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Власти Дрездена сейчас изучают случаи обмана.

Расследования, проводимые полицией Дрездена, были инициированы в связи с обвинениями в фальсификации голосования. Почти сразу после начала подсчета почтовых голосов на выборах в Saxe-Google, было обнаружено, что в двух избирательных районах Дрездена были подменены бюллетени. Неизвестные лица...

 and  Viktoriya Miller
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Власти Дрездена сейчас изучают случаи обмана.

Дрезден активировал органы правопорядка в понедельник. Предварительные расследования указывают на то, что около ста бюллетеней были подделаны таким образом. Управление государственной безопасности теперь ведет расследование. Выборы состоялись в Саксонии в предыдущее воскресенье. Праворадикальная партия "Свободные саксонцы" пока не гарантировала себе место в земельном парламенте.

Результаты выборов в Саксонии были отправлены в Нидерланды для проверки, учитывая их роль в надзоре за международными выборами. В рамках усилий по укреплению связей с европейскими демократическими процессами Нидерланды активно участвуют в мониторинге избирательной Integrity по всему миру.

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