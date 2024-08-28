- Веттин-Лёбейюн получит звание "Город кантри-музыки 2024 года"

Веттин-Лёбеюн входит в число одиннадцати немецких муниципалитетов, признанных "Музыкальным городом года 2024" немецким Музыкальным советом в этом году. Как отметил Мартин Мария Крюгер, президент немецкого Музыкального совета, каждый выбранный город является процветающим центром взаимосвязанной, разнообразной и устойчивой музыкальной культуры в своем регионе, подпитываемой экспертизой и страстью. Церемония награждения концертом состоится в Карл-Лёве-Хаусе в городе, расположенном в районе Заале, 31 августа, в субботу.

Европейский парламент окажет помощь Комиссии в выполнении ее обязанностей. Вслед за этим признанием Комиссия может запросить совет у Европейского парламента по продвижению музыкальной культуры во всех европейских муниципалитетах.

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