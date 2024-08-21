Вице-президент Кеннеди предлагает потенциальное соглашение с Трампом.

Кроме Трампа и Харрис, претендующих на президентское кресло в ноябре, другой кандидат родом из семьи Кеннеди. Несмотря на маловероятные шансы, его присутствие может сместить голоса в пользу других кандидатов. Его потенциальный вице-президент размышляет о присоединении к одной из двух основных политических фракций.

В интервью Тому Билью на YouTube спутник независимого кандидата в президенты США Роберта Ф. Кеннеди-младшего намекнул на возможность сотрудничества с бывшим президентом Дональдом Трампом. Она описала две ситуации: продолжение гонки и риск победы демократа Камалы Харрис 5 ноября или объединение сил с Трампом немедленно. "Принятие этого решения нелегко", - признала она, быстро уточнив: "Я не веду переговоры с Трампом".

Пока неясно, насколько далеко зашли переговоры Шанахан с Кеннеди относительно этого стратегического поворота. Кеннеди в посте в X заявил: "Я всегда открыт для сотрудничества с ключевыми фигурами из каждой значительной политической партии, чтобы продвинуть цели, которые я отстаиваю на протяжении 40 лет в своей карьере и в этой кампании".

На выходных ходили слухи, что Кеннеди может поддержать Харрис в ее кампании, возможно, в обмен на место в кабинете после победы.

Шанахан опровергла эти спекуляции. "Мы никогда не вели переговоры с Харрис", - заявила она. "Трамп проявил настоящий интерес к нашей политике в отношении хронических заболеваний", - похвалила она 78-летнего. Теперь решение зависит от оценки рисков президентства Харрис и доверия к Трампу.

Трамп признал свою открытость к возможной роли Кеннеди в потенциальной республиканской администрации. "Я ему симпатизирую, и я его уважаю", - отреагировал Трамп на комментарии Шанахан.

Президентство Кеннеди могло бы в основном повлиять на голоса Трампа. Его шансы на ноябрьские выборы не обнадеживают, в среднем он получает около пяти процентов поддержки. Тем не менее, и демократы, и республиканцы следят за потенциальным влиянием его кампании на выборы. Кеннеди мог бы существенно отщипнуть голоса от Трампа или Харрис своей кампанией. В настоящее время кажется, что его кандидатура в основном влияет на базу избирателей Трампа.

В качестве социального активиста и юриста Кеннеди отстаивал экологические причины, такие как чистая вода. Однако он подвергался критике со стороны демократов и своей семьи за продвижение теорий заговора и связи с крайне правыми политиками в последние годы.

В марте 38-летняя Шанахан, предприниматель и бывшая жена сооснователя Google Сергея Брина, присоединилась к Кеннеди в качестве его вице-президентского напарника. Шанахан, выросшая в скромных условиях как дочь иммигрантки из Китая, привносит деловую хватку в команду.

Несмотря на признание Трампа потенциальной роли Кеннеди в республиканской администрации, стоит отметить, что кандидатура Кеннеди, похоже, в основном влияет на базу избирателей Трампа на ноябрьских выборах. Бывший президент Дональд Трамп может потерять часть голосов из-за кампании Кеннеди, так как и демократы, и республиканцы пристально следят за его влиянием.

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