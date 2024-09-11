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Вьюст намерена предложить контрмеры после инцидента в Солингене.

Выгонка связанной индивидуальной личности, имеющую отношение к инциденту в Соллингене, может вызвать политические последствия в Северном Рейне-Вестфалии. Министр-президент Hendrik Wüst планирует проинформировать законодательное собрание штата об этом вопросе.

 and  James Williams
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Министр-президент Вестфалии Хендрик Вюст (ХДС) отвечает на инцидент в Солінгене, в результате...
Министр-президент Вестфалии Хендрик Вюст (ХДС) отвечает на инцидент в Солінгене, в результате которого погибли люди, принятием мер.

- Вьюст намерена предложить контрмеры после инцидента в Солингене.

Около трех недель после предполагаемого исламистского инцидента в Солingen, премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст (ХДС) сегодня (в 10:00) проинформирует ландтаг о последствиях. Ожидается, что Вюст представит широкий спектр мер в сферах внутренней безопасности, иммиграционной политики и профилактики.

23 августа мужчина с ножом атаковал городской фестиваль в Солingen, что привело к гибели трех человек и ранениям восьми других. Подозреваемый, 26-летний сириец, в настоящее время находится под стражей. Его депортация ранее планировалась, но не была осуществлена.

Федеральная прокуратура расследует его по различным обвинениям, в том числе убийство и предполагаемую связь с террористической группировкой "Исламское государство". Эта организация взяла на себя ответственность за нападение и опубликовала видео, на котором замаскированный мужчина якобы является нападавшим.

Вюст назвал ножевую атаку в Солingen "поворотным моментом" во время специального заседания пленума. Теперь пришло время действовать. Хотя Германия придерживается своего обещания индивидуальным беженцам, это право не распространяется на сотни тысяч человек, переехавших в страну. Политик ХДС давно выступает за проведение процедур убежища за пределами ЕС и эффективные соглашения о реадмиссии с основными странами происхождения. Аппарат безопасности должен быть усилен, и он должен следить за интернет-активностью. Это требует конституционного режима хранения данных.

В последние дни министр внутренних дел Герберт Рёль (ХДС) и министр по делам беженцев Йозефине Паул (Зеленые) уже предложили первоначальные меры. Рёль запросил больше полицейского присутствия и проверки удостоверений личности на публичных мероприятиях. В соответствии с распоряжением, люди также могут быть подвергнуты проверке на наличие оружия без наличия конкретной угрозы.

Министр по делам беженцев Паул усилила контрольные и надзорные функции местных и центральных иностранных ведомств в отношении возвращения отказавшихся от убежища. Планируемая депортация сирийского подозреваемого в Болгарию в июне 2023 года не состоялась из-за его отсутствия в месте временного проживания; больше не предпринималось попыток возвращения.

В ответ на инцидент другие европейские страны выразили готовность оказать помощь в депортации сирийского подозреваемого, если это будет необходимо. Кроме того, призывают к всеобъемлющему пересмотру политики убежища и иммиграции Германии, чтобы она адекватно отвечала потенциальным вопросам безопасности, помимо внутренних мер.

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