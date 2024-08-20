Вирус Усуту широко распространяется.

В Германии в этом году наблюдается нежелательный рост смертности певчих птиц. Одной из причин является вирус Усуту, который передается птицам через местных комаров. Количество зарегистрированных смертей уже превысило прошлогодний уровень. Охранники природы обеспокоены тем, что эта тенденция сохранится.

Институт тропической медицины Бернхарда Нохта в Гамбурге (BNITM) сообщает, что около 25% исследованных и протестированных в этом году птиц заражены вирусом Усуту. С начала года в институт было доставлено более 120 погибших птиц, в том числе певчие птицы, дрозды и соколы. В 2023 году институт получил только 100 сообщений за весь год.

Сообщения о повышенной смертности птиц в Нижней Саксонии

Союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) получил более чем в два раза больше сообщений о больных или погибших птицах в этом году по сравнению с тем же периодом 2023 года. На сайте NABU поступило 1536 сообщений о 1806 погибших и 1060 больных певчих птиц и других видов птиц.

Большинство этих сообщений поступает из Нижней Саксонии, где зарегистрировано почти 800 погибших и более 400 больных певчих птиц. Это в шесть раз больше, чем в тот же период 2023 года, согласно NABU.

Ожидается рост смертности

Эксперт по охране птиц NABU Марко Зоммерфельд предсказывает, что эти числа продолжат значительно расти, что может привести к еще одной катастрофе для населения птиц. Эпидемия Усуту, часто называемая "гибелью певчих птиц", хорошо известна тем, что в основном поражает певчих птиц, но другие виды птиц также восприимчивы к вирусу.

После снижения населения певчих птиц на 40% в Гамбурге в 2018 году оно все еще не восстановилось, что вызывает обеспокоенность, учитывая преобладание этого вида в Германии.

Хотя люди могут заразиться вирусом Усуту, большинство остаются бессимптомными. Однако в редких случаях, особенно среди лиц с ослабленным иммунитетом и пожилых людей, может развиться серьезное заболевание.

Вирус передается людям через укусы комаров, как сообщает BNITM. Симптомы включают лихорадку, головную боль и сыпь; в редких случаях это может привести к энцефалиту.

Совместные усилия по отслеживанию вируса

Институт Бернхарда Нохта и NABU продолжают призывать общественность сообщать и сдавать погибших и больных животных. Эта информация помогает наблюдать, документировать и научно оценивать распространение вируса.

Зараженные птицы проявляют расстройства нервной системы, что приводит к тому, что они спотыкаются или наклоняют голову и проявляют безразличие. Они больше не убегают от людей или других животных и часто умирают в течение нескольких дней.

Первоначально обнаруженный в Свазиленде, южная Африка, в 1959 году во время всеобщего поиска артроподных вирусов, вирус Усуту, как считается, был занесен в Европу перелетными птицами. С середины 1990-х годов он вызывал периодические вспышки среди птиц в Европе, часто приводящие к гибели певчих птиц, согласно BNITM.

Первый раз в Германии вирус был идентифицирован в 2011 году, вызвав гибель птиц. С тех пор в Германии часто происходят более крупные вспышки вируса. Согласно NABU, тропический вирус продолжает распространяться.

Несмотря на минимальный риск заражения от разлагающихся птиц, рекомендуется следовать определенным правилам при их утилизации. Для получения более подробной информации обращайтесь в организации, такие как Ландсбунд для защиты птиц и природы в Баварии.

Защита видов является важной озабоченностью охранников природы, поскольку эпидемия вируса Усуту, приводящая к высокой смертности птиц, продолжает распространяться по Германии. Совместные усилия между учреждениями, такими как Институт тропической медицины Бернхарда Нохта, и организациями, такими как Союз охраны природы и биоразнообразия (NABU), необходимы для мониторинга и отслеживания вируса, защищая различные виды птиц.

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