Власти готовы начать процесс вынесения приговора в суде Трампа.

В судебном разбирательстве, касающемся скандала с выплатой, в котором замешан бывший президент США Дональд Трамп, суд согласился доверить судье Хуану Мерчану решение о возможной отсрочке вынесения приговора. Как следует из письма, направленного в суд от имени окружной прокуратуры Манхэттена, они согласились "оставить решение о подходящем графике для дальнейших процедур после суда на усмотрение суда". Обвинение заверило, что готово явиться на любую назначенную дату вынесения приговора. Трамп был признан виновным в Нью-Йорке 30 мая, будучи осужден по всем 34 пунктам обвинения в фальсификации бизнес-документов для сокрытия выплаты в размере 130 000 долларов в 2016 году взрослой киноактрисе Сторми Дэньель за молчание. В возрасте 78 лет Трамп стал первым бывшим президентом США, признанным виновным в совершении преступления.

Судья еще не установил приговор в этом деле о выплате, учитывая просьбу Трампа отменить его приговор в отдельном деле. Первоначально дата вынесения приговора была назначена на 18 сентября.

Тем не менее, команда юристов Трампа на прошлой неделе попросила судью Мерчана отложить вынесение приговора до после президентских выборов 5 ноября. Адвокат Трампа Тодд Бланш утверждал, что назначенная дата не дает бывшему президенту достаточно времени для возможного обжалования решения в другом судебном процессе.

Ранее судебная система уже откладывала вынесение приговора, всего через несколько недель после решения Верховного суда, которое предоставило Трампу временную юридическую защиту в начале июля. Эта временная защита добавила неопределенности в отношении дальнейшего продвижения судебных процессов Трампа.

Эксперты предсказывают, что тюремное заключение для 78-летнего Трампа, который сейчас баллотируется против демократического кандидата в президенты Камалы Харрис, маловероятно. Будучи впервые осужденным без криминального прошлого, можно ожидать условный срок или штраф. Однако юридическая команда Трампа стремится полностью отменить приговор.

Предложение об отсрочке вынесения приговора в деле "Тихая оплаченная процедура" находится в настоящее время на рассмотрении судьи Хуана Мерчана после просьбы адвоката Трампа. Несмотря на признание виновным в "Тихая оплаченная процедура", юридическая команда Трампа активно добивается отмены приговора.

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