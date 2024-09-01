Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиКража

Винона Райдер рассказывает о своем опыте в полицейском заключении

Задержан за кражу в 2001 году

 and  Wendy Allen
Время чтения 2 минут
Уинона Райдер ушла после своего ареста на Венецианском кинофестивале.
Уинона Райдер ушла после своего ареста на Венецианском кинофестивале.

Винона Райдер рассказывает о своем опыте в полицейском заключении

В 1990-х годах Винона Райдер была известной молодой актрисой в Голливуде, получая множество наград и романтические отношения со звездами вроде Джонни Деппа и Мэтта Дэймона. Однако ее жизнь резко изменилась, когда она была поймана на краже в магазине.

В откровенном интервью много лет спустя Райдер рассказала, как ее карьера пошла под откос после ареста. В беседе с журналом Esquire она призналась: "Это оказало огромное влияние". Когда ее спросили, как она справилась, она просто ответила: "Я, наверное, просто отключилась".

Обвиненная в краже товара на сумму $5,500 из магазина в Беверли-Хиллз, Райдер была признана виновной в совершении тяжкого преступления - краже со взломом и мелком хищении в 2002 году. Суд приговорил ее к трем годам условного срока, штрафу и общественным работам. Она покинула Голливуд и переехала в Сан-Франциско.

Сначала она считала, что совершила незначительную ошибку, в основном связанную с документами. Но когда появилась перспектива тюремного заключения, она была шокирована. "Я была очень сбита с толку", - вспоминала она. "Я подумала: 'О чем они говорят?'"

"Передышка, в которой я так нуждалась"

Признавая, что ей нужна была передышка, Райдер использовала время, проведенное вне публичного внимания, чтобы наблюдать за изменениями в индустрии. Ее шокировали язвительные онлайн-комментарии в адрес молодых актрис. "Я была действительно удивлена ​​изменением тона", - заметила она. "Казалось, что произошел сдвиг в стандартах и ​​наградах в индустрии".

В интервью Net-A-Porter в 2016 году Райдер призналась, что ее голливудский перерыв был именно тем, что ей было нужно. "Мне это было нужно", - призналась она. "На психологическом уровне, я, должно быть, была готова остановиться". Хотя она не совершила тяжкого преступления, ее арест дал ей ценное время, чтобы снова связаться с корнями в Сан-Франциско и открыть для себя новые страсти.

Винона Райдер вернулась в мир кино в 2006 году, появившись в небольших ролях. Ее недавний фильм "Битое стекло" сейчас идет в кинотеатрах по всему миру. Премьера фильма состоялась на Венецианском международном кинофестивале в среду.

После инцидента с кражей карьера Райдер резко пошла на спад, сделав премьеру фильма "Битое стекло" возможностью вернуться и снова доказать свою ценность. Несмотря на обвинения в краже, Райдер считает голливудский перерыв "передышкой, в которой я так нуждалась", чтобы снова связаться со своими корнями и открыть для себя новые страсти.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Главная фигура связала себя узами брака с Кариной.
Общество

Главная фигура связала себя узами брака с Кариной.

В этот адрес идеального сочетания индивидуальности и года посвящается музыкальная композиция «П Silberwolke», ставшая саундтреком для безграничного счастья кликery Gottschalki и Karina Мroß.'

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Дочь Брук Шилдс прошла двухлетний процесс криоконсервации.
Общество

Дочь Брук Шилдс прошла двухлетний процесс криоконсервации.

Дочь Брук Шилдс прошла двухлетний процесс криоконсервации. В мире Голливуда, Брук Шилдс, которой сейчас 59, пережила материнство благодаря экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) семь раз. Эта процедура привела к рождению ее первенца, Rowan Francis Henchy, в 2003 году. Ее вторая дочь, Grier Hammond, была зачата естественным путем. Этот семейный разговор об ЭКО

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером.
Общество

Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером.

Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером. Текущая вражда между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли по поводу их общего виноградника во Франции, Шато Мираваль, продолжается. Тем временем, 60-летний актер использует это время, чтобы насладиться романтическим приключением со своей новой подругой, Инес де Рамон. Как сообщает

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Главная фигура связала себя узами брака с Кариной.
Общество

Главная фигура связала себя узами брака с Кариной.

В этот адрес идеального сочетания индивидуальности и года посвящается музыкальная композиция «П Silberwolke», ставшая саундтреком для безграничного счастья кликery Gottschalki и Karina Мroß.'

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Ролики для политической кампании замечены в Кеменце, Саксония.
Главные темы

Процессы голосования в Тюрингии и Саксонии

Началось голосование для выборов в земельные парламенты в Тюрингии и Саксонии. Участие в голосовании началось в воскресенье в 08:00. Приблизительно 1,66 миллиона жителей в Тюрингии и около 3,3 миллиона в соседей Саксонии имеют право голоса. В опросах партия AfD опережает в Тюрингии ХДС, партия...

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно