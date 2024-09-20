Власти Гонконга предполагают, что потенциальная проблема с двигателем самолета A350 Cathay Pacific может привести к существенному ущербу.

В начале сентября компания Cathay Pacific отменила множество рейсов, сославшись на необходимость проверки своих самолетов Airbus A350 после того, как проблема с двигателем заставила рейс, направляющийся в Цюрих, вернуться в Гонконг вскоре после вылета 2 сентября.

Ранее авиакомпания определила неисправность детали двигателя на пострадавшем самолете, но не стала раскрывать конкретную проблему.

В четверг Управление по расследованию авиационных происшествий Гонконга (AAIA) сообщило, что во время расследования было обнаружено заметное отверстие в топливном шланге, а также черный налет, свидетельствующий о наличии огня.

AAIA предположило, что топливо могло протечь через прорванный шланг, что могло привести к возгоранию, которое распространилось бы на окружающие компоненты двигателя.

Они заявили, что если это не будет своевременно устранено и исправлено, это может привести к более серьезному пожару в двигателе, что может нанести значительный ущерб самолету.

Также были обнаружены следы ожогов под двумя обратными тягами самолета, которые перенаправляют выхлоп для замедления при посадке, согласно первоначальному отчету, опубликованному управлением.

AAIA призвало Европейское агентство авиационной безопасности потребовать от Rolls-Royce, производителя двигателей для популярных дальнемагистральных самолетов Airbus A350, подготовить информацию о дальнейшей пригодности к полетам по данному вопросу.

В результате Cathay Pacific провела тщательный осмотр своих 48 самолетов Airbus A350 и заменила детали на 15 самолетах.

Семейство Airbus A350 состоит из двух моделей, которые используют два различных турбовентиляторных двигателя Trent XWB от Rolls-Royce.

CNN связалась с Cathay Pacific и Rolls-Royce за комментариями.

Несмотря на проблему с двигателем, приведшую к отмене рейсов и даже к отклонению, Cathay Pacific продолжает работать со своими оставшимися самолетами Airbus A350, проводя необходимые осмотры и техническое обслуживание для обеспечения безопасности.

Обнаружение проблемы с топливным шлангом и потенциального пожара в двигателе Управлением по расследованию авиационных происшествий Гонконга подчеркивает важность регулярного технического обслуживания и проверок в авиационной отрасли.

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