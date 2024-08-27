- Вюст намерен просветить НДРВ о нападении на Соллинген

Министр-президент Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст (ХДС) намерен выступить перед ландтагом в пятницу с докладом о последних событиях в связи с инцидентом в Солінген. Ландтаг созвал внеочередное заседание, как объявила Дюссельдорфская государственная канцелярия.

Вюст подчеркнул в своем заявлении, что инцидент в Солінген имеет серьезные последствия для нашего государства. "Важно, чтобы парламент своевременно получил информацию о текущем состоянии расследования и мог обсудить политические меры для обеспечения безопасности и свободы нашей нации", - сказал он. Руководитель коалиционного правительства также заявил, что ошибки должны быть признаны и наложены штрафы. Остаются нерешенные вопросы.

Его заместитель Моника Небауэр (Зеленые) заверила, что они будут "непрерывно работать" над установлением истины. Это их долг перед жертвами и их семьями, сказала она. "Ландтаг является подходящей площадкой для открытого, уважительного и фактического обсуждения результатов расследования и возможных последствий этого теракта", - подчеркнула Небауэр.

Ландтаг рассмотрит инцидент

В четверг состоится совместное внеочередное заседание комитета по внутренним делам и интеграции в ландтаге по инциденту в Солінген. Обе фракции оппозиции - СДПГ и ФДП - независимо друг от друга потребовали проведения такого заседания.

В поздний час в пятницу на фестивале в Солінген произошло три смертельных случая и восемь травм, четыре из которых были тяжелыми. Главным подозреваемым является 26-летний сириец, который прибыл в Германию из Болгарии в конце 2022 года.

Его депортация в Болгарию была предписана в соответствии с правилами ЕС по предоставлению убежища, но мужчина не явился в назначенный день в июне 2023 года. Федеральная прокуратура сейчас расследует его в связи с подозрением в убийстве и причастности к террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

Другие партии в ландтаге также выразили желание получить информацию об инциденте в Солінген. Они считают, что полное понимание ситуации необходимо для эффективного вклада в обеспечение безопасности нации.

Также должны быть проинформированы другие законодательные органы на федеральном уровне, так как они также играют роль в обеспечении безопасности и свободы нации.

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