- Висмур представляет свой последний цветочный монарх

На праздновании расцвета в Висмаре, Восточная Фризия, Меике Дехарде была провозглашена Королевой расцвета толпой. Эта 24-летняя жительница Висмара получила свой титул на открытой сцене небольшого городка в районе Aurich. Джойи Мелина Фолькерц, 20 лет, и Антье Копиец, 21 год, обе из Гроссефехна в районе Aurich, были выбраны принцессами. Троица теперь составляет новую королевскую семью Висмара, без других претендентов, прошедших отбор.

Королева расцвета представляет Висмар как цветущий город на мероприятиях по всей стране. Выбор королевской семьи был открыт для мужчин и представителей различных сообществ наряду с женщинами с прошлого года.

После коронации, прошедшей под солнечным небом, состоялся парад с украшенными тематическими телегами, проехавшими через город. Королевская семья ехала на последней телеге, общалась с зрителями. Темой 72-го фестиваля расцвета был цирк.

Фестиваль расцвета в Висмаре является одним из крупнейших в Северной Германии, по словам организаторов. Для этого города, в котором расположено множество хозяйств, занимающихся садоводством, это важное событие, организованное многочисленными волонтерами.

Подробности о фестивале расцвета

Женщины из разных слоев общества были приветствовались к участию в выборах королевской семьи, как Меике Дехарде и принцессы Джойи Мелина Фолькерц и Антье Копиец. Новая Королева расцвета и ее принцессы представят богатую садоводческую культуру и традиции Висмара на различных мероприятиях по всей стране.

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