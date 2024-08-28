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ЭкономикаНовостиЕвропейская комиссия

Власти планируют захватить контроль над примерно 80% Meyer Werft.

 and  Wendy Allen
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Мeyer Werft, известная судостроительная компания, срочно нуждается в финансовой поддержке, чтобы...
Мeyer Werft, известная судостроительная компания, срочно нуждается в финансовой поддержке, чтобы избежать близкую к краху банкротство.

- Власти планируют захватить контроль над примерно 80% Meyer Werft.

Федеральная администрация и правительство Нижней Саксонии стремятся приобрести около 80% находящегося в затруднительном положении Meyer Werft за 400 миллионов евро. Об этом объявил министр экономики Нижней Саксонии Олаф Ляйе в земельном парламенте.

Вместе с федеральным правительством государство также планирует предоставить гарантии, чтобы предотвратить банкротство компании. По данным Министерства экономики, это будет стоить примерно 1 миллиард евро каждому - федеральному правительству и государству. На прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) и правительство земли объявили о своем намерении спасти судостроительную компанию, испытывающую финансовые трудности. Ляйе теперь представил детали.

Под угрозой более 20 000 рабочих мест в Германии

Министр экономики обосновал предложенное спасение тем, что кризис судостроительной компании непосредственно и косвенно угрожает более 20 000 рабочих мест в Германии, около половины из которых находятся в Нижней Саксонии. "Государство не может просто стоять в стороне", - сказал политик СДПГ. Кроме того, немецкую морскую промышленность нужно сохранить.

Ляйе подчеркнул, что государство не планирует в долгосрочной перспективе стать основным акционером судостроительной компании. "Мы легко можем представить успешное будущее судостроительной компании в частных руках", - сказал он. Это также включает возможность для семьи Меер вернуть акции.

Meyer Werft должен обеспечить финансирование к середине сентября

Meyer Werft, известный своими круизными судами, должен собрать почти 2,8 миллиарда евро к концу 2027 года для финансирования строительства новых судов. Соглашения по этому вопросу должны быть достигнуты к 15 сентября.

Сообщалось, что эта ситуация не вызвана отсутствием заказов. Однако некоторые контракты на суда были заключены до пандемии коронавируса и не позволяют скорректировать возросшие цены на энергию и сырье. Кроме того, в отрасли обычно 80% стоимости строительства оплачивается только при entrega судна - судостроительная компания должна финансировать строительство займами в течение этого времени.

Канцлер федерального правительства Шольц на прошлой неделе похвалил компанию на судостроительном заводе в Папенбурге как "промышленный бриллиант". "Meyer Werft - это ценный актив, который мы не можем позволить себе потерять и не потеряем", - сказал Шольц.

Спасение еще не завершено. В частности, бюджетные комитеты Бундестага и земельного парламента еще должны утвердить проект.

Все фракции в земельном парламенте согласны с тем, что судостроительную компанию нужно спасать. Однако лидер оппозиции Себастьян Ленчер из ХДС подчеркнул, что участие государства должно быть временным. "Должно быть ясно, что судостроительная компания не должна стать государственным органом, потому что государство не умеет строить суда", - сказал Ленчер. AfD предостерегает от возможности китайского участия в судостроительной компании, если государство снова продаст свои акции.

Экономист ставит под сомнение конкурентоспособность судостроительной компании

Критику в адрес запланированного спасения высказал экономист Марсель Фратцшер. "На самом деле нет никакой хорошей причины, почему эта компания сейчас так важна для Германии. Она не является таковой", - сказал президент Немецкого института экономических исследований (DIW) NDR. Государство не может начать спасать все компании, которые испытывают трудности. "Мы должны признать, что мы не можем производить все продукты в Германии".

Экономист также выразил сомнения в конкурентоспособности Meyer Werft. "Настоящая проблема в том, что компания в беде, но ни один частный инвестор не хочет участвовать, несмотря на эти щедрые государственные гарантии", - сказал он. "Это должно быть предупреждающим знаком для всех, что эта компания не имеет устойчивого положения".

Комиссия, состоящая из федеральных и государственных бюджетных комитетов, должна утвердить запланированное спасение Meyer Werft федеральной администрацией и правительством Нижней Саксонии. Министр экономики Ляйе признает, что государство не планирует в долгосрочной перспективе стать основным акционером судостроительной компании, а видит успешное будущее Meyer Werft в частных руках.

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