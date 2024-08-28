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Власти представили обновленное обвинение против Трампа, утверждая манипуляции с выборами.

В рамках расследования против бывшего американского президента Дональда Трампа, accuseго в манипулировании выборами в 2020 году, спецпрокурор Джек Смит представил обновленное обвинительное заключение. В этом Updated file, представленному в прошлую вторник, рассмотрена статья от июля 2023 года,...

 and  Lauren Adams
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Власти представили обновленное обвинение против Трампа, утверждая манипуляции с выборами.

Обновленные обвинительные маркировки Трампа, который стремится к новому сроку в ноябре, назвали "отчаянным шагом" и частью "преследования" против него на своей платформе Truth Social. Необходимо отклонить это дело. Рассмотрение дела в федеральном суде в Вашингтоне связано с участием Трампа в штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Министерство юстиции заявило, что пересмотренные обвинения отражают "приверженность обвинения следовать и исполнять решения и руководящие принципы Верховного суда". Тем не менее, Смит продолжает придерживаться своего основного аргумента, что несмотря на проигрыш на выборах 2020 года действующему президенту Джо Байдену, Трамп стремился "удержаться у власти" и пытался перевернуть результаты выборов.

В июле Верховный суд предоставил Трампу, как президенту США, полную иммунитет от уголовного преследования за официальные действия, который также распространяется на период после его президентства. Этот иммунитет не распространяется на частную деятельность. В деле об electoral fraud против Трампа теперь судье Тане Чуткан нужно определить, какие из действий Трампа в отношении выборов были официальными действиями, а какие - личными.

Пересмотренные обвинения сохраняют все четыре первоначальных обвинения против Трампа: сговор с целью обмана США, препятствование официальному разбирательству, сговор с целью препятствования официальному разбирательству и сговор с целью нарушения права граждан на голосование. Два из этих обвинений предусматривают максимальный срок тюремного заключения до 20 лет.

Обвинения утверждают, что Трамп пытался остановить сертификацию победы Байдена в Конгрессе США, и что Капитолий был взят штурмом его сторонниками 6 января 2021 года во время этого процесса. Ранее Трамп подогревал своих сторонников необоснованными утверждениями о фальсификации выборов.

Новая версия обвинения составляет 36 страниц по сравнению с предыдущими 45 страницами. Материалы, связанные с потенциальным иммунитетом и общением Трампа с сотрудниками Министерства юстиции в то время, были исключены.

Из-за сложности различения между официальными и личными действиями Трампа начало судебного процесса до выборов 5 ноября не ожидается. Это существенная победа для Трампа. Если он вернется в Белый дом, он может приказать Министерству юстиции прекратить дело.

Трамп также сталкивается с другими уголовными делами. Решение об иммунитете также может повлиять на его дело в Джорджии, где он обвиняется в попытке манипулирования выборами. Дата суда для этого дела также не назначена.

В отдельном деле в Нью-Йорке жюри присяжных признало Трампа виновным в подделке деловых записей для сокрытия выплаты бывшей порноактрисе Сторми Дэньелс в конце мая. Трамп стал первым бывшим президентом США, осужденным по уголовному делу.

Его приговор в этом деле еще не объявлен, с запланированной датой на 18 сентября. Однако адвокаты Трампа просят отменить приговор в связи с решением об иммунитете.

Новое обвинительное заключение сохраняет четыре первоначальных обвинения против Трампа, в том числе два с потенциальным тюремным сроком до 20 лет. Несмотря на то, что Верховный суд предоставил Трампу иммунитет за официальные действия, обвинительное заключение все еще охватывает его действия в связи с делом о фальсификации выборов.

В ответ на пересмотренное обвинительное заключение команда юристов Трампа выступает за отклонение обвинений, ссылаясь на иммунитет Трампа от уголовного преследования за официальные действия.

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