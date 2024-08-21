- Власти объявляют о запланированных проверках в учебных заведениях.

Полицейские в Бранденбурге скоро присоединятся к началу школьного года, взяв с собой проверки. "Чтобы гарантировать безопасность самых уязвимых участников дорожного движения, мы организуем масштабные проверки возле школ и послешкольных учреждений", - заявил представитель полиции. Так как многие дети впервые столкнутся с дорожным движением, "в результате, безопасность дорожного движения в школу станет центральной темой нашей общенациональной кампании по безопасности дорожного движения, направленной на повышение осведомленности о рисках и поддержку соответствующими мерами контроля дорожного движения", - добавил представитель.

Помимо проверок, будет предложено несколько инструктивных занятий, чтобы научить детей правильному поведению на дороге и предупредить их о возможных опасностях. "Это включает в себя обучение пешеходам, обучение студенческим патрулям и визиты от кукольного театра, который обращается к безопасному пересечению дорог в своем спектакле 'Счастливый случай'", - добавил представитель полиции. Школьный год начнется для большинства учеников в Бранденбурге 2 сентября.

В связи с текстом, вот два предложения, содержащие слово 'раннее обучение':

После 'Бранденбурга' школьный год начнется 2 сентября, 'раннее обучение' детей будет введено в дорожное движение впервые.В рамках кампании по безопасности дорожного движения будет уделено особое внимание 'раннему обучению' детей, с акцентом на обучение дорожной безопасности и опасностям.

Читайте также: