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Визионер и соперник Хонесса, Вилли Лемке, умер.

Вместе с Отто Рехагелем он отмечал эпоху в «Вердере Бремен». Позже он также стал connu в политике. Легендарный главный тренер бундеслиги Вилли Лемке скончался в возрасте 77 лет.

 and  John Stellmacher
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Большое достижение Вилли Лемке: в 1992 году, когда он был managers «Вердер Бремен» и Отто Рехагелем...
Большое достижение Вилли Лемке: в 1992 году, когда он был managers «Вердер Бремен» и Отто Рехагелем — акeром, команда выиграла Кубок обладателей кубков УЕФА.

- Визионер и соперник Хонесса, Вилли Лемке, умер.

Как досадить великому ФК «Бавария Мюнхен»? Мало кто в немецком футболе знал это лучше, чем Вилли Лемке*.

Когда он стал менеджером «Вердера Бремен» в 1981 году, клуб только что вернулся в Бундеслигу. Но когда он ушел в 1999 году, чтобы продолжить политическую карьеру в качестве сенатора образования Бремена и специального советника генерального секретаря ООН, Лемке и легендарный тренер Отто Рехх-agel вместе с «Вердером» выиграли: два немецких чемпионата (1988, 1993), Кубок европейских чемпионов (1992) и два Кубка Германии (1991, 1994). Все это сопровождалось длительной личной враждой Вилли Лемке и его коллеги из «Баварии» Ули Хенесса.

Один из самых успешных, откровенных и хитрых менеджеров в истории Бундеслиги ушел из жизни. В возрасте 77 лет Лемке скончался в понедельник после мозгового кровоизлияния, как объявила вчера его семья, что вызвало шок в футбольном мире.

Смерть Лемке «остановила «Вердер» в его пути»

«Его неожиданная и слишком ранняя смерть остановила «Вердер» в его пути», - сказал CEO «Вердера» Клаус Филбри. Он назвал Лемке одной из «величайших личностей в истории немецкого футбола», который внес революционные contribusions в «Вердер» во многих областях и оставил неизгладимый след.

Мэр Бремена Андреас Бовеншulte также похвалил Лемке как талантливого универсала. С 1999 по 2008 год политик от СДПГ занимал пост сенатора образования и науки, а затем внутренних дел и спорта Бремена. После этого бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назначил его специальным советником по спорту на службе мира и развития на восемь лет.

«Во всех своих политических начинаниях он всегда стремился показать, что как политика, так и экономика могут только выиграть от спортивных добродетелей, таких как командный дух, воля и убеждение», - сказал Бовеншulte о Лемке.

Убедительность Лемке была очевидна в избытке в «Вердере». Вместе с Рехх-agel он привел в Бремен игроков, таких как Руди Вёллер или Карл-Хайнц Ридле, которые позже стали чемпионами мира, но сначала развились в топ-игроков в «Вердере».

То, что звезды, такие как Клаус Аллофс или Манфред Бургсмюллер, также расцвели в Бремене в то же время, показало, что «Вердер» часто был умнее, хитрее и иногда популярнее великого ФК «Бавария» в 80-х и начале 90-х годов.

Так, Лемке был первым менеджером, который полностью продал домашний матч Бундеслиги спонсору в марте 1989 года. Вместо менее 20 000 зрителей на матч против кандидата на вылет «Вальдхоф Маннхайм» пришли более 37 000 зрителей из-за низких цен на билеты - и Лемке снова был впереди своего времени.

Большая rivalry с Ули Хенессом

Он мастерски позиционировал себя как маленький, социально-демократический противник заносчивого Ули Хенесса. Кроме Кристофа Даума, никто, вероятно, никогда не беспокоил долгосрочного патрона «Баварии» так, как Лемке в истории Бундеслиги.

«Даже сегодня я не пожал бы руку Лемке», - сказал Хенесс много лет спустя после ухода Лемке из «Вердера». Лемке, в свою очередь, как-то сказал в интервью, опубликованном в великой книге «Вердера» «Das W auf dem Trikot...»: «Ули Хенесс верит, что может запугивать людей деньгами и властью». Вот почему он всегда давал ему «полную противоположность ветра», и он не привык к этому».

К правде относится и то, что, как и Даум, Лемке давно помирился с Хенессом в свои последние годы. В то время как он и Рехх-agel никогда не ладили лично, несмотря на свои большие совместные успехи.

То, что они оставили это в стороне и не сделали это большой темой, было частью модели успеха Бремена того времени. И когда Лемке служил в совете директоров «Вердера» в течение 17 лет с 2005 по 2014 год, в том числе в качестве председателя, два бывших игрока эпохи Лемке/Рехх-agel, Томас Шав и Клаус Аллофс, давно возглавили спортивное руководство и продолжили клуб в духе двух ролевых моделей.

«Вилли Лемке был одной из самых влиятельных фигур-менеджеров в Бундеслиге», - написал после его смерти Ханс-Йоахим Ватцке. Как долгосрочный босс «Боруссии Дортмунд» и спикер президиума ДФЛ, он также является чем-то вроде наследника Лемке.

Успех «Вердера Бремен» под управлением Лемке часто превосходил успех их соперников, в том числе ФК «Бавария Мюнхен», в 1980-х и начале 1990-х годов. Большая rivalry Вилли Лемке и долгосрочного патрона «Баварии» Ули Хенесса была известна в Бундеслиге.

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