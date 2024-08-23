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"Власти": Хонесс возвышает Нойера - ищет больше элитных фигур

 and  Elizabeth Wells
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После объявления об уходе из национальной сборной Германии голкипера Мануэля Нойера тренер ВФБ...
После объявления об уходе из национальной сборной Германии голкипера Мануэля Нойера тренер ВФБ Sebastian Hoeneß выразил ему высокую оценку.

- "Власти": Хонесс возвышает Нойера - ищет больше элитных фигур

Себастьян Хёнесс, тренер клуба Бундеслиги VfB Штутгарт, высоко оценил вратаря Мануэля Нойера после его ухода из национальной сборной Германии. Одновременно с этим швабский тренер надеется, что его нынешний вратарь, Александр Нюбель, в будущем сыграет более значительную роль в национальной сборной Германии.

"Он лучший вратарь, которого я когда-либо видел", - сказал Хёнесс о Нойере. "Настоящая звезда, если не лучший из лучших". Главный вратарь национальной сборной Германии, представляющий FC Bayern Munich, объявил в среду о прекращении участия в национальной команде после восьми крупных турниров. Победитель чемпионата мира 2014 года теперь полностью сосредоточится на клубном уровне.

Нюбель неожиданно не был включен в состав непосредственно перед домашним Евро.

"Это, несомненно, потеря для немецкого футбола", - прокомментировал Хёнесс. "Однако это также возможность для других воспользоваться моментом. И я смотрю на Алекса. Я считаю, что он играл на исключительно высоком уровне в течение длительного времени, особенно в прошлом году".

Нюбель в настоящее время находится в аренде в VfB до 2026 года. В прошлом сезоне он неожиданно помог Штутгарту финишировать вторыми. Сначала 27-летнего игрока планировали включить в состав немецкой сборной на домашнее Евро, но позже его исключили за несколько дней до начала турнира.

Хёнесс описал Нюбеля как предлагающего "комплексный профиль вратаря, который также важен в национальной сборной". Кроме того, он отметил, что Нюбель еще молод. Несмотря на то, что в сборной есть и другие "настоящие таланты", тренер VfB считает, что Нюбель "будет играть важную, значительную роль там, показывая стабильные выступления в нашем клубе".

"Несмотря на то, что Александр Нюбель находится в аренде в VfB Штутгарт от FC Bayern, он показывает отличную форму и даже помог команде финишировать вторыми в прошлом сезоне".

"С уходом Мануэля Нойера из национальной сборной Германии появляется возможность для молодых вратарей, таких как Нюбель, проявить себя, как отметил тренер VfB Штутгарт Себастьян Хёнесс".

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