- Власти федерального уровня сейчас ведут расследование в отношении Соллингена.

Следуя за смертельным ножевым нападением в Солingen, Федеральное уголовное ведомство взяло дело под свой контроль и расследует подозреваемого в убийстве и предполагаемой принадлежности к террористической группе «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщил представитель высшей прокуратуры Германии агентству «Дойче Прессе-Агентур» в Карлсруэ. Подозреваемый должен предстать перед следственным судьей Верховного суда (BGH) в воскресенье. Попытка депортации подозреваемого, сирийского беженца, в прошлом году не увенчалась успехом.

Все schwerverletzte лица находятся на пути к выздоровлению.

В субботу вечером 26-летний мужчина сдался властям, как сообщает полиция. Мужчина взял на себя ответственность за инцидент. Причастность этого человека в настоящее время находится под пристальным вниманием. Согласно сообщениям полиции Дюссельдорфа, подозреваемый - 26-летний сириец. По данным источника dpa, он сдался в крови.

Пострадавшие в критическом состоянии теперь находятся на пути к выздоровлению. "Все четыре пациента, получающие лечение в муниципальной клинике в Солingen, преодолели кризис", - сказал Томас Стандл, медицинский директор и CEO, в интервью Welt TV. В воскресенье утром место преступления в центре города оставалось оцепленным. Hundreds of people gathered for a memorial service in the early hours.

Подозреваемый прибыл в Германию в конце 2022 года и подал заявление на получение убежища.

В пятницу вечером мужчина, похоже, атаковал случайного прохожего во время празднования 650-летия города Солingen - "Фестиваля многообразия" - и затем скрылся в хаосе и первоначальной панике. Двое мужчин в возрасте 67 и 56 лет и 56-летняя женщина были убиты. Eight people were injured, four of them severely. «Исламское государство» (ИГ) взяло на себя ответственность за нападение, но на данный момент нет подтверждения от правоохранительных органов о исламистском мотиве.

Согласно Spiegel, подозреваемый въехал в Германию в конце 2022 года и подал заявление на получение убежища. Он не был признан экстремистом-исламистом немецкими правоохранительными органами. Эти детали были подтверждены агентством «Дойче Прессе-Агентур».

Сообщается, что заявление подозреваемого на получение убежища было отклонено. Его должны были депортировать в Болгарию в прошлом году. Через эту страну он проник в Европейский Союз. Однако из-за того, что он скрылся в подполье Германии, депортация была первоначально отложена, как сообщается в Welt и Focus. Позже сирийца перевели в Солingen.

В соответствии с правилами Дублина обычно страна ЕС, ответственная за обработку заявления на убежище, - та, где беженец впервые вошел на территорию Европы - скорее всего, Болгария в этом случае. Если человек впоследствии незаконно перемещается в otra страну ЕС, такую как Германия, последняя может подать запрос на передачу ответственности первоначальной стране. Если запрос одобряется, может быть выдан приказ о депортации. Если депортация не удается, ответственность возвращается стране, которая изначально планировала передать человека.

Министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Рёль (ХДС) заявил в субботу вечером в программе ARD «Tagesthemen», что «были признаки этого человека, и мы нашли доказательства». Он не раскрыл природу доказательств.

ИГ утверждает "месть за мусульман в Палестине и других местах".

ИГ взяло на себя ответственность за нападение в пропагандистской трансляции.

ИГ заявило через свой пропагандистский канал Амак, что нападавший был членом ИГ и совершил нападение как "месть за мусульман в Палестине и других местах". Целью, по сообщениям, была "группа христиан".

Полиция Дюссельдорфа также получила заявление ИГ о взятии на себя ответственности. Представитель полиции заявил, что в настоящее время проверяется достоверность этого заявления. Источники в расследовательской команде подчеркнули, что ИГ в прошлом брало на себя ответственность за нападения без конкретных доказательств сотрудничества с исполнителем.

Ссылка на "месть за мусульман в Палестине" скорее всего относится к конфликту между Израилем и палестинской террористической организацией ХАМАС. Ни ИГ, ни террористическая сеть Аль-Каида не имеют связей с ХАМАС. Однако правоохранительные органы предупреждают об увеличении угрозы терроризма и радикализации в исламском мире из-за затяжного конфликта в Палестине. Германия является одним из главных союзников Израиля и крупным поставщиком вооружений.

Представитель высшей прокуратуры Маркус Касперс упомянул на пресс-конференции в Вуппертале в субботу afternoon, что "мотив еще не может быть определен, но подозрение на террористический мотив не может быть исключено в сложившихся обстоятельствах". Если доказательства террористического преступления окрепнут, дело может быть передано в юрисдикцию федерального генерального прокурора, что теперь произошло.

Федеральное уголовное ведомство занимается делами, связанными с исламистской мотивацией, среди прочего. Генеральный федеральный прокурор Йенс Роммель назвал это одной из основных угроз для Германии в своем ежегодном отчете. Из более чем 700 расследований по делам о терроризме и государственной защите, начатых в прошлом году, почти 500 были связаны с исламским терроризмом. "Германия остается целью для радикализованных исламистов", - заявило Федеральное уголовное ведомство. Масштаб угрозы варьируется от индивидуально радикализованных исполнителей до совместно действующих террористических ячеек.

В субботу вечером полиция провела обыск в приюте для беженцев в Солingen с помощью специализированных сил. Лицо, якобы связанное с подозреваемым, было взято под стражу для допроса. На данном этапе оно считается свидетелем.

15-летнего подростка арестовали ранним субботним утром. Подозреваемый в нем - недонесение о планируемых преступлениях.

Нападение в Солingen вызвало широкое возмущение во всей Германии. Канцлер Олаф Шольц описал его как "отвратительное преступление". "Мы не можем принять такие инциденты в нашем обществе и не должны привыкать к ним. Мы должны действовать всей силой закона", - сказал политик от СДПГ во время визита в Бранденбург.

