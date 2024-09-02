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Гастрономический райНовостиРецепт на праздник

Вкусные предложения для поздней ночи: 30-минутная пицца с светом с видом

После утомительного трудового дня никто не откажется от радости пиццы. Этот быстрый метод приготовления превосходит даже удобство замороженных пирогов, предлагая превосходный вкус и время приготовления всего 30 минут. Идеально для трудовых часов.

 and  Hanna Hofmann
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- Вкусные предложения для поздней ночи: 30-минутная пицца с светом с видом

Каждые две секунды примерно 951 пиццы съедаются во всем мире. Этот обожаемый комфортный продукт питания покоряет вкусовые рецепторы всех возрастов уже несколько столетий. Происхождение его можно проследить до 1520 года в Неаполе, откуда эта итальянская жемчужина распространилась по всему миру. Искусство приготовления пиццы теперь признано нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО.

Несмотря на уникальный вкус и рецепт традиционного неаполитанского теста, повседневная жизнь не всегда позволяет тратить часы на его подъем и точное поддержание температуры. Вот где на помощь приходят быстрые пиццы. Вместо того чтобы ждать 24 часа, приготовление теста здесь занимает всего около 30 минут. Хотя некоторые традиционные неаполитанские пекари пиццы могут фыркнуть на этот более быстрый рецепт, простой, быстрый и вкусный микс несомненно соблазнителен.

Рецепт быстрой пиццы за 30 минут

Ингредиенты для одного противня

Ингредиенты для теста

  • 400 г муки высшего сорта, тип 405
  • 1/2 ч.л. соли
  • 3 ч.л. разрыхлителя
  • 40 мл оливкового масла
  • 250 мл теплой воды

Ингредиенты для быстрого томатного соуса

  • 1 банка консервированных помидоров
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 белая луковица
  • 1 пакет томатной пасты
  • 1 ч.л. сахара
  • Соль, перец
  • Орегано

Начинка

  • 200 г тертого моцареллы
  • Ваши любимые начинки, такие как мелко нарезанные овощи, тунец, пепперони, каперсы, оливки или кукуруза

Инструкции

  1. Разогрейте духовку до максимальной температуры.
  2. Смешайте муку высшего сорта, соль, разрыхлитель, оливковое масло и теплую воду до получения гладкого теста.
  3. Раскатайте тесто на хорошо посыпанной мукой рабочей поверхности. Придайте ему форму большого прямоугольного пирога или разделите на три части и создайте индивидуальные пиццы.
  4. Переложите пиццу на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  5. Смешайте чеснок, лук, консервированные помидоры, томатную пасту, сахар, соль, перец и орегано в блендере, чтобы получить быстрый томатный соус.
  6. Распределите соус равномерно по пицце.
  7. Посыпьте тертый сыр поверх соуса, а затем добавьте свои любимые начинки. Популярные варианты - грибы, кукуруза, тунец, пепперони или красный лук - но не бойтесь проявить креативность.
  8. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 250°C (верх и нижний нагрев) в течение примерно 10-15 минут.
  9. Подавайте сразу.

Дополнительное чтение

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  • Просто и вкусно: Рецепт сливочной пасты с тыквой, фетой и шпинатом в одном горшке
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  • Вегетарианское, простое, ароматное: Рецепт ароматной лазаньи из тыквы
  • Азиатское лакомство: Рецепт сытного жаркого из баклажанов с картофелем и фетой

Рецепт быстрой пиццы на праздники можно найти в этом тексте, предлагая более быстрое решение, чем традиционное приготовление неаполитанской пиццы. С временем приготовления теста всего 30 минут этот рецепт идеально подходит для занятых праздников, предлагая быстрое и вкусное решение без ущерба для вкуса.

В сезон праздников семьи могут насладиться рецептом быстрой пиццы на праздники как праздничным дополнением к своим празднованиям, предлагая простое, вкусное решение для различных вкусовых рецепторов и диетических предпочтений.

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