрушения в Австрии, Чехии, Польше и Румынии могут быть катастрофическими. Гоффман прокомментировала: "Мы наблюдаем за этими картинами с ужасом и шокированы новостями о погибших и пропавших без вести. От имени федерального правительства мы выражаем свои соболезнования и поддержку всем пострадавшим".

13:43 Орбан откладывает зарубежные выступления из-за наводнений

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан откладывает все свои международные выступления из-за наводнений в своей стране. "В свете экстремальных погодных условий и продолжающихся наводнений в Венгрии я откладываю все свои международные выступления", - написал он на цифровой платформе X. Он не предоставил дополнительной информации. Орбан должен был выступить в дебатах о шестимесячной программе венгерского председательства в ЕС в Европарламенте в Страсбурге в среду. Право-wing лидер часто сталкивается с критикой со стороны Европарламента и Европейской комиссии.

13:12 Острава затоплена: прорывы дамб в третьем по величине городе Чехии

(Примечание: Текст переведен дословно и может требовать редактирования для сохранения смысла и стиля.)

Из-за угрозы наводнения эвакуация расширена в Остраве, третьем по величине городе Чехии. "Похоже, что произошло несколько прорывов дамб в различных районах", - заявил министр окружающей среды Петр Гладик после экстренного заседания. Жителей частично эвакуировали на надувных лодках. Ожидается, что примерно 100 кубометров воды в секунду проходят через проломы. Проводятся попытки заполнить пробелы камнями. Острава, дом для около 285 000 жителей, расположена на слиянии нескольких рек, в том числе Одер и Опава. Город, известный своими шахтами и промышленностью, находится примерно в 280 километрах к востоку от Праги. Транспорт в Остраву и далее в Польшу полностью нарушен. Пришлось закрыть электростанцию. Вблизи Богумине наводнение вызвало отключение электроэнергии и мобильной связи. Вода прервала водоснабжение во многих местах.

12:33 Запись о количестве осадков: 450 литров дождя на квадратный метр в чешском городе

Дождь от депрессии "Аннет" ошеломляет: с пятницы в Сереце в Чехии, недалеко от границы с Польшей, выпало 450 литров дождя на квадратный метр, что является самым высоким показателем на данный момент, объясняет эксперт по погоде ntv.de Оливер Шейл. В Германии лидером является Рюппольдинг/Берхтесгаденская земля с 320 литрами за четыре дня. В Австрии 364 литра выпало в районе Санкт-Пёльтен, а 369 литров - в Лилиенфельде. В Вене было зарегистрировано 279 литров, но точные данные сейчас недоступны из-за неисправности измерительных станций. В Польше больше всего дождя, 200 литров, выпало в Катовице.

12:25 Румыния: Шесть смертельных случаев в Карпатском регионе

Тяжелые дожди и наводнение привели к смерти по крайней мере шести человек в Карпатском регионе Румынии. Особенно пострадали регионы Галац, Васлуй и Яссы на востоке страны. Примерно 300 человек были спасены, и около 6000 сельских домов были затоплены. Жертвами в основном являются пожилые люди, в том числе две женщины в возрасте 96 и 86 лет. Самый высокий уровень предупреждения о наводнении остается в силе до полудня. Изолированные деревни в основном затронуты наводнением. Люди искали убежища на крышах, чтобы не быть унесенными наводнением. На место были派遣了数百名消防员。

11:59 Наводнение в Саксонии: Превышен порог Эльбы

В Саксонии уровни воды Эльбы продолжают расти. В Дрездене уровень составляет 5,62 метра в полдень, согласно Центру наводнений штата. Во вчерашний вечер был объявлен второй уровень предупреждения о наводнении. Порог третьего этапа тревоги, который составляет шесть метров, ожидается быть превышенным ранним утром во вторник. Уровень воды Эльбы в Дрездене может продолжать расти до среды вечером, достигнув своего пика. В Шоне, на границе с Чехией, действует третий этап тревоги с уровнем воды Эльбы 6,13 метра. Однако центр наводнений ожидает, что уровни воды начнут спадать в Гёрлице. Наивысшая точка наводнения называется пиком.

11:33 Австрия: Два дополнительных смертельных случая из-за наводнения

В Австрии двое дополнительных человек погибли из-за наводнения, согласно сообщениям полиции. 70-летний мужчина и 80-летний мужчина погибли в своих домах в общинах в Нижней Австрии, подтвердили власти. Оба мужчины стали жертвами наводнения внутри своих зданий. В воскресенье также погиб пожарный, откачивающий воду из подвала. В восточной Австрии сохраняются исключительные условия из-за нескольких дней непрерывных дождей. Более 1800 зданий были эвакуированы, и многие дороги закрыты из-за наводнения.

11:01 Вроцлав готовится к наводнению: После сильных дождей и наводнений, которые затронули юго-западную Польшу, город Вроцлав (Бреслау) в Нижней Силезии готовится к приближающейся волне наводнения. Мэр Яцек Сутык объявил предупреждение о наводнении для города, расположенного вдоль реки Одер. Принятые меры включают круглосуточное наблюдение за дамбами, контроль и защиту каналов и закрытие переправ через дамбы, как указано в видео в Facebook от Сутыка самого. Волна наводнения должна достичь Вроцлава во вторник. Ранее сделанные прогнозы, указывающие на минимальное воздействие на Вроцлав, были скорректированы, согласно мэру. Хотя наводнение не достигнет высоты наводнения Одер в 1997 году, которое затопило треть города, Сутык подчеркивает, что текущая инфраструктура находится в гораздо лучшем состоянии, с новыми дамбами, водоудерживающими бассейнами и полями. Он надеется, что вода не проникнет в город.

10:35 Наводнение в Нижней Австрии: "Ситуация остается критической" Несмотря на кратковременное облегчение на рассвете, ситуация с наводнением в восточной Австрии остается критической. "Еще не конец, все еще критично, все еще драматично", - заявляет губернатор Нижней Австрии Йоханна Микль-Лейтнер. Понедельник обещает до 80 литров осадков на квадратный метр в некоторых регионах. Основная проблема сейчас - плотины, и власти предупреждают о "наивысшем риске прорыва плотин". Общественная жизнь в основном приостановлена, закрыто более 200 дорог, эвакуировано более 1800 зданий, и многие школьники и дошкольники остаются дома, как сообщает Микль-Лейтнер. Около 3500 домохозяйств остаются без света. Пока не ясно, какой ущерб нанесен. "Помощь пострадавшим будет оказана", - обещает руководитель провинции. За последние дни некоторые регионы Нижней Австрии получили до 370 литров осадков на квадратный метр - несколько раз больше обычного месячного количества.

10:10 Уровень воды в Эльбе резко растет: Дрезден приближается к уровню предупреждения три В Саксонии уровень воды в реке Эльба продолжает расти. Уровень воды в Дрездене утром составлял 5,54 метра, и ожидается, что он превысит шесть метров сегодня, что приведет к уровню предупреждения три. Этот уровень может привести к затоплению населенных районов. Уровень в Шона на Эльбе у чешской границы уже достиг этого уровня, с показателем 6,09 метра. Уровень предупреждения три также действует на Лузацкой Нысе у польской границы, с уровнем воды 5,56 метра, всего несколько сантиметров до самого высокого уровня предупреждения четыре. Отрезок федеральной дороги 99 в Гёрлице закрыт из соображений безопасности, как сообщил представитель полиции. Уровень предупреждения три, установленный на 4,80 метра, также действует здесь.

09:49 Первая жертва наводнения в Чехии: мужчина утонул Первая подтвержденная жертва наводнения в Чехии произошла. Власти также сообщают о семи пропавших без вести. Мужчина утонул в маленькой реке Красовка в районе Брунталь в восточной части Моравии-Силезии, как сообщил президент полиции Мартин Вондрашек в общественном радио. Среди пропавших без вести - трое, которые были унесены автомобилем в районе Йесеник в Хрубый-Есеник. До сих пор не найдено никаких следов автомобиля. Другие пропавшие без вести были унесены различными водными путями, в том числе рекой Отава. Также пропал без вести мужчина из дома престарелых возле польской границы. Премьер-министр Чехии Петр Фiala описал наводнение как "вековое", что означает, что оно происходит статистически раз в столетие в одном и том же месте. Ранее сообщалось о жертвах наводнений в других странах ЕС: пожарный в Австрии, мужчина в Польше и шесть человек в Румынии.

09:17 Женщина упала в реку Ныса, проверяя уровень воды в Гёрлице Женщина упала в реку Ныса, проверяя уровень воды в Гёрлице. Preliminary reports suggest the woman slipped at the water's edge near the Parkhotel Merkur and fell into the river. She managed to swim about 700 meters downstream before pulling herself out near the Vierradmuhle weir. She is currently receiving treatment for hypothermia.

09:00 THW готовится к крупным операциям на Эльбе и Одере Федеральное агентство технической помощи Германии (THW) готовится к возможному наводнению в восточной Германии. "Мы готовимся направить крупные команды на реки Эльба и Одер", - сказал руководитель отдела THW Фритц-Хельге Восс в "ZDF Morgenmagazin". Он советует людям в пострадавших районах запастись необходимыми товарами. Восс отмечает, что Германии пока везет с погодой, но реки Эльба, Ныса и Одер, как ожидается, затопят в течение недели. В выходные THW направило около 140 человек в Баварию и Саксонию, в том числе работы на поврежденном мосту Карола в Дрездене. Восс подчеркивает, что это четвертое значительное наводнение в Германии в этом году, что требует подготовки и инвестиций в оборудование. "В конечном итоге, это расходы на приспособление к климату", - сказал он.

08:43 Срочное заседание в Польше из-за сильного наводнения Премьер-министр Дональд Туск созвал срочное заседание своего кабинета этим утром из-за сильного наводнения в юго-западной Польше. Он подготовил декрет о введении режима чрезвычайной ситуации, но кабинет должен его утвердить. Избыточные осадки привели к наводнениям вблизи польско-чешской границы, особенно в Нысе в Ополском воеводстве. Агентство новостей PAP сообщает, что отделения неотложной помощи в Нысе были затоплены рекой Глатцер-Ныса, притоком Одера. Примерно 33 пациента, в том числе дети и беременные женщины, были эвакуированы на лодках.

08:15 Ухудшение ситуации с наводнением в Баварии, Германия Ситуация с наводнением в Баварии остается критической в некоторых районах, так как ожидаются дожди на предстоящей неделе. Полицейские сообщения показывают, что за ночь в пострадавших районах не произошло значительных изменений, и ситуация не улучшится. HND прогнозирует рост уровней воды в различных местах, таких как Дунай в Пассау, Вилс в Вилсхофене и Изар в Мюнхене. Улучшение ожидается к среде, although the DWD forecasts continuous rain from the Alps to the foothills until Tuesday, with potential rainfall totals of 40 to 70 liters per square meter, and up to 90 liters in valley locations.

07:32 Беспощадные наводнения в ЧехииОбласти наводнений и затоплений в Чехии не показывают признаков улучшения. Волна наводнения на реке Марце (Моравы) достигла Литоулова, примерно в 200 километрах к востоку от Праги, где целые улицы затоплены. Городские власти предупреждают жителей не мешать службам экстренной помощи в социальных сетях. Ожидается дальнейший рост уровня воды в реке в ближайшие часы.

07:03 Обвал дамбы вызывает разрушительное наводнение в ПольшеВ Польше растут опасения после прорыва дамбы, позволившего разрушительным водам наводнения двинуться в направлении Глатцер-Нейсе. Мощные видеоролики показывают силу бурлящих вод.

06:40 Жертвы наводнений в Европе: Польша, Чехия и РумынияПольша, Чехия и Нижняя Австрия сталкиваются с последствиями разрушительных наводнений, в то время как ситуация в Румынии остается критической после сильных дождей. К сожалению, несколько жизней унесены наводнениями: пожарный в Австрии, человек в Польше и шесть человек в Румынии.

06:12 Чрезвычайные эвакуации из-за наводнений в ЧехииНа выходных масштабные наводнения затронули целые чешские города, такие как Йесеник в Йесекиих горах и Крнов на границе с Польшей. В Йесенике службы экстренной помощи спасли сотни людей на лодках и вертолетах. После отступления воды в многих местах представляла опасность угроза оползней.

05:49 Пассажиры круизного судна застряли в Вене из-за наводнений на ДунаеИз-за наводнений, вызванных сильными дождями на Дунае, пассажиры швейцарского речного круизного судна в Вене не могут сойти на берег. Примерно 100 пассажиров и 40 членов экипажа на борту "Тургау Престиж" в настоящее время не могут покинуть судно, согласно швейцарскому вещателю SRF и Тургау Трэвел. Пристань затоплена, что не позволяет пассажирам сойти на берег. СМИ сообщают, что другие круизные суда, пришвартованные в Вене, также могут быть застряны. Местные власти решат, когда и смогут ли пассажиры покинуть судно, и им, возможно, придется оставаться на борту до вторника, так как "Тургау Престиж" было запланировано отправиться из Линца в Будапешт и обратно, но сейчас оно застряло в Вене.

Зарубежный шторм "Аннет", или "Борис", принес библейские ливни и наводнения в Польшу, Чехию, Австрию и Румынию, что привело к гибели по крайней мере восьми человек.

