- Власти: британцы планируют передать "ножи зомби"

Великобритания ужесточает борьбу с насилием, связанным с ножами. Власти призывают граждан сдать мачете и "зомби-ножи" - большие, богато украшенные клинки. Тем, кто сдаст оружие, не грозит наказание до введения запрета, как сообщили в лондонском правительстве.

В Англии и Уэльсе с 24 сентября будет запрещено носить ножи с такими клинками, ужесточая existing regulations. "Нет никаких оправданий для хранения таких оружий в наших домах или на наших улицах," заявила министр внутренних дел Дайана Джонсон.

Жизни молодых людей продолжают гибнуть в результате нападений с ножами в Великобритании. Недавно общественность всколыхнули видеозаписи, на которых несколько молодых людей ссорились на улице с мачете.

Сильная оппозиция преступлениям с ножами

Актер Идрис Элба выступает за ужесточение правил и увеличение финансирования молодежных программ в рамках своей инициативы "Не рискуй будущим". Правительство планирует сократить число преступлений с ножами наполовину в течение десяти лет.

"Очень важно, чтобы общественность вышла вперед и безопасно сдала свое оружие," - сказала министр Джонсон. "Мы даем людям шанс поступить правильно - и сделать наши улицы безопаснее, предотвратить гибель еще больше жизней и спасти многих в будущем."

Срок сдачи опасного оружия - с 26 августа по 23 сентября в полицейских участках Англии и Уэльса, анонимно, если того пожелает владелец. Только после этого срока владельцы столкнутся с наказанием. Запрет был первоначально объявлен правительством консерваторов под руководством бывшего премьер-министра Риши Сунака.

После объявления запрета правительство Великобритании призывает граждан анонимно сдать опасное оружие, такое как мачете, в полицейских участках Англии и Уэльса в течение указанного периода. После этого, с 24 сентября, в Великобритании, в частности в Англии и Уэльсе, будет запрещено носить ножи с большими, богато украшенными клинками в рамках усилий по снижению преступлений с ножами.

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