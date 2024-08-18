Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Вислер и Ширдеван объявляют о своем уходе или отставке.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 2 минут

Вислер и Ширдеван объявляют о своем уходе или отставке.

Лидеры Левых, Янина Висслер и Мартин Ширдеван, решили уйти в отставку. Они не будут баллотироваться на пост председателя партии на конференции в октябре, как было объявлено. Это решение они сообщили остальным членам исполнительного комитета партии на встрече. Висслер возглавляла Левых с февраля 2021 года, изначально вместе с Сузанной Хенниг-Веллсово. Ширдеван взял на себя обязанности со-председателя в июне 2022 года.

"Я не принимала это решение легко и долго над ним размышляла", - объяснила Висслер. "Я чувствую необходимость обновления в некоторых частях партии". Теперь у Левых достаточно времени до конференции партии в середине октября "для прозрачного процесса и для того, чтобы партия сформировала свое внутреннее мнение о потенциальных кандидатах".

Ширдеван также отметил, что не принимал это решение легко. "Это созревало во мне после долгих размышлений в последние недели", - сказал он. "Я считаю, что нашей партии нужны свежие идеи и энтузиазм в нынешней ситуации, чтобы привести необходимые изменения", - добавил Ширдеван.

Необходимость изменений также была подчеркнута уходом Альянса за прогресс и социальную справедливость (АПСЖ). Сахра Wagenknecht, бывший председатель фракции в парламенте, основала АПСЖ осенью 2023 года и покинула Левых вместе со своими сторонниками. Это также привело к роспуску фракции Левых в Бундестаге, так как оставшиеся члены больше не соответствовали числу, необходимому для статуса фракции. С тех пор в Бундестаге существуют две группы: Левые и АПСЖ.

Взглянув назад, Висслер пожелала, чтобы уход АПСЖ happened earlier. "С сегодняшней точки зрения я считаю, что разделение должно было быть преследовано гораздо раньше", - сказала она в онлайн-журнале партии. "К сожалению, я не могу сказать, что мы не могли этого предвидеть".

Висслер признала, что люди предупреждали о spätere developments "многие годы назад". "Я полностью разделяла сущностную критику Wagenknecht и Co., но в то время я недооценила угрозу для партии", - призналась она.

Объявление об уходе Янины Висслер и Мартина Ширдевана вызвало дискуссии внутри партии. Они предложили, что этот шаг позволит обеспечить плавный переход и свежие перспективы внутри партии.

С уходом ключевых членов, таких как Сахра Wagenknecht и Альянс за прогресс и социальную справедливость, комиссия признала необходимость приспособления и эволюции Левых, принимая новые идеи и энергию.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

ХАМАС утверждает, что премьер-министр Израиля подрывает мирные переговоры и продлевает конфликт в...
Политика

ХАМАС отвергает предложенные решения из недавних мирных переговоров в Газе.

Договор о мире в конфликте в секторе Газа по-прежнему сталкивается с трудностями. США полностью вовлечены в достижение благоприятного результата. Премьер-министр Израиля Нетаньяху беспокоит ХАМАС, добиваясь крайних уступок.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Опросы показывают, что партия Wagenknecht может стать важным компонентом коалиций, исключающих AfD,...
Политика

Нурипур и Эскен публично поддерживают альянс BSW.

Нурипур и Эскен публично поддерживают альянс BSW. Сахра Wagenknecht и её новая политическая группа вызывают споры даже своей позицией по конфликту в Украине. После предстоящих региональных выборов БСВ может оказать значительное влияние. Лидеры СДПГ и Зеленых не намерены вмешиваться в потенциальные коалиционные дела на местном уровне. Лидер СДПГ Сакка Эскен

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Байден выступает с речью на четвертый день съезда Демократической партии 20 августа 2020 года в...
Политика

На первом выступлении на заседании, Байден наблюдал за этим со стороны, а теперь, как действующий президент, он передает свою роль на 13-м мероприятии.

Во время первого визита Джо Байдена на Демократическую национальную конференцию в Майами-Бич в 1972 году его присутствие едва удостоилось упоминания в летописях.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

ХАМАС утверждает, что премьер-министр Израиля подрывает мирные переговоры и продлевает конфликт в...
Политика

ХАМАС отвергает предложенные решения из недавних мирных переговоров в Газе.

Договор о мире в конфликте в секторе Газа по-прежнему сталкивается с трудностями. США полностью вовлечены в достижение благоприятного результата. Премьер-министр Израиля Нетаньяху беспокоит ХАМАС, добиваясь крайних уступок.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Права молодых людей перестроены вместо "сцены преступления" в Мюнстере: Каролин Кебекус и аудитория ARD Stun
Культура

Права молодых людей перестроены вместо "сцены преступления" в Мюнстере: Каролин Кебекус и аудитория ARD Stun

Вместо запланированного повторного показа «Логово преступника» в 20:15 на ARD зрители увидели Каролин Kebekus с детьми на экране. ARD прервала вещание, чтобы выступить в поддержку детских прав.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Люди погибли после выброса на скользкую дорогу.
Федеральные земли Германии

Люди погибли после выброса на скользкую дорогу.

Тридцативосьмилетний individal попал в тяжелую аварию на шоссе А81, потеряв управление при обгоне на мокром покрытии. Несмотря на героические efforts медиков стабилизировать его состояние, мужчина скончался от полученных травм.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
США твердо стоят на соглашении о перемирии: Госсекретарь подчеркивает важность диалога на Ближнем Востоке.
Главные темы

США твердо стоят на соглашении о перемирии: Госсекретарь подчеркивает важность диалога на Ближнем Востоке.

После недавних дискуссий о перемирии и освобождении пленников в секторе Газа госсекретарь США Antony Blinken возобновил дипломатические переговоры в Ближневосточном регионе. Blinken прибыл в Тель-Авив в воскресенье, что стало его ninth визитом в район с момента начала столкновений в Газе больше...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно