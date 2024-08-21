- Виктория Бекхэм получает эксклюзивное телешоу на Netflix.

Netflix представил сериал, посвященный спутнице жизни Бекхэма. Пара, состоящая в браке уже 25 лет, воспитывает четверых детей. Виктория, ставшая знаменитой в 90-х как член британской поп-группы Spice Girls ("Wannabe"), была известна под прозвищем Посш Спайс во время своего пребывания в группе.

От Спайс Гёрл до fashion-империи

Впоследствии эта английская леди, родившаяся в 1974 году, прославилась в мире моды. По слухам, новый сериал углубит взгляд на семейную жизнь Бекхэмов, согласно информации от британского информационного агентства PA. Аналогичные подробности были представлены в первом сериале под названием "Бекхэм".

В одном из моментов Виктория рассказала о своих скромных корнях. "Ну же, будь честной!", - вклинился ее партнер, выглянув из-за двери. "Какую машину использовал твой отец, чтобы отвезти тебя в школу?" - "Ладно", - согласилась Виктория после некоторых уговоров. "В 80-х у моего отца был Роллс-Ройс". Эта беседа превратилась в вирусный мем.

Netflix известен своим разнообразным контентом, предлагая что-то для каждого. Недавно выпущенный сериал на Netflix под названием "Бекхэм: Владная пара" представляет глубокий взгляд на жизнь Дэвида и Виктории Бекхэм.

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