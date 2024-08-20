- Вице-президент Кеннеди рассматривает возможность альянса с Трампом

Возможный кандидат в вице-президенты от независимого кандидата в президенты США Роберта Ф. Кеннеди предложил сотрудничать с бывшим президентом Дональдом Трампом. Об этом заявила Николь Шанахан в интервью, отметив, что сейчас есть два пути: продолжать борьбу и рисковать победой демократа Камалы Харрис на выборах 5 ноября или объединиться с республиканцем Трампом прямо сейчас. "Это непростой выбор. Хочу подчеркнуть, что я не веду переговоры с Трампом", - добавила она.

Кеннеди: Готов к диалогу со всеми

Пока неясно, насколько далеко зашли переговоры между Кеннеди и Шанахан по поводу этого альянса. Кеннеди, племянник легендарного бывшего президента Джона Ф. Кеннеди, написал на платформе X: "Как обычно, я открыт для дискуссий с ведущими фигурами всех политических партий, чтобы продвигать ценности, которые я отстаиваю уже 40 лет на работе и в кампании". В минувшие выходные ходили слухи, что Кеннеди рассматривает возможность поддержать Харрис в ее кампании, если ему предложат пост в кабинете министров в случае ее победы.

Шанахан опровергла эти слухи. "Мы никогда не вели переговоров с Харрис", - заявила она. "Трамп действительно проявил интерес к нашим политическим инициативам, связанным с хроническими заболеваниями. Он серьезно относится к этому вопросу", - похвалила она 78-летнего Трампа. Теперь речь идет о взвешивании рисков президентства под руководством Харрис и оценке того, насколько Трамп заслуживает доверия.

Безнадежен, но все еще влиятелен

Шансы Кеннеди на победу на президентских выборах в ноябре невелики, они колеблются около 5% в опросах. Однако tanto демократы, как и республиканцы следят за ним, так как борьба между Трампом и Харрис обещает стать напряженной. Кеннеди обладает способностью переманить решающие проценты голосов от республиканцев или демократов своей кампанией. В настоящее время это, похоже, больше вредит кампании Трампа.

Как экологический активист и юрист, Кеннеди отстаивал такие вопросы, как чистая вода. В последнее время Кеннеди, открытый скептик в отношении вакцин, подвергался критике со стороны демократов и членов семьи за распространение теорий заговора и связь с крайне правыми политиками.

В марте он назначил бизнесвумен Шанахан своей напарницей. 38-летняя состоятельная юристка и предприниматель была замужем за сооснователем Google Сергеем Брином с 2018 по 2023 год. Она выросла в скромной семье, дочери иммигранта из Китая.

Возможный альянс Кеннеди с Трампом на выборах в США вызывает интерес, учитывая его заявление о готовности к диалогу со всеми политическими партиями. Несмотря на низкие шансы на победу с средним показателем 5% в опросах, кандидатура Кеннеди может повлиять на решающие проценты голосов, потенциально повлияв на напряженную борьбу между демократом Камалой Харрис и республиканцем Трампом.

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