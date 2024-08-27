Власти изучают альтернативную теорию бывшего политика в смерти журналиста из Вегаса: "В ней не было последовательности"

Он обвинил недвижимость Compass Realty, своих коллег по офису, полицию Лас-Вегаса, лабораторию ДНК и прокуроров в сговоре для найма киллера и убийства журналиста Джима Томпсона 2 сентября 2022 года, а затем фабрикации доказательств для его осуждения.

Однако во время возражения прокуратуры в понедельник Кристофер Хэмнер отверг это утверждение как неразумное и сказал присяжным напрямую: "Это не складывается".

"Это дает вам представление о его мышлении. Он так высоко себя ценит. Он верит, что все эти люди, эти организации, были так заинтересованы в убийстве другого человека - не его - просто чтобы подставить его. Это правдоподобно? И самое главное, где доказательства?" сказал Хэмнер.

Даже адвокат Теллеса, Роберт Драскович, не полностью поддержал теорию заговора Теллеса, хотя и понимал точку зрения своего клиента.

"Понимаю, почему он верит в этот масштабный заговор. Какие у него еще варианты в этих обстоятельствах?" сказал Драскович в своем заключительном слове.

После возражения присяжные начали рассматривать дело. После рассмотрения в течение примерно четырех часов присяжные были отправлены домой на понедельник и продолжат работу во вторник в 9:00 утра по тихоокеанскому времени.

Заключительные выступления и возражения последовали через несколько недель после начала судебного процесса над Теллесом, 47-летним бывшим общественным администратором округа Кларк. Он не виновен в убийстве с применением deadly weapon в результате ножевого ранения Томпсона, журналиста Las Vegas Review-Journal.

Процесс в округе Кларк состоялся почти два года после убийства, которое привлекло внимание к вопросам безопасности журналистов даже в Соединенных Штатах. По данным Комитета по защите журналистов, с 1992 года в США были убиты 14 журналистов.

Томпсону было 69 лет, он освещал подполье "Города грехов" и его работа включала разоблачение мафиози, коррумпированных чиновников и компрометированных правительственных агентств. Прокуроры заявили, что его статьи о Теллесе и его офисе привели к его убийству.

Перед своей смертью Томпсон писал о обвинениях в неподобающем поведении в офисе общественного администратора округа Кларк, сообщая, что Теллес создал враждебную рабочую среду и имел неподобающие отношения с подчиненным.

Томпсона нашли мертвым с множественными ножевыми ранениями возле его дома 2 сентября 2022 года. Он работал над историей о Теллесе в момент своей смерти, как сообщает Review-Journal.

Судебный процесс и заключительные выступления

За последние две недели прокуроры утверждали, что Теллес убил Томпсона потому, что был раздражен статьями, которые раскрыли беспорядки в его политическом офисе. В результате Теллес проиграл переизбрание на демократических праймериз в июне 2022 года, согласно прокурорам.

Месяцы спустя, когда Томпсон работал над другой историей о Теллесе, прокуроры утверждали, что Теллес маскировался, ждал возле дома Томпсона и смертельно ранил его.

Почти два десятка свидетелей выступили на стороне прокуратуры, используя видеозаписи и физические доказательства, чтобы связать Теллеса с маскировкой подозреваемого, красным автомобилем на месте преступления и ДНК под ногтями Томпсона.

Части маскировки - большая соломенная шляпа и серые кроссовки Nike - были найдены разрезанными на куски в резиденции Теллеса, заявили прокуроры. Расследователи также изучили телефон Теллеса и нашли на нем изображения дома Томпсона из Google Maps, согласно прокурорам.

На заключительных выступлениях в понедельник главный заместитель окружного прокурора Памела Векерли обобщила доказательства по делу и продемонстрировала сообщения Теллеса, критикующие статьи Томпсона.

"Он явно был расстроен публикацией этих статей и тем, что это привело к его поражению на праймериз", - сказала Векерли.

Защита утверждала, что Теллеса подставили в убийстве, потому что он стремился реформировать свой политический офис, что разозлило "Старый режим". Теллес выступил в свою защиту на суде и отрицал свою вину, заявляя, что недвижимость наняла киллера, чтобы убить Томпсона, а затем подставить его.

"Я никогда никого не атаковал, я никогда никого не убивал. Я не убивал Томпсона. Это мое заключение", - сказал Теллес.

Во время заключительных выступлений защиты в понедельник Драскович утверждал, что прокуратура не доказала дело за пределами разумного сомнения. Расследование не обнаружило крови или ДНК Томпсона в доме, машине или одежде Теллеса, и следователи не нашли орудие убийства или ярко-оранжевый жилет, который носил подозреваемый, утверждал он.

В возражении Хэмнер резко критиковал теорию заговора Теллеса, называя ее нелогичной и утверждая, что так много людей согласились бы убить журналиста, чтобы подставить небольшого политика-неудачника.

Хэмнер признал, что план убийства Теллеса был "умным" и "методичным", но сказал, что в целом он был неудачным. Он также утверждал, что Теллес имел мотив и возможность убить Томпсона, который работал над другой историей о нем.

"Он убил его потому, что отчеты Томпсона разрушили его карьеру, разрушили его репутацию, угрожали, возможно, его браку, и раскрыли вещи, которые даже он признал, что не хотел, чтобы общественность знала. Он это сделал, потому что Томпсон не закончил писать".

"Во время своего заключительного выступления Хэмнер также упомянул о том, что Теллес, казалось, верил, что все, в том числе мы, как присяжные, поверят в такой масштабный заговор против него, даже предлагая нам задуматься о правдоподобности такой ситуации".

"В своем возражении Хэмнер обратился к команде защиты Теллеса, заявив, что было очень маловероятно, что столько людей и организаций объединятся против одного политика, подразумевая, что мы, как присяжные, не должны рассматривать это как реальный вариант".

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