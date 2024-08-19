Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиТихий платный процесс

Власти готовы начать процесс вынесения приговора в суде Трампа.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута
Трамп демонстрирует свою стойкость после нападения на него перед съездом Республиканской партии.
Трамп демонстрирует свою стойкость после нападения на него перед съездом Республиканской партии.

Власти готовы начать процесс вынесения приговора в суде Трампа.

В судебном разбирательстве, касающемся скандала с выплатой, в котором замешан бывший президент США Дональд Трамп, суд согласился доверить судье Хуану Мерчану решение о возможной отсрочке вынесения приговора. Как следует из письма, направленного в суд от имени окружной прокуратуры Манхэттена, они согласились "оставить решение о подходящем графике для дальнейших процедур после суда на усмотрение суда". Обвинение заверило, что готово явиться на любую назначенную дату вынесения приговора. Трамп был признан виновным в Нью-Йорке 30 мая, будучи осужден по всем 34 пунктам обвинения в фальсификации бизнес-документов для сокрытия выплаты в размере 130 000 долларов в 2016 году взрослой киноактрисе Сторми Дэньель за молчание. В возрасте 78 лет Трамп стал первым бывшим президентом США, признанным виновным в совершении преступления.

Судья еще не установил приговор в этом деле о выплате, учитывая просьбу Трампа отменить его приговор в отдельном деле. Первоначально дата вынесения приговора была назначена на 18 сентября.

Тем не менее, команда юристов Трампа на прошлой неделе попросила судью Мерчана отложить вынесение приговора до после президентских выборов 5 ноября. Адвокат Трампа Тодд Бланш утверждал, что назначенная дата не дает бывшему президенту достаточно времени для возможного обжалования решения в другом судебном процессе.

Ранее судебная система уже откладывала вынесение приговора, всего через несколько недель после решения Верховного суда, которое предоставило Трампу временную юридическую защиту в начале июля. Эта временная защита добавила неопределенности в отношении дальнейшего продвижения судебных процессов Трампа.

Эксперты предсказывают, что тюремное заключение для 78-летнего Трампа, который сейчас баллотируется против демократического кандидата в президенты Камалы Харрис, маловероятно. Будучи впервые осужденным без криминального прошлого, можно ожидать условный срок или штраф. Однако юридическая команда Трампа стремится полностью отменить приговор.

Предложение об отсрочке вынесения приговора в деле "Тихая оплаченная процедура" находится в настоящее время на рассмотрении судьи Хуана Мерчана после просьбы адвоката Трампа. Несмотря на признание виновным в "Тихая оплаченная процедура", юридическая команда Трампа активно добивается отмены приговора.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Израиль признает предложение о прекращении боевых действий, в ожидании одобрения ХАМАСа
Политика

Израиль признает предложение о прекращении боевых действий, в ожидании одобрения ХАМАСа

Переговоры по завершению конфликта между Израилем и ХАМАС в Газе, похоже, достигли тупика. Однако есть частичный прорыв, но ситуация остается нерешенной.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
После интенсивных дискуссий Израиль соглашается на предложение перемирия в секторе Газа.
Политика

Израиль согласился на перемирие в Газе

Израиль согласился на перемирие в Газе После многочисленных попыток США, Египет и Катар предложили перемирие в Газе, которое Израиль признал. Об этом объявил госсекретарь США Энтони Блинкен, который отметил прогресс по ключевым вопросам после длительной встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Тель-Авиве. Блинкен не уточнил, учитывает ли предложение озабоченности

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Израиль соглашается на прекращение огня
Политика

Израиль соглашается на прекращение огня

Возможное достижение перемирия в Газе и освобождение заложников обсуждаются? Госсекретарь США Энтони Блинкен делится положительными prvním от беседы с премьер-министром Израиля

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Христиан Кизер запечатлён во время заседания в здании окружного суда Кеносхи 15 ноября 2019 года.
Политика

Лицо, осужденное на 11 лет тюрьмы после того, как она воспользовалась своим правом на смертельное нападение на мужчину из-за его участия в сексуальной эксплуатации.

Женщина из Милуоки, оправдывавшая свои действия обоснованностью из-за участия мужчины в торговле людьми, получила приговор в понедельник

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно

Последние

Независимо от того, как вы бы ни захватили воспоминания во время каникул, соблюдение основных...
Культура

Как стать более опытным путешественником: рекомендации и советы

Посещаете ли вы место, где коренные жители предпочитают вашего отсутствия как туриста? Эти советы помогут вам избежать нежелательных действий.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Израиль признает предложение о прекращении боевых действий, в ожидании одобрения ХАМАСа
Политика

Израиль признает предложение о прекращении боевых действий, в ожидании одобрения ХАМАСа

Переговоры по завершению конфликта между Израилем и ХАМАС в Газе, похоже, достигли тупика. Однако есть частичный прорыв, но ситуация остается нерешенной.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Смертельная авария произошла, когда высококлассная яхта перевернулась в черепаху возле Сицилии, и шесть человек пропали без вести.
Главные темы

Смертельная авария произошла, когда высококлассная яхта перевернулась в черепаху возле Сицилии, и шесть человек пропали без вести.

После попадания престижной яхты в méditerranское море у берегов Сицилии, что привело к хотя бы одной жертве, шестеро людей все еще не найдены. В понедельник вечером в ходе происшествия 15 пассажиров и членов команды были успешно спасены. Sources из итальянской береговой охраны указывают, что...

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Шолц считает работу коалиции сложной и выступает за "соответствующее поведение".
Главные темы

Шолц считает работу коалиции сложной и выступает за "соответствующее поведение".

Оlaf Шольц, федеральный канцлер Германии и член СДПГ, признает存在 Administrative Units ( kombinat ) difficulty within the traffic light coalition. Шольц заявил на гражданском диалоге в Бремене вечером в понедельник, что сбор коалиции после недавних федеральных выборов уже был сложной задачей, и...

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно