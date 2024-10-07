Власти по туризму в регионах, сильно пострадавших от урагана Хелена, дают советы по планированию осенних каникул.

Для властей это тонкий баланс, где нужно учитывать экономические потребности регионов, менее пострадавших от шторма, и необходимость широкой реконструкции во многих районах их юрисдикции.

В западной части Северной Каролины, восточной части Теннесси и других горных районах, пострадавших от Хелены, шторм пришелся именно на тот момент, когда живописная осенняя листва должна была привлечь множество туристов.

Несколько национальных и государственных парковых зон, расположенных вдоль пути шторма, остаются недоступными, в то время как некоторые графства и города работают над восстановлением электричества и услуг связи.

Запрет на въезд в западную часть Северной Каролины, но с исключениями

Ашвилл и большинство окружающих сообществ в западной части Северной Каролины в настоящее время закрыты для посещения.

Предупреждение для путешественников в западной части Северной Каролины предостерегает водителей избегать поездок в западную часть Северной Каролины из-за продолжающихся проблем и опасностей, таких как наводнение рек, оползни, сходы грунта, закрытие дорог и падение деревьев. Уведомление также упоминает о широких отключениях электроэнергии и связи, а также о нехватке воды, продовольствия и бензина.

Однако есть несколько исключений, даже в Северной Каролине, которая все еще восстанавливается после шторма, согласно данным туристических властей.

Предупреждение, размещенное на веб-сайте Visit North Carolina, советует, что хотя большую часть западной части Северной Каролины следует избегать, некоторые районы в самой западной части штата готовы и рады принимать посетителей.

К этим округам относятся Cherokee (муниципалитет Мёрфи), Clay (муниципалитет Хейсвилл), Graham (муниципалитет Роббинсвилл), Macon (муниципалитеты Франклин и Хайлендс) и Swain (муниципалитет Брайсон-Сити), согласно обновлению от 3 октября.

Посетителям рекомендуется связаться с этими местами заранее, чтобы подтвердить свои планы и убедиться в безопасности маршрутов для поездки в эти горные destinations.

DriveNC.gov предоставляет актуальные условия дорог, а также в предупреждении содержится информация о закрытых государственных центрах приветствия и способы внести вклад в процесс восстановления.

Туристы раздумывают: посетить или воздержаться?

Многие потенциальные посетители взвешивают важность поддержки этих общин экономически и необходимость предоставить достаточно места для восстановления. Это отражается в многочисленных комментариях на платформах социальных сетей о том, стоит ли продолжать поездки в осенний сезон.

На странице Visit Highlands NC в Facebook один потенциальный посетитель выразил свою озабоченность, сказав: "Мы просто хотим поступить наилучшим образом для сообщества Хайлендс и ценим ваши честные мысли".

Местный бутик ответил: "Мы рады вас принять!"

Другой местный пользователь Facebook поделился своей точкой зрения, намекая на смесь чувств среди местных жителей. "Все зависит от ваших конкретных планов", - отметил пользователь, добавив, что поддержка магазинов и ресторанов в центре города приемлема, но езда по окрестностям может быть опасной и нарушать работу сотрудников коммунальных служб и некоторых местных жителей, борющихся с последствиями шторма.

Хайлендс избежал многих более серьезных эффектов Хелены, и большинство бизнесов в городе открыты, согласно обновлению в четверг днем.

Пострадавшие штаты на пути Хелены

В Теннесси Департамент туристического развития штата объявил, что "большая часть Теннесси открыта для бизнеса", за исключением популярных туристических городов Гейтсберга, Пиgeon Фордж и Сивирвилл, которые еще не полностью доступны.

Предупреждение от департамента призывает путешественников проявлять осторожность и связываться с местами перед прибытием.

Части Великого Смоковного горного национального парка открыты, но рекомендуется воздерживаться от outdoor-активностей из-за ограниченного персонала и вопросов безопасности, что приводит к закрытию нескольких дорог в парке.

Служба национальных парков призывает посетителей перенести свои поездки из-за вопросов безопасности, а в графстве Сивир открыты места для тех, кто может добраться до них безопасным путем.

По состоянию на четверг днем веб-сайты Джорджии и Южной Каролины не предоставляют конкретных указаний для путешествий внутри штатов, в то время как туристическая страница Флориды предоставляет информацию об attractions, закрытии государственных парков и туристических ресурсах.

Туристические чиновники Виргинии предупредили путешественников быть осторожными при поездках в пострадавшие районы юго-западной Виргинии.

"Хотя путешествия в некоторых туристических destinations юго-западной Виргинии в настоящее время сопряжены с трудностями, некоторые графства и города в регионе готовы и рады принять посетителей", - говорится на веб-сайте Корпорации по туризму Виргинии, подчеркивая безопасность жителей и посетителей как приоритет номер один.

Путешественникам рекомендуется подтвердить свои планы, чтобы убедиться, что destinations готовы их принять, и упоминаются закрытия некоторых государственных парков и работы по восстановлению.

Предупреждение для западной части Северной Каролины выделяет несколько исключений, где посетители приветствуются, в том числе графства Cherokee, Clay, Graham, Macon и Swain. Туристам рекомендуется связаться с этими местами заранее для безопасного планирования поездки.

Из-за последствий шторма многие туристы задумываются, посещать ли пострадавшие районы или воздержаться, отражая свою озабоченность как по экономическому восстановлению общин, так и по вопросам безопасности.

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