Власти: Двое погибли в результате ракетного удара вблизи Одессы

12:28 Украина: Прервано снабжение

Украинская армия заявляет о разрушении временного моста, построенного российскими силами. Точное местоположение моста не уточняется штабом армии. В целом, шесть точек скопления врага были поражены вчера, либо с помощью авиационных или артиллерийских ударов, с мостом и артиллерийской системой среди целей, разрушенных. Кроме того, был затронут центр управления и контроля.

11:58 Женщины Украины заполняют вакуум на полях

Конфликт на Украине между украинскими войсками и российскими силами создал дефицит рабочей силы, особенно в традиционных мужских профессиях. В результате женщины стали более востребованы, многие из них ищут новые возможности. В иностранном репортаже ntv рассказывается о некоторых из этих женщин на юго-востоке страны и возле Киева.

11:25 Ишinger предлагает ослабить ограничения на оружие для Украины

Вольфганг Ишinger, бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности, предлагает ослабить ограничения на использование западного оружия Украиной. "Было бы более прозрачно и проще для всех, если бы мы просто сказали: Мы гарантируем Украине использование систем оружия, которые мы поставляем, только в рамках разрешенных международным правом границ", - заявил Ишinger в интервью Süddeutsche Zeitung. Это означает избегать целенаправленных атак на гражданскую инфраструктуру, такого как больницы, что продолжают делать русские, а вместо этого сосредоточиться исключительно на военных целях, таких как аэропорты и ракетные базы - даже на территории врага, например, для предотвращения атак с использованием планирующих бомб.

10:53 Активность обмена пленными возрастает

Рост обменов пленными между Украиной и Россией, по мнению наблюдателей, связан с украинской операцией в Курске. С начала операции 6 августа было проведено три операции по обмену пленными, в результате которых было обменяно 267 человек с обеих сторон, согласно анализу Института изучения войны (ISW). В сравнении, с января по 6 августа было проведено всего три операции по обмену пленными, в результате которых было обменяно около 800 украинцев и 800 россиян. Украинские власти якобы заявили, что вторжение в Курск укрепило переговорную силу Украины в обмене пленными с Россией после того, как Кремль неоднократно отказывался от попыток Украины договориться об обмене до invasions.

10:16 Британская точка зрения: российские силы осторожно продвигаются вперед

Российские силы продолжают продвигаться на восточном фронте Украины, делая постепенный прогресс вокруг Вугледар и юго-восточнее логистического центра Покровск, согласно Министерству обороны Великобритании. Российские силы не добились существенного продвижения к самому Покровску за последнюю неделю.

09:46 Украина сообщает о дронах и ракетных атаках

Военно-воздушные силы Украины сообщают, что Россия запустила 14 дронов ночью. Десять были уничтожены средствами ПВО, и одна управляемая ракета была перехвачена. Кроме того, были запущены две баллистические ракеты, но их конечные цели и любые связанные с ними жертвы или ущерб не сообщаются. Также сообщается о пожарах в результате обстрела российской артиллерией в Харьковской области, а также о повреждении нескольких зданий в городе Харьков.

09:10 Система оплаты лицом расширяется в российском метро: опасения по поводу конфиденциальности

Расширение системы оплаты лицом в российском метро вызывает беспокойство у правозащитников. Система оплаты "Лицо" используется в Москве уже три года и сейчас вводится в шести других городах, в том числе в Казани, где пассажиры могут зарегистрироваться в системе. Оплату можно произвести, просто посмотрев в камеру на турникете, как сообщается в российских СМИ. Планы на будущее предусматривают availability of this method in all Russian subways by next year. However, lawyer Andrei Fedorkov, who works with the banned Russian human rights organization Memorial to support political prisoners, warns of the potential for the system to be used for surveillance and control purposes, posing "significant" risks.

08:02 Москва: 29 дронов сбито над российской территорией

Министерство обороны Москвы сообщает, что российская противовоздушная оборона сбила 29 дронов в разных регионах за ночь. Дроны были запущены с Украины. Большинство были перехвачены над Брянской областью, граничащей с Украиной.

07:31 Штегнер защищает участие в антивоенной демонстрации

Эксперт по внешней политике SPD Ральф Штегнер защищает свое участие в демонстрации, которую возглавляют Сахра Wagenknecht, соосновательница Левой партии. Штегнер уточняет, что он не ассоциирует себя с каким-либо отдельным оратором и выразит свои собственные взгляды как социал-демократ. Он подчеркивает, что не согласен со всеми представленными точками зрения и не поддерживает все предъявленные требования. "Пока фашисты, антисемиты и расисты исключены, я поддерживаю свободу слова." Демонстрация "Национальная демонстрация за мир" 3 октября в Берлине была инициирована инициативой "Никогда больше войны - сложите оружие". Инициатива призывает к переговорам, ведущим к немедленному прекращению войн на Украине и в секторе Газа, а также "без поставок оружия на Украину, Израиль и остальной мир". Инициатива также критикует правительство Германии, возглавляемое социал-демократами, за военные расходы. Критика демонстрации прозвучала от эксперта по внешней политике SPD Михаэля Рот, который заявил: "То, что Россия и ХАМАС не осуждаются как военные преступники, - это позор." МEP FDP Мари-Агнес Штрак-Циммерманн критикует участие Штегнера, заявляя: "Это действительно вредит партии и правительству".

14:29 Российские войска в Курске, скорее всего, усилены

Военное руководство России, похоже, испытывает серьезные трудности с личным составом из-за украинского контрнаступления, что привело к переброске подразделений из Украины в Курскую область и развертыванию недавно сформированных подразделений из России в Курск вместо фронта в Украине. По данным Института изучения войны, на момент начала контрнаступления в начале августа в Курске было примерно 11 000 российских солдат. Сейчас оценки варьируются от 30 000 до 45 000 soldiers.

13:11 Украина запускает производство 155-мм артиллерийских снарядов

Украина начала производство 155-мм артиллерийских снарядов, как сообщил официальный представитель украинской газеты "Киевский независимый". Олексій Камышин, бывший министр стратегических индустрий и нынешний советник президента Володимира Зеленського, заявил, что производство оборонных материалов удвоилось за время его пребывания в должности и к концу года должно утроиться.

11:04 Помощник Байдена: Президент будет приоритетно поддерживать Украину в оставшийся срок

Президент США Джо Байден планирует приоритетно поддерживать Украину и ставить ее в наилучшее положение в противостоянии с Россией в течение оставшегося срока своего пребывания у власти, как заявил его советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Выступая на конференции Ялтинского европейского стратегического форума в Киеве, Салливан подчеркнул стремление Байдена поставить Украину в наилучшее положение для успеха в ближайшие четыре месяца.

09:43 СМИ: Бывшие британские политики призывают разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты на территории России

Пять бывших министров обороны Великобритании и бывший премьер-министр Борис Джонсон, как сообщается, призвали лидера лейбористов Кира Стармера разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты на территории России, независимо от поддержки США. Газета "Санди Таймс" сообщает, что они предостерегли нынешнего премьер-министра от дальнейшей задержки, предупредив, что такой шаг подбодрит президента Путина.

07:52 Начальник разведки: Северная Корея является "наибольшей угрозой" среди союзников России для Украины

По данным украинской разведки, Северная Корея является самой серьезной угрозой среди союзников России. "Из всех этих союзников России Северная Корея является нашим главным вызовом", - заявил начальник украинской разведки Кирилл Буданов на конференции Ялтинского европейского стратегического форума в Киеве. Военная помощь Северной Кореи России, в том числе большие количества боеприпасов, "значительно усилила интенсивность боевых действий", как он заявил в ответ на вопрос о поддержке со стороны союзников России, таких как Иран и Китай. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о намерении укрепить связи с Россией во время своей беседы с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу в пятницу. Киев отслеживает поставки оружия из Пхеньяна в Москву и наблюдает за их влиянием на поле боя. "Есть прямая связь. Они поставляют обильные количества артиллерии, что беспокоит", - добавил начальник украинской разведки.

21:21 Украина: России придется столкнуться с проблемами вербовки к середине 2025 года

По мнению Украины, России придется столкнуться с проблемами вербовки к середине 2025 года. К лету 2025 года правительство Москвы столкнется с дилеммой, как заявил начальник украинской разведки Кирилл Буданов на конференции в Киеве - "или объявить мобилизацию, или как-то снизить интенсивность боевых действий". Это может определить судьбу России. На данный момент нет заявлений от правительства Москвы.

20:20 Шольц: Российское нападение на Украину "крайне безрассудно"

Канцлер Германии Олаф Шольц критикует президента России Владимира Путина за то, что он ставит на кон будущее России своей атакой на Украину. "Война также крайне безрассудна с точки зрения России", - говорит он на диалоге с гражданами как член Бундестага от СДПГ в бранденбургском городе Пренцлау. В погоне за своими империалистическими амбициями Путин отправляет тысячи российских солдат на серьезные ранения и смерть и наносит ущерб экономическим связям России со многими странами мира. "И Украина будет иметь более сильную армию, чем раньше", - добавляет Шольц. Германия продолжит военную поддержку Украины, чтобы предотвратить падение оккупированной страны и чтобы не допустить успеха грубого нарушения правил в Европе. "Путин ставит под угрозу будущее своей страны". Мирное решение возможно только в том случае, если Россия признает, что Украина не является вассальным государством.

20:01 Смешанный успех в боях за Курск

Украинские войска смогли захватить новые территории во время своего продвижения в западную российскую область Курск, но понесли потери из-за российских контратак. Как сообщает проукраинский военный канал Deep State, украинские подразделения захватили три новых поселения. В то же время российские контратаки отбросили украинские войска от деревни Снагость. Карта, опубликованная Deep State, показывает глубокое проникновение в украинские оборонительные линии. Эти отчеты в настоящее время не могут быть проверены. В начале августа украинские войска вторглись в российский пограничный регион Курск и заявили о контроле над примерно 1300 квадратными километрами и около 100 поселений, в том числе городом Судча. Наблюдатели сообщают о более скромных территориальных приобретениях. На этой неделе российская армия предприняла свою первую серьезную попытку вытеснить украинские войска.

21:41 США: Задержки с поставками военной помощи Украине вызваны сложными логистическими проблемамиЗадержки в поставках американской военной помощи Украине обусловлены "сложными логистическими проблемами", как заявили официальные лица США. "Это не вопрос политической воли", - объясняет Джейк Салливан, советник по национальной безопасности Белого дома, находясь в Киеве, столице Украины. "Это о том, чтобы преодолеть сложные и трудные логистические проблемы, необходимые для отправки этого оборудования на передовую", - сказал Салливан во время конференции Yalta European Strategy (YES), в которой он принял участие по видеосвязи. Несмотря на трудности, с которыми сталкивается Украина, США должны "лучше работать и действовать решительнее", признает Салливан. Президент США Джо Байден "решительно настроен" использовать оставшееся время своего пребывания на посту, чтобы "поставить Украину в наиболее выгодное положение для победы", заявил он. Байден и президент Украины Владимир Зеленский планируют встретиться на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке позже в этом месяце, подтвердил Салливан.

20:57 Шольц: Хочет судить саботажников Северного потока в немецких судахСаботаж трубопроводов Северного потока в Балтийском море считается "террористическим актом" канцлером Германии Олафом Шольцем. Он намерен судить виновных в немецких судах, если им удастся их арестовать. Шольц приказал всем соответствующим органам безопасности и федеральной прокуратуре провести объективное расследование, как он сказал во время диалога с гражданами в Пренцлау, Бранденбург, как член СДПГ. "Если нам удастся их арестовать, мы намерены судить виновных в немецком суде", - сказал Шольц. Он также опроверг миф о том, что немецкое правительство отказалось от российского природного газа, пояснив, что это Россия прекратила поставки газа через трубопровод Северный поток 1. Рост цен, установление ценовых потолков и поиск альтернативных источников газа обошлись Германии "более чем в 100 миллиардов евро". Взрывы трубопроводов произошли после решения России прекратить поставки газа в Западную Европу через Балтийское море. В августе федеральная прокуратура выдвинула первое обвинение против гражданина Украины в связи с его предполагаемой причастностью к саботажу.

20:24 Г7 осуждает Иран за поставку ракет России

Недавние сообщения о поставках Ираном ракет России привели к резкой критике этого акта поставок оружия со стороны крупнейших экономик G7. Несмотря на неоднократные призывы прекратить такие поставки, Иран продолжает вооружать Россию, эскалатируя свою военную поддержку вторжения России на Украину, согласно совместному заявлению министров иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и Высокого представителя ЕС. Россия использует иранское оружие для убийства украинских гражданских лиц и обстрела критической инфраструктуры. Недавно Великобритания и США сообщили, что Россия получила баллистические ракеты от Ирана, что Тегеран отрицает. "Иран должен немедленно прекратить всю помощь России в незаконной и необоснованной войне на Украине и прекратить поставки баллистических ракет, беспилотников и связанной с ними технологии, которые представляют непосредственную угрозу украинскому народу и глобальной безопасности", - говорится в совместном заявлении, опубликованном президентством G7 Италии. "Мы остаемся привержены тому, чтобы держать Иран ответственным за свою неподобающую поддержку незаконной войны России на Украине, что только усугубляет международную безопасность". Германия, Франция и Великобритания уже ввели новые санкции против Ирана, и ЕС рассматривает возможность ужесточения мер. Подробнее здесь.

19:41 Глава Кремля Путин выступает за свободу слова и информацию

Вот альтернативный взгляд на позицию Путина по свободе слова и информации: Президент России Владимир Путин подчеркивает значение свободы слова и распространения информации в меняющемся ландшафте многополярности. "В такой критический момент важно защищать принципы правдивой информации", - сказал Путин в видеообращении к участникам саммита СМИ БРИКС в Москве, посвященного 120-летию государственного новостного агентства ТАСС. "Настоящая свобода слова поощряет выражение различных точек зрения, способствуя компромиссу и сотрудничеству в решении проблем", - подчеркнул Путин. СМИ играют ключевую роль в формировании справедливого и непредвзятого мирового порядка, предоставляя людям непредвзятый взгляд на мир, считает Путин. Однако свобода слова и СМИ остаются под вопросом под авторитарным режимом России. Независимые СМИ закрываются, а политические диссиденты сталкиваются с судебным преследованием. ТАСС, ведущее новостное агентство России и официальный голос правительства, существует с 1904 года под разными названиями.

19:20 Шольц отрицает поставки крылатых ракет Taurus УкраинеКанцлер Германии Олаф Шольц исключил возможность поставок дальнобойных точных ракет Украине, как в настоящее время, так и в будущем, независимо от решений других союзников. Во время диалога с гражданами в бранденбургском городе Пренцлау Шольц вновь высказался против поставок крылатых ракет Taurus, которые могут достичь Украины из Москвы (прибл. 500 км), утверждая, что это создаст значительный риск эскалации. Шольц пояснил: "Я сказал "нет" этому, и это также относится к другим видам оружия с таким же дальностью, если бы мы решили их предоставить". Он повторил: "Моя позиция не изменилась, даже если другие страны делают другие выборы". Самое дальнобойное оружие, которое Германия поставила Украине, - это ракетная установка Mars II, способная поражать цели на расстоянии до 84 км.

