- Владельцы лесных угодий выступают против применения регламента о цепочке поставок.

Председатель Ассоциации лесопользователей в Шлезвиг-Гольштейне, Ганц-Каспар Грав фон Рантцау, резко критикует ЕС и федеральное правительство за политику, негативно влияющую на частных лесопользователей. Грав фон Рантцау заявляет, что Закон о ответственности поставщика, разработанный для борьбы с незаконной вырубкой, нереалистичен для немецких лесопользователей. Для эффективной реализации этого закона сначала должна быть создана необходимая инфраструктура. В долгосрочной перспективе происхождение должно быть подтверждено для каждого бревна, полученного от около 1,8 миллиона лесопользователей по всей Германии. Грав фон Рантцау сказал dpa: "Это невероятно сложно. Эта концепция была придумана людьми, которые полностью отдалены от реальности".

Для каждого дерева необходимо подтвердить происхождение. "Маркировка, например, 'Управление имением Прёнсторф', не подойдет". Незаконная вырубка не является проблемой в Центральной Европе, но все страны мира обрабатываются как одна. "Это неосуществимо. Мы стремимся снизить бюрократию. Предложенное решение, к сожалению, нанесет ущерб нашему положению".

Сроки установлены на 31 декабря 2024 года. "Это совершенно нереалистично. Это не произойдет, так как пока никто не был нанят для этой задачи. Ни в Германии, ни в ЕС не создано никакого каркаса".

По крайней мере, Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства признает проблему. "Они поднимают руку и говорят: 'Подождите, мы не можем, мы не справимся'". Нужно больше времени. "Если это не может быть выполнено, но законодательство остается, операции прекратятся. Больше не будет спиливаться деревьев. Больше не будет торговли древесиной, нет пилорам, нет бумажных фабрик", - сказал Грав фон Рантцау. "Настоятельно ли верит ЕП, что наши торговые партнеры, такие как Бразилия, Центральная Америка или африканские страны, могут предоставить такое доказательство?"

Даже Управление имением Прёнсторф не готово. "Поскольку я считаю это абсурдным, я не могу представить, что есть шанс, что это будет выполнено. Будет необходим мораторий". Доброжелательные политики иногда могут привести к катастрофам, заявил Грав фон Рантцау.

Грав фон Рантцау подчеркнул требования к реализации Закона о ответственности поставщика, в том числе создание необходимой инфраструктуры и сохранение доказательств происхождения для каждого бревна. К этому добавляется призыв о дополнительном времени для выполнения этих требований, так как текущий срок считается нереалистичным.

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