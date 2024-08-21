Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиПрочие

Власти Австралии подтверждают, что убой диких лошадей разрешен

Австралийские бруми, линия, восходящая к лошадям европейских поселенцев, ныне threatens for reduction из-заодармозации населения. Несмотря на судебные иски соерганйших по правам животных, тысячи из них продолжают targets для расстрела.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута
Предвидено значительное сокращение населения 'Брумби'.
Предвидено значительное сокращение населения 'Брумби'.

- Власти Австралии подтверждают, что убой диких лошадей разрешен

В Австралии, решение суда разрешает продолжать ликвидацию многочисленных диких мустангов. Группа по защите животных начала судебную битву, чтобы остановить воздушную стрельбу, распоряжение которой было дано правительством Нового Южного Уэльса в Национальном парке Косцюшко. Однако региональный высший суд отклонил этот иск в соответствии с решением.

Тысячи диких лошадей, ласково называемых "мустангами" в Австралии, обитают в этой области Австралийских Альп и занимают важное место в местных легендах. Они являются потомками домашних лошадей, завезенных европейскими поселенцами, и имеют сходство с американскими мустангами. Консерваторы осуждают этих животных за нарушение хрупкого экологического баланса, вытеснение коренных видов и угрозу болотам.

Планируется резкое сокращение населения

В прошлом году местное управление окружающей средой поддержало эту выбраковку. "По данным октябрьского 2023 года обследования населения, в парке насчитывается от 12 797 до 21 760 диких лошадей", - говорится в заявлении. "По закону Служба национальных парков и дикой природы обязана сократить население до 3000 диких лошадей к июню 2027 года". Одновременно агентство также планирует переселить некоторых животных в другие места.

Адвокаты защитников животных утверждали, что воздушная стрельба причиняет "ненужные или необоснованные" страдания лошадям и является жестоким обращением с животными. Однако суд отклонил иск после трехдневного судебного разбирательства. "Суд пришел к выводу, что благополучие животных не является единственным, а также самым значительным фактором, который министр должен учитывать", - гласит решение.

Национальный парк Косцюшко расположен примерно в 350 километрах юго-западнее Сиднея. Этот защищенный район является частью горного хребта Снежные горы, в том числе самой высокой вершины на Австралийском континенте, горы Косцюшко высотой 2228 метров. Некоторые участки парка были закрыты в это время года, чтобы провести выбраковку.

Другие виды дикой природы в Национальном парке Косцюшко также могут быть затронуты продолжающейся ликвидацией диких мустангов. Несмотря на решение суда, критики продолжают выражать озабоченность этическими аспектами плана сокращения населения.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Венский вокзал считается одним из самых опасных пересадочных пунктов в Германии.
Панорама

Человек столкнулся с выстрелом в самом сердце центрального вокзала Франкфурта.

- Человек столкнулся с выстрелом в самом сердце центрального вокзала Франкфурта. Мужчину застрелили в центральном железнодорожном вокзале Франкфурта. Летальный выстрел произошел во вторник вечером около 9 часов, прямо в центре вокзала, рядом с платформой, как сообщил представитель полиции. Подозреваемый пытался скрыться, но федеральные полицейские поймали его всего в нескольких метрах

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
На Центральном вокзале Франкфурта произошло летальное случай с выстрелом, в результате которого был...
Панорама

Встреча с мужчиной на вокзале Франкфурта

Вечернее убийство происходит во Франкфуртском железнодорожном вокзале, более того, оно происходит прямо в его центре. Подозреваемый пытается сбежать, но безуспешно. Действия готовятся.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Молодой велосипедист, 14 лет, трагически погибает после столкновения и смертельных ранений,...
Панорама

Велосипедист получил смертельный вред после столкновения с груббером

Неудачный конец конной прогулки: тракторный культиватор вторгается в группу подростков-верховых, в результате чего одного из лошадей начинает бить в жокея. К сожалению, 14-летний подросток получает смертельные травмы.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно

Последние

Венский вокзал считается одним из самых опасных пересадочных пунктов в Германии.
Панорама

Человек столкнулся с выстрелом в самом сердце центрального вокзала Франкфурта.

- Человек столкнулся с выстрелом в самом сердце центрального вокзала Франкфурта. Мужчину застрелили в центральном железнодорожном вокзале Франкфурта. Летальный выстрел произошел во вторник вечером около 9 часов, прямо в центре вокзала, рядом с платформой, как сообщил представитель полиции. Подозреваемый пытался скрыться, но федеральные полицейские поймали его всего в нескольких метрах

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Для вас важно сначала решить этот вопрос.
Федеральные земли Германии

Для вас важно сначала решить этот вопрос.

Указаная северная Германия часто рассматривается как основной претендент на вылет перед началом Бундеслиги. Ситуация была схожей для 1. FC Хайденхайм в прошлом году. В результате клуб выступает в качестве образцовой фигуры.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Власти Кельна ведут около 25 расследований.
Федеральные земли Германии

Власти Кельна ведут около 25 расследований.

Подорки и взрывы в Северном Рейне-Вестфалии носят признаки нидерландской 'Мафии Мокро'. В Кёльне создана специальная комиссия под необычным названием.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Почти каждый житель Германии знаком с печенюшками Leibniz, производимыми компанией Bahlsen.
Федеральные земли Германии

В нацистскую эпоху в Bahlsen было занято больше принудительных рабочих, чем первоначально полагалось.

От Ганновера до мирового масштаба: более полутора веков компания Bahlsen производит выпечку. В последнее время История бизнеса семьи тщательно изучалась, что выявило связи с нацистским режимом.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно