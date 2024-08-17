- Владельцы титула Бундеслиги остаются в контроле за Кубком

В Кубке Германии доминировали топ-клубы страны в субботу. "РБ Лейпциг" победил 4:1 команду третьего дивизиона "Рот-Вайсс Эссен" (2:1), а "СК Фрайбург" одержал победу со счетом 4:0 (2:0) над командой третьего дивизиона "ВФЛ Оснабрюк". "1. FC Хайденхайм" одержал победу со счетом 4:0 (1:0) над командой региональной лиги "FC Виллинген", а "Боруссия Мёнхенгладбах" победила со счетом 3:1 (1:1) команду третьего дивизиона "Эрцгебирге Аю". "1. FC Унион" боролся за победу со счетом 1:0 (0:0) над командой региональной лиги "Грефсвальдер ФК".

Команды второго дивизиона также праздновали победу в турнире. Последний сезонный финалист, "1. FC Кайзерслаутерн", победил команду третьего дивизиона "FC Ингольштадт" со счетом 2:1 (2:0). "ШпВг Грютер Фюрт" победил команду Оберлиги "Шотт Майнц" со счетом 2:0 (1:0), а "FC Шальке 04" победил команду региональной лиги "ВФР Аalen" со счетом 2:0 (1:0).

"Лейпциг" начал матч в Эссене тяжело. Аутсайдер вышел вперед благодаря голу Рамиена Сафи в 2-м минуте, но Бенджамин Сеско сравнял счет для двукратного обладателя Кубка в 12-м. Лойс Опенда забил в 40-й минуте, а новый подписание Антонио Нуса закрепил победу в 84-й, а Хави Симонс добавил еще один гол в 87-й.

"Мёнхенгладбах" также начал матч неудачно. Новый подписание Мика Клаусен вывел "Аю" вперед в 8-й минуте, но Франк Онорат сравнял счет для команды Бундеслиги в 35-й, а Лука Нетц сделал счет 2:1 в 52-й. Алассан Плеа увеличил преимущество до 3:1 в 70-й, несмотря на промах Юлиана Вайгля с пенальти в добавленное время (45'+4).

"Фрайбург" построил комфортное преимущество в Оснабрюке. Лукас Хёлер и Винченцо Грифо забили в 30-й и 33-й минутах соответственно. "Унион Берлин" забил дольше, но Йорбе Вертессен закрепил победу в 67-й минуте и добавил еще один гол в добавленное время (90'+4).

"Хайденхайм" вырвался вперед против четвертого дивизиона перед перерывом, когда Максимилиан Бреуниг забил в 43-й минуте. Команда Бундеслиги сохранила преимущество во втором тайме, когда Бреуниг забил еще два гола в 48-й и 54-й минутах, а Пауль Ваннер добавил еще один гол в 52-й.

Кубок Германии продолжил быть ареной для борьбы футбольных команд Германии, с "1. FC Кайзерслаутерн", присоединившимся к победителям из топ-дивизиона с их победой со счетом 2:1 над "FC Ингольштадт". Во втором дивизионе "ШпВг Грютер Фюрт" и "FC Шальке 04" также одержали победы, победив "Шотт Майнц" и "ВФР Аalen" соответственно.

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