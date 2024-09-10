- Вход был закрыт, и в зале звучали выстрелы.

Требуется присутствие трех человек вHanau Regional Court (в 9:00) для рассмотрения обвинений в покушении на умышленное убийство и причинении тяжких телесных повреждений. Обвинение утверждает, что эта группа, в возрасте от 22 до 31 года, начала нападение на 47-летнего мужчину в его доме в Hanau.

Согласно сообщениям, группа была вооружена складным дубинкой и пистолетом и направилась к квартире на третьем этаже, постучав в дверь. При виде троицы через узкую щель и слышании смертельных угроз 47-летний мужчина сразу же закрыл дверь. Троица затем попыталась прорваться через дверь. Главный подозреваемый, 31 года, якобы произвел десять выстрелов в упор по замку, двери и жертву за ней.

Возможный мотив: Месть

Считается, что одна пуля проникла в дверь и в конечном итоге застряла в полу на кухне. Удивительно, но 47-летний мужчина не получил никаких травм. Обвинение считает месть возможным мотивом, с семейными разногласиями в качестве основной причины. Жюри назначило пять дней судебного разбирательства до конца сентября. Начало предварительного судебного разбирательства, первоначально запланированное на поздний август, было отложено из-за болезни одного из участников процесса.

Начало предварительного судебного разбирательства, первоначально запланированное на поздний август, было отложено из-за болезни одного из участников процесса. В точности в 9:00 утра троица появится в Hanau Regional Court для начала судебного процесса, обвиняемая в умышленном убийстве и причинении тяжких телесных повреждений.

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