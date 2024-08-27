- Входные билеты на драку

Музыкальные фанаты в восторге: 27 августа 2025 года Лиам (51) и Noel Gallagher (57) объявили о туре по Великобритании и Ирландии своей распавшейся в 2009 году группы Oasis. Новость была опубликована на X и официальном сайте группы. 15-летний перерыв привел фанатов в возбуждение, сайт группы обрушился вскоре после объявления, как сообщает Daily Mail, и социальные сети взорвались от excitement. Многие пользователи высказали свои ожидания от тура: "Началась война за билеты", "Я даже готова продать свой дом, чтобы получить билет", или "Может, мне и нужно будет взять выходной, чтобы заполучить эти билеты".

Концерты запланированы в Кардиффе, Манчестере, Лондоне, Эдинбурге и Дублине на лето 2025 года, с несколькими датами в каждом городе. Это будут единственные европейские шоу в следующем году, с последующими глобальными датами. Билеты на концерты в Великобритании будут доступны с 9:00 по британскому летнему времени 31 августа через ticketmaster.co.uk, gigsandtours.com и seetickets.com, как указано на сайте. Билеты на концерт в Дублине будут доступны с 8:00 по ирландскому летнему времени в тот же день через ticketmaster.ie. Ticketmaster уже предоставляет фанатам советы для успешной предварительной продажи, такие как создание верифицированного аккаунта.

Ожидание усиливается слухами о воссоединении

Лиам Gallagher намекнул на X 26 августа, что фанатам стоит следить за сообщением 27 августа, подогревая слухи о воссоединении. Музыкальный критик Kevin McManus тогда предсказал, что возможное воссоединение и концерты спровоцируют масштабную гонку за билетами. Он вспоминал два концерта группы на Кнебворте 10 и 11 августа 1996 года, продавших 250 000 билетов, и подчеркивал огромный спрос. Он предсказал: "На этот раз, с десятилетним ажиотажем, это будет еще больше. Я верю, что все захотят получить билет. Taylor Swift была главным разговором этого лета, но это затмит все".

Однако среди фанатов все еще могут оставаться сомнения. "Всегда будет вопрос: "Выступят ли они? Схватятся ли они перед первым концертом, после пяти концертов или вообще бросят все?" Всегда будет это чувство неопределенности".

Известная британская группа Oasis, с хитами "Wonderwall" и "Don't Look Back in Anger", стала одной из самых влиятельных культовых групп 1990-х годов. Группа распалась в 2009 году из-за разногласий между братьями Gallagher.

Несмотря на ожидание и слухи о воссоединении, некоторые фанаты все еще скептически относятся к туру Oasis, задаваясь вопросом, произойдет ли он вообще и смогут ли братья сохранить гармонию на концертах. Тем не менее, билеты на концерты в Дублине в Ирландской Республике будут доступны 31 августа в 8:00 по ирландскому летнему времени, давая фанатам шанс забронировать свои места, чтобы снова увидеть легендарную группу.

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