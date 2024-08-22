- Власти начали движение, чтобы сделать донорство яйцеклеток законным.

В немецком парламенте предложен проект, направленный на запуск инициативы по легализации донорства яйцеклеток. Юрист от ФДП Каtrin Хеллинг-Плахр пытается мобилизовать поддержку для составления совместного заявления от различных фракций в поддержку такого законодательства. Как она пояснила в письме, полученном немецким пресс-агентством, "многие немецкие пары не могут зачать естественным путем, несмотря на свои желания". Она считает, что "ответственно разработанное законодательство о донорстве яйцеклеток" могло бы стать решением для некоторых из этих пар. В связи с моральными сложностями она считает, что межфракционный диалог - лучший путь вперед.

Катализатором этого предложения стали рекомендации, сделанные в апреле экспертной группой, согласно которым донорство яйцеклеток могло бы быть разрешено при определенных условиях. Например, покупка и продажа яйцеклеток должны оставаться незаконными. Право ребенка знать свои корни должно быть защищено. В настоящее время Закон о защите эмбрионов запрещает женщинам получать оплодотворенные яйцеклетки от других женщин.

В своем письме Хеллинг-Плахр подчеркивает необходимость "адекватно информировать и медицински ухаживать" как за донорами, так и за получателями. С группой депутатов, подающих совместное заявление, есть возможность "снять устаревший запрет, позволить бездетным парам исполнить их желание и одновременно придерживаться высоких этических стандартов". Она также планирует провести встречу.

Министр юстиции Марко Бушманн (ФДП) выразил оптимизм в отношении вероятности инициативы по легализации до 2025 года федеральных выборов. С его точки зрения, "веские причины поддерживают отмену абсолютного запрета на донорство яйцеклеток в Германии", - сказал он дпа.

Хеллинг-Плахр решительно выступает за обеспечение "справедливости иfairness" в предлагаемом законодательстве о донорстве яйцеклеток, гарантируя, что как доноры, так и получатели будут уважаемы и заботиться. С поддержкой различных политических фракций она надеется, что эта инициатива поможет "продвигать справедливость, предоставляя легальный путь для бездетных пар, чтобы завести семью, придерживаясь этических стандартов".

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