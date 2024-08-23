- "Власти": Хонесс возвышает Нойера - ищет больше элитных фигур

Себастьян Хёнесс, тренер клуба Бундеслиги VfB Штутгарт, высоко оценил вратаря Мануэля Нойера после его ухода из национальной сборной Германии. Одновременно с этим швабский тренер надеется, что его нынешний вратарь, Александр Нюбель, в будущем сыграет более значительную роль в национальной сборной Германии.

"Он лучший вратарь, которого я когда-либо видел", - сказал Хёнесс о Нойере. "Настоящая звезда, если не лучший из лучших". Главный вратарь национальной сборной Германии, представляющий FC Bayern Munich, объявил в среду о прекращении участия в национальной команде после восьми крупных турниров. Победитель чемпионата мира 2014 года теперь полностью сосредоточится на клубном уровне.

Нюбель неожиданно не был включен в состав непосредственно перед домашним Евро.

"Это, несомненно, потеря для немецкого футбола", - прокомментировал Хёнесс. "Однако это также возможность для других воспользоваться моментом. И я смотрю на Алекса. Я считаю, что он играл на исключительно высоком уровне в течение длительного времени, особенно в прошлом году".

Нюбель в настоящее время находится в аренде в VfB до 2026 года. В прошлом сезоне он неожиданно помог Штутгарту финишировать вторыми. Сначала 27-летнего игрока планировали включить в состав немецкой сборной на домашнее Евро, но позже его исключили за несколько дней до начала турнира.

Хёнесс описал Нюбеля как предлагающего "комплексный профиль вратаря, который также важен в национальной сборной". Кроме того, он отметил, что Нюбель еще молод. Несмотря на то, что в сборной есть и другие "настоящие таланты", тренер VfB считает, что Нюбель "будет играть важную, значительную роль там, показывая стабильные выступления в нашем клубе".

"Несмотря на то, что Александр Нюбель находится в аренде в VfB Штутгарт от FC Bayern, он показывает отличную форму и даже помог команде финишировать вторыми в прошлом сезоне".

"С уходом Мануэля Нойера из национальной сборной Германии появляется возможность для молодых вратарей, таких как Нюбель, проявить себя, как отметил тренер VfB Штутгарт Себастьян Хёнесс".

Читайте также: