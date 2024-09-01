Винона Райдер рассказывает о своем опыте в полицейском заключении

В 1990-х годах Винона Райдер была известной молодой актрисой в Голливуде, получая множество наград и романтические отношения со звездами вроде Джонни Деппа и Мэтта Дэймона. Однако ее жизнь резко изменилась, когда она была поймана на краже в магазине.

В откровенном интервью много лет спустя Райдер рассказала, как ее карьера пошла под откос после ареста. В беседе с журналом Esquire она призналась: "Это оказало огромное влияние". Когда ее спросили, как она справилась, она просто ответила: "Я, наверное, просто отключилась".

Обвиненная в краже товара на сумму $5,500 из магазина в Беверли-Хиллз, Райдер была признана виновной в совершении тяжкого преступления - краже со взломом и мелком хищении в 2002 году. Суд приговорил ее к трем годам условного срока, штрафу и общественным работам. Она покинула Голливуд и переехала в Сан-Франциско.

Сначала она считала, что совершила незначительную ошибку, в основном связанную с документами. Но когда появилась перспектива тюремного заключения, она была шокирована. "Я была очень сбита с толку", - вспоминала она. "Я подумала: 'О чем они говорят?'"

"Передышка, в которой я так нуждалась"

Признавая, что ей нужна была передышка, Райдер использовала время, проведенное вне публичного внимания, чтобы наблюдать за изменениями в индустрии. Ее шокировали язвительные онлайн-комментарии в адрес молодых актрис. "Я была действительно удивлена ​​изменением тона", - заметила она. "Казалось, что произошел сдвиг в стандартах и ​​наградах в индустрии".

В интервью Net-A-Porter в 2016 году Райдер призналась, что ее голливудский перерыв был именно тем, что ей было нужно. "Мне это было нужно", - призналась она. "На психологическом уровне, я, должно быть, была готова остановиться". Хотя она не совершила тяжкого преступления, ее арест дал ей ценное время, чтобы снова связаться с корнями в Сан-Франциско и открыть для себя новые страсти.

Винона Райдер вернулась в мир кино в 2006 году, появившись в небольших ролях. Ее недавний фильм "Битое стекло" сейчас идет в кинотеатрах по всему миру. Премьера фильма состоялась на Венецианском международном кинофестивале в среду.

После инцидента с кражей карьера Райдер резко пошла на спад, сделав премьеру фильма "Битое стекло" возможностью вернуться и снова доказать свою ценность. Несмотря на обвинения в краже, Райдер считает голливудский перерыв "передышкой, в которой я так нуждалась", чтобы снова связаться со своими корнями и открыть для себя новые страсти.

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