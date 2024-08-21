- Власти Австралии подтверждают, что убой диких лошадей разрешен

В Австралии, решение суда разрешает продолжать ликвидацию многочисленных диких мустангов. Группа по защите животных начала судебную битву, чтобы остановить воздушную стрельбу, распоряжение которой было дано правительством Нового Южного Уэльса в Национальном парке Косцюшко. Однако региональный высший суд отклонил этот иск в соответствии с решением.

Тысячи диких лошадей, ласково называемых "мустангами" в Австралии, обитают в этой области Австралийских Альп и занимают важное место в местных легендах. Они являются потомками домашних лошадей, завезенных европейскими поселенцами, и имеют сходство с американскими мустангами. Консерваторы осуждают этих животных за нарушение хрупкого экологического баланса, вытеснение коренных видов и угрозу болотам.

Планируется резкое сокращение населения

В прошлом году местное управление окружающей средой поддержало эту выбраковку. "По данным октябрьского 2023 года обследования населения, в парке насчитывается от 12 797 до 21 760 диких лошадей", - говорится в заявлении. "По закону Служба национальных парков и дикой природы обязана сократить население до 3000 диких лошадей к июню 2027 года". Одновременно агентство также планирует переселить некоторых животных в другие места.

Адвокаты защитников животных утверждали, что воздушная стрельба причиняет "ненужные или необоснованные" страдания лошадям и является жестоким обращением с животными. Однако суд отклонил иск после трехдневного судебного разбирательства. "Суд пришел к выводу, что благополучие животных не является единственным, а также самым значительным фактором, который министр должен учитывать", - гласит решение.

Национальный парк Косцюшко расположен примерно в 350 километрах юго-западнее Сиднея. Этот защищенный район является частью горного хребта Снежные горы, в том числе самой высокой вершины на Австралийском континенте, горы Косцюшко высотой 2228 метров. Некоторые участки парка были закрыты в это время года, чтобы провести выбраковку.

Другие виды дикой природы в Национальном парке Косцюшко также могут быть затронуты продолжающейся ликвидацией диких мустангов. Несмотря на решение суда, критики продолжают выражать озабоченность этическими аспектами плана сокращения населения.

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