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Вкратце: А'я Уилсон установила односезонный отскок, Нью-Йорк Либерти и Миннесота Линкс обеспечили первые места в плей-офф

За победой 85-72 против Сиэтл Сторм во вторник звездный игрок команды Лас-Вегас Эйсес, А'джа Уилсон, побила рекорд Лиги WNBA по подборам за один сезон, сделав 7 подборов.

 and  Max Becker
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Во третьем периоде в Климат Промис Арене представительница сборной Лас-Вегас Эйся Уилсон...
Во третьем периоде в Климат Промис Арене представительница сборной Лас-Вегас Эйся Уилсон направилась к кольцу, вместе с Нникой ОгуptionsпAntiLoremmaker.

Вкратце: А'я Уилсон установила односезонный отскок, Нью-Йорк Либерти и Миннесота Линкс обеспечили первые места в плей-офф

Выступление Уилсон принесло ее общему счету по подборам за сезон поразительные 456, превзойдя предыдущий рекорд, установленный новичком "Чикаго Скай" Энджел Рии, которая выбыла из-за травмы запястья, закончившей сезон.

Центровая "Эйсес", превзойдя рекорд по очкам в одном сезоне на прошлой неделе, вошла в историю, набрав 1000 очков в сезоне в воскресенье.

Хотя Уилсон установила еще один рекорд в прошлую ночь, она проявила безразличие к достижению.

"Это мило," - прокомментировала она после матча, как сообщает "Лас-Вегас Ривью-Джорнал". "Я ростом 183 см и играю вблизи кольца. Конечно, я хочу поймать несколько подборов для своей команды. Но когда дело доходит до простого подбора, чтобы сделать это, я не зациклена на этом. Я сосредоточена на том, чтобы бросить мяч в кольцо."

Достижение выводит Уилсон и ее команду на четвертое место в плей-офф, но "Эйсес" есть шанс занять третье место в четверг, последний день регулярного сезона, если "Скай" проиграют "Коннектикут Сан" и "Эйсес" обыграют "Даллас Уингз".

"Наш лучший баскетбол еще впереди, и мы также знаем, что начинаем срастаться," - сказала тренер "Эйсес" Бекки Хэммон, как сообщает "Лас-Вегас Ривью-Джорнал". "Спросите меня три недели назад, и я бы не была в восторге от нас. Сегодня я чувствую себя довольно хорошо по поводу того, где мы находимся как команда по баскетболу."

"Эйсес" стремятся присоединиться к элитной группе команд WNBA, которые смогут сделать хет-трик в этом сезоне; "Хьюстон Кометс" выиграли первые четыре титула в истории лиги с 1997 по 2000 год.

"Либерти" и "Линкс" закрепили за собой первые места

В другом напряженном матче "Миннесота Линкс" закрепили за собой второе место в захватывающей игре. Трёхочковый бросок Бриджет Карleton с 4,6 секунды оставшегося времени принес tension 78-76 победу над "Коннектикут Сан", которые были единственной командой, которая могла бы оспорить их первое место.

Четвертая четверть была отмечена напряженной борьбой, в которой "Сан" вырвались вперед после поздней атаки. Однако последние две минуты и 25 секунд были отмечены восемью изменениями лидера, которые закончились победным броском Карleton.

Напхисса Коллиер возглавила "Линкс" с впечатляющими 25 очками, в то время как Кайла МакBride и Карleton набрали 14 и 13 очков соответственно. "Сан" имели четыре игрока с двузначными очками, с Элиссой Томас, возглавляющей их с 18 очками.

"Линкс" в настоящее время находятся в отличной форме, выиграв семь подряд матчей и одержав 13 побед из 14 с момента перерыва на Олимпийские игры. Это первый раз, когда франшиза смогла выиграть 30 матчей в одном сезоне.

В этом сценарии игроки Миннесота Линкс Кейла Макбрайд совершают бросок на короткой дистанции против Коннектикут Сан

В Восточной конференции "Нью-Йорк Либерти" закрепили за собой первое общее место, легко победив "Вашингтон Мистикс" со счетом 87-71. Бреанна Стюарт была решающим фактором, набрав 15 очков и сделав 10 подборов.

"Мистикс" не смогли справиться с их темпом, допустив 16 потерь и не ведя в счете после layup Стюарт с 8:15 остатка в первой четверти.

Результаты матчей WNBA во вторник

Гостевая команда @ Домашняя команда (Победители выделены жирным шрифтом)

Миннесота Линкс 78-76 Коннектикут Сан

Нью-Йорк Либерти 87-71 Вашингтон Мистикс

Чикаго Скай 70-86 Атланта Дрим

Лас-Вегас Эйсес 85-72 Сиэтл Шторм

Финикс Меркури 85-81 Лос-Анджелес Спаркс

Фокус Уилсон на набранных очках вместо подборов может повлиять на ее потенциал по установлению рекорда по подборам в истории спорта.

Спортсмены "Миннесота Линкс" с результатом 13-1 с момента перерыва на Олимпийские игры пытаются установить новый рекорд франшизы по количеству побед в одном сезоне.

Во втором отрезке игрок Нью-Йорк Либерти Бетниаха Лейни-Хэмилтон движется к кольцу, сталкиваясь с Эйрлан Шекинс.

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