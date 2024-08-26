- Включая тюленя, одиночный выход и обширную какофонию.

Чтобы понять неписаные законы джунглей, достаточно просто наблюдать за сценой, разыгрывающейся между тремя соперниками после довольно напряженного испытания. Это был симфонический концерт из ругательств, рыданий и нецензурной брани, с частыми упоминаниями слова "fuck".

Разъяснение названия: Джунгли: Еда и Разборки

Лукас, Лиа и Макс превзошли сами себя, приготовив, казалось бы, самое вкусное блюдо в лагере. Блюдо, которое могло бы вызвать приступы обжорства даже у Жюлитт Штайнер и ее мешочка с травами. Но мы должны честно признать: жареное импала в качестве основы, цитрусовые фрукты в качестве десерта - Лиа Бизенроттер могла бы отказаться от всех Анжелины Джоли ради этого. Но, возможно, единственной проблемой была таксономия: "Импала - это рыба или примат?" Кто бы об этом беспокоился, если бы это было вкусно. Или, как сказала бы Мать Мола: "Давайте сначала нажремся!"

Блюдо было почти идеальным, но приготовленное в несомненно жестких условиях, так как лагеря ранее проголосовали в опросе "Лиа или Жюлитт". Результат был однозначным: с подавляющим большинством 8-0 лагеря решили, что Жюлитт должна уйти, а Лукас проголосовал за изгнание Лиа. Но сюрприз состоял в том, что те, кто думал, что могут тайно устранить кого-то с помощью джунглей-телефона, ошиблись. После принятия решения, оно было объявлено и объяснено на групповом собрании.

Неудивительно, что открыто враждебные люди, такие как Дэнни, Кадер или Макс, хранили молчание. Но было шокирующим, когда Эрик и Мола, которые ранее были союзниками Жюлитт, внезапно вручили ей повестку об изгнании. Причина Эрика была предельно ясной - он хотел участвовать в следующем испытании с Лиа. Но попытка Молы представить этот пинок как нечто положительное была наглостью в ее наглости. Она предложила, что Жюлитт слишком часто кашляла в последнее время, и было бы лучше, если бы она обратилась за медицинской помощью снаружи.

Не могло не прийти в голову, что человек, который бьет кого-то и оправдывает это как полезный акт с невинным выражением лица: "Дорогая, поверь мне, я сделал это для твоего же блага, и я страдаю больше всех". Посмотрим, когда Мола получит несколько пощечин сама. А пока - удар со стороны: несмотря на изгнание, Жюлитт Штайнер была вынуждена провести весь день и ночь, включая дежурство у костра, как своего рода адский период уведомления. Она хотела остаться, в то время как все остальные работали на резерве и хотели поменять местами. Но все было тщетно, так как это было неизбежно.

Оставьте фристайл профессионалам

И что еще произошло? Лукас и Сара пытались исполнить отвратительный фристайл из "Битбокса" и spoken word. Макс продемонстрировал свои ноги, украшенные янтарным маникюром, который, возможно, принес бы ему несколько евро на BestFans, где Жюлитт финансирует привычки своих последователей. Говоря о Максе: изысканный титан лежал в гамаке, распевая от всего сердца, не колеблясь просить помощи у Лиа в перемещении мусорного бака, и, согласно предварительному спойлеру в конце текущего эпизода, он столкнется с испытанием джунглей в следующий раз, которое, по словам Яна и Сони, он может не пережить. Что произойдет дальше, остается увидеть. Даже кто-то вроде Кадер Лот имеет планы на свою посмертную карьеру: она надеется стать восковой фигурой в Мадам Тюссо. Но сначала, как вы, скорее всего, уже поняли: мы едим!

Комиссия была назначена для наблюдения за испытанием джунглей, с которым столкнется Макс в следующем эпизоде. Несмотря на изгнание Жюлитт, ей пришлось выполнить свои обязанности, в том числе дежурство у костра и провести дополнительное время в джунглях.

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