- Власти федерального уровня берут на себя контроль над расследованием в Соллингене.

После трагического случая со смертельным исходом в Солingen прокуратура взяла дело под свой контроль, расследуя подозрения в убийстве и причастности к террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщила spokeswoman из главного управления прокуратуры Германии в Карлсруэ.

По данным полиции, 26-летний мужчина сдался властям в субботу вечером и признался в преступлении. Его причастность сейчас тщательно проверяется. Как сообщает полиция Дюссельдорфа, подозреваемый — 26-летний сириец. При сдаче он был одет в одежду, испачканную кровью. Утром в воскресенье место преступления в центре города все еще было оцеплено полицией. Более 300 человек собрались на утреннюю поминальную службу.

Подозреваемый якобы прибыл в Германию в конце 2022 года и подал заявление на получение убежища. Ранее он не был идентифицирован как исламистскими властями.

В пятницу вечером мужчина жестоко напал на прохожих на празднике, посвященном 650-летию Солingen. На этом "Фестивале разнообразия" он затем сбежал в панике. В результате погибли два мужчины в возрасте 67 и 56 лет и 56-летняя женщина. Восьмерым людям были причинены ранения, четверо из них — тяжелые. "Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение, хотя власти безопасности еще не подтвердили исламистскую мотивацию в качестве основной причины.

Согласно Spiegel, подозреваемый прибыл в Германию в конце 2022 года и подал заявление на получение убежища. Ранее он не был идентифицирован как исламистскими властями.

Министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Рёль (ХДС) сказал в интервью ARD "Tagesthemen" после ареста подозреваемого в субботу вечером: "Я могу только сказать, что это больше, чем просто подозрение. Мы не просто получили наводку на этого человека; мы также нашли доказательства".

"Исламское государство" объявило через свой пропагандистский канал Амак, что нападавший был членом ИГ и совершил нападение в качестве "мести за мусульман в Палестине и других местах". Нападение якобы было направлено против "группы христиан".

Полиция Дюссельдорфа также получила заявление от ИГ об ответственности. Теперь необходимо проверить подлинность этого письма, сказал представитель полиции. Ранее уже отмечалось, что ИГ взяло на себя ответственность за нападения без предоставления каких-либо убедительных доказательств сотрудничества между нападавшим и террористической организацией.

Скорее всего, ИГ имеет в виду продолжающуюся войну между Израилем и палестинской террористической организацией ХАМАС как свою "месть за мусульман в Палестине". ИГ и террористическая сеть Аль-Каида не поддерживают альянсы с исламистским ХАМАСом. Однако власти безопасности по-прежнему обеспокоены вероятностью терроризма и радикализации в исламском мире из-за длительного конфликта в секторе Газа. Германия, наряду с США, считается одним из главных союзников Израиля и основным поставщиком оружия.

Главный прокурор Марк Касперс сказал на пресс-конференции в Вуппертале в субботу после полудня: "На данном этапе мы не можем установить четкую мотивацию. Однако исходя из общей ситуации, мы не можем исключать возможность террористической мотивации".

Прокуратура федерального уровня отвечает за акты терроризма, мотивированные исламизмом. Генеральный прокурор федерального уровня Йенс Роммель назвал эту угрозу одной из основных проблем, стоящих перед Германией, в ежегодном отчете своего офиса. Из более чем 700 расследований, начатых в прошлом году в сферах терроризма и государственной безопасности, около 500 были связаны с исламистским терроризмом. "Германия остается целью радикализованных исламистов", — заявило управление федерального прокурора. Спектр угроз охватывает от индивидуально радикализованных исполнителей до организованных террористических ячеек.

В субботу вечером полиция в сотрудничестве со спецподразделениями провела обыски в приюте для беженцев в Солingen. Лицо, якобы связанное с преступником, было взято под стражу, по последним данным, это свидетель.

15-летнего подростка арестовали рано утром в субботу. Считается, что ему может быть предъявлено обвинение в недонесении о планируемых преступлениях.

Происшествие в Солingen вызвало шок во всей Германии. Канцлер Олаф Шольц описал его как "жестокое преступление". "Мы не должны принимать и никогда не должны привыкать к чему-то подобному в нашем обществе. Мы должны действовать всей силой закона", — сказал Шольц на мероприятии в Бранденбурге.

Министр FDP объявляет консультации по контролю за ножами

Федеральный министр юстиции Марко Бушманн объявил консультации по регулированию контроля за ножами. "Теперь мы соберемся в федеральном правительстве, чтобы обсудить, как мы можем дальнейшим образом продвинуть борьбу с таким типом преступлений с ножом", — сказал политик FDP "Bild am Sonntag". До сих пор FDP отвергала предложения министра внутренних дел Нэнси Фэзер (СДПГ) о более строгих запретах.

СДПГ призывает к существенному ужесточению законов о контроле за ножами. В общественных местах ножи должны носить с длиной лезвия менее шести сантиметров, а не двенадцать, как сейчас. Должен быть введен полный запрет на ношение опасных ножей-автоматов.

Подозреваемый, когда его допрашивали, сказал: "Что? Я ничего не делал". Представительница главного управления прокуратуры Германии в Карлсруэ уточнила: "Он подозревается в убийстве и причастности к террористической организации «Исламское государство» (ИГ)".

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