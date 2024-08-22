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ПолитикаНовостиПравосудие

Власти начали движение, чтобы сделать донорство яйцеклеток законным.

При желании пары иметь детей строгие правила предписываются для искусственного оплодотворения. Возможно ли ослабить эти ограничения для доноров яйцеклеток?

 and  Vladimir Milov
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Процесс введения спермы в яйцеклетку находится под рассмотрением для легализации в качестве метода...
Процесс введения спермы в яйцеклетку находится под рассмотрением для легализации в качестве метода донорства.

- Власти начали движение, чтобы сделать донорство яйцеклеток законным.

В немецком парламенте предложен проект, направленный на запуск инициативы по легализации донорства яйцеклеток. Юрист от ФДП Каtrin Хеллинг-Плахр пытается мобилизовать поддержку для составления совместного заявления от различных фракций в поддержку такого законодательства. Как она пояснила в письме, полученном немецким пресс-агентством, "многие немецкие пары не могут зачать естественным путем, несмотря на свои желания". Она считает, что "ответственно разработанное законодательство о донорстве яйцеклеток" могло бы стать решением для некоторых из этих пар. В связи с моральными сложностями она считает, что межфракционный диалог - лучший путь вперед.

Катализатором этого предложения стали рекомендации, сделанные в апреле экспертной группой, согласно которым донорство яйцеклеток могло бы быть разрешено при определенных условиях. Например, покупка и продажа яйцеклеток должны оставаться незаконными. Право ребенка знать свои корни должно быть защищено. В настоящее время Закон о защите эмбрионов запрещает женщинам получать оплодотворенные яйцеклетки от других женщин.

В своем письме Хеллинг-Плахр подчеркивает необходимость "адекватно информировать и медицински ухаживать" как за донорами, так и за получателями. С группой депутатов, подающих совместное заявление, есть возможность "снять устаревший запрет, позволить бездетным парам исполнить их желание и одновременно придерживаться высоких этических стандартов". Она также планирует провести встречу.

Министр юстиции Марко Бушманн (ФДП) выразил оптимизм в отношении вероятности инициативы по легализации до 2025 года федеральных выборов. С его точки зрения, "веские причины поддерживают отмену абсолютного запрета на донорство яйцеклеток в Германии", - сказал он дпа.

Хеллинг-Плахр решительно выступает за обеспечение "справедливости иfairness" в предлагаемом законодательстве о донорстве яйцеклеток, гарантируя, что как доноры, так и получатели будут уважаемы и заботиться. С поддержкой различных политических фракций она надеется, что эта инициатива поможет "продвигать справедливость, предоставляя легальный путь для бездетных пар, чтобы завести семью, придерживаясь этических стандартов".

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