- Власти предупреждают о непредсказуемых продавцах из Азии.

Катастрофические цены, но качество товара редко оправдывает ожидания: Агентство по борьбе с преступлениями против собственности (АБППС) и Отдел защиты прав потребителей Рейнланд-Пфальца предупреждают о сомнительных онлайн-магазинах из Азии. При просмотре цифровых рынков рекомендуется проявлять осторожность, заявил АБППС.

Многие онлайн-магазины маскируются под немецкие компании, но на самом деле базируются в Азии. Это может вызвать проблемы с защитой прав потребителей, в основном в случаях задержки поставки или неверной маркировки товара. Хотя такие случаи редки в азиатских магазинах, проблемы с качеством продукции довольно распространены. Высокие затраты на обратную пересылку в азиатские страны часто делают возврат товара финансово нецелесообразным, согласно АБППС.

Отдел защиты прав потребителей и АБППС Рейнланд-Пфальца призывают покупателей внимательно изучить детали онлайн-магазинов. Если нет информации об импринте, лучше вообще избегать таких платформ. Если импринт есть, простой веб-поиск может выявить возможные проблемы с указанным адресом. Адрес может не существовать или использоваться другой компанией для своих операций. В таких случаях АБППС рекомендует полностью отказаться от платформы.

Несмотря на предупреждение, некоторые люди все еще делают покупки в сомнительных магазинах. Это может привести к разочарованию, так как товары редко соответствуют ожиданиям, даже с высокой стоимостью обратной пересылки в Азию.

Читайте также: