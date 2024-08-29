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ПолитикаНовостиПрезидентские выборы в США 2024 года

Вице-президент Пенс получает звонки от пожарной службы, по сообщениям.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута
Слушайте мои мысли, как я их выражаю.
Слушайте мои мысли, как я их выражаю.

Вице-президент Пенс получает звонки от пожарной службы, по сообщениям.

В шумном Восточном побережье города Бостон кандидат в вице-президенты от республиканцев Дж.Д. Вэнс пытается заручиться поддержкой влиятельного профсоюза пожарных. Атмосфера в зале была далекой от дружелюбной. Ранее республиканец спотыкался, пытаясь завоевать поддержку избирателей в местной пончичной.

Во время своего выступления на собрании профсоюза пожарных 40-летний кандидат в вице-президенты Дж.Д. Вэнс был встречен смесью одобрительных и неодобрительных возгласов. Зал освистывал Вэнса в начале его речи, в то время как другие аплодировали. "Кажется, у нас есть сторонники и критики", - прокомментировал он на мероприятии в Восточном побережье Бостона. "Ничего страшного. Послушайте, что я скажу, а потом я выскажу свою позицию", - продолжил Вэнс.

В течение своей речи аудитория реагировала tanto аплодисментами, как и освистыванием, например, когда Вэнс хвастался тем, что он и Трамп - самая про-рабочая республиканская пара. Накануне их политические оппоненты, демократы, получили более теплый прием на том же мероприятии.

Ошибки Вэнса ставят под угрозу его кампанию

Оба - Трамп и его демократический соперник Камала Харрис - надеются заручиться поддержкой профсоюза до президентских выборов 5 ноября. Международная ассоциация пожарных (IAFF) является одним из самых влиятельных профсоюзов в США и поддержала демократов и президента Джо Байдена на президентских выборах 2020 года.

Вэнс, выбранный Трампом на вторую позицию, сталкивается с низкими рейтингами одобрения. Трамп назначил его в июле. В течение кампании Вэнс часто спотыкался. Недавно появилось вирусное видео, на котором сенатор находится на избирательном пункте в пончичной.

На записи кассир сначала отказывается сниматься. Позже, когда Вэнс упоминает о своей цели стать вице-президентом США, она просто отвечает: "Ладно". Ранее были обнародованы видео, на которых Вэнс делал пренебрежительные замечания о женщинах без детей. В интервью он оправдывал свои слова.

В разгар кампании по выборам президента США в 2024 году кандидат в вице-президенты Дж.Д. Вэнс сталкивается с критикой со стороны аудитории во время своего выступления на собрании профсоюза пожарных. Несмотря на неоднозначную реакцию, Вэнс продолжает свою борьбу за влияние профсоюза до выборов 5 ноября.

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