Вислер и Ширдеван объявляют о своем уходе или отставке.

Лидеры Левых, Янина Висслер и Мартин Ширдеван, решили уйти в отставку. Они не будут баллотироваться на пост председателя партии на конференции в октябре, как было объявлено. Это решение они сообщили остальным членам исполнительного комитета партии на встрече. Висслер возглавляла Левых с февраля 2021 года, изначально вместе с Сузанной Хенниг-Веллсово. Ширдеван взял на себя обязанности со-председателя в июне 2022 года.

"Я не принимала это решение легко и долго над ним размышляла", - объяснила Висслер. "Я чувствую необходимость обновления в некоторых частях партии". Теперь у Левых достаточно времени до конференции партии в середине октября "для прозрачного процесса и для того, чтобы партия сформировала свое внутреннее мнение о потенциальных кандидатах".

Ширдеван также отметил, что не принимал это решение легко. "Это созревало во мне после долгих размышлений в последние недели", - сказал он. "Я считаю, что нашей партии нужны свежие идеи и энтузиазм в нынешней ситуации, чтобы привести необходимые изменения", - добавил Ширдеван.

Необходимость изменений также была подчеркнута уходом Альянса за прогресс и социальную справедливость (АПСЖ). Сахра Wagenknecht, бывший председатель фракции в парламенте, основала АПСЖ осенью 2023 года и покинула Левых вместе со своими сторонниками. Это также привело к роспуску фракции Левых в Бундестаге, так как оставшиеся члены больше не соответствовали числу, необходимому для статуса фракции. С тех пор в Бундестаге существуют две группы: Левые и АПСЖ.

Взглянув назад, Висслер пожелала, чтобы уход АПСЖ happened earlier. "С сегодняшней точки зрения я считаю, что разделение должно было быть преследовано гораздо раньше", - сказала она в онлайн-журнале партии. "К сожалению, я не могу сказать, что мы не могли этого предвидеть".

Висслер признала, что люди предупреждали о spätere developments "многие годы назад". "Я полностью разделяла сущностную критику Wagenknecht и Co., но в то время я недооценила угрозу для партии", - призналась она.

Объявление об уходе Янины Висслер и Мартина Ширдевана вызвало дискуссии внутри партии. Они предложили, что этот шаг позволит обеспечить плавный переход и свежие перспективы внутри партии.

С уходом ключевых членов, таких как Сахра Wagenknecht и Альянс за прогресс и социальную справедливость, комиссия признала необходимость приспособления и эволюции Левых, принимая новые идеи и энергию.

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