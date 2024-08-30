- Винона Райдер известна своей защитой сексуальных домогательств

Актриса Уинона Райдер считает, что ее знаменитость защищала ее от жесткого преследования в ранние годы актерской карьеры. В интервью мужскому журналу "Эсквайр" 52-летняя актриса призналась, что "встречала нескольких проблемных людей, которые не стеснялись в открытую сексуально преследовать меня".

Вспоминая свои 20-е и 30-е годы, Райдер выразила благодарность за свою известность, предполагая, что ситуация могла бы быть менее суровой, если бы она была неизвестной актрисой. Однако она часто задумывалась, могла ли она позволить себе противостоять этому "абсолютно отвратительному" поведению.

Райдер прославилась в юности и сыграла в фильме Тима Бёртона "Битлджус" в 1988 году. Она готовится повторить свою роль в сиквеле "Битлджус возвращается", который выйдет в немецких кинотеатрах 12 сентября. Ее составит компания Майкл Китон, который повторит свою роль зеленоволосого полтергейста.

Знаменитость Уиноны Райдер, несомненно, давала ей определенную защиту, но она часто задумывалась, смогла бы она противостоять преследованию, если бы не была такой знаменитой. Несмотря на то, что она была известной актрисой, она столкнулась с преследованием в ранние годы актерской карьеры, которое она описала как "абсолютно отвратительное".

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