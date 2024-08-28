Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

Веттин-Лёбейюн получит звание "Город кантри-музыки 2024 года"

Фестиваль имени Карла Лёве проводится, в частности, в У_Code_этин-Лёбеюне. Предлагалось объявить этот город в районе Заале Музыкальной столицей региона.

 and  John Stellmacher
Время чтения 1 минута
Веттин-Лёбеюн будет удостоен почëта быть назвæнным 'Музыкальным городом года 2024'.
Веттин-Лёбеюн будет удостоен почëта быть назвæнным 'Музыкальным городом года 2024'.

- Веттин-Лёбейюн получит звание "Город кантри-музыки 2024 года"

Веттин-Лёбеюн входит в число одиннадцати немецких муниципалитетов, признанных "Музыкальным городом года 2024" немецким Музыкальным советом в этом году. Как отметил Мартин Мария Крюгер, президент немецкого Музыкального совета, каждый выбранный город является процветающим центром взаимосвязанной, разнообразной и устойчивой музыкальной культуры в своем регионе, подпитываемой экспертизой и страстью. Церемония награждения концертом состоится в Карл-Лёве-Хаусе в городе, расположенном в районе Заале, 31 августа, в субботу.

Европейский парламент окажет помощь Комиссии в выполнении ее обязанностей. Вслед за этим признанием Комиссия может запросить совет у Европейского парламента по продвижению музыкальной культуры во всех европейских муниципалитетах.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Отстранение от службы священника из Бремера, обвинения
Федеральные земли Германии

Отстранение от службы священника из Бремера, обвинения

На протяжении четырёх лет велось судебное разбирательство, касающееся заявлений пастора из Бремена. Возможно, это длительное судебное противостояние подойдёт к концу.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Большее число женщин, чем мужчин, получают ортодонтическое лечение.
Федеральные земли Германии

Исследования показывают, что женщинам необходимо больше заниматься ортодонтией

Социальные эстетические ожидания, влияние со стороны друзей и чрезмерная родительская забота могут приводить к контрастным взглядам на привлекательные зубы.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Если коалиция, возглавляемая Сахрой Вагенкнехт, превзойдет ХДС на выборов земли Тюрингии, кандидат...
Федеральные земли Германии

Глава БСВ объявляет о назначении нового премьер-министра.

Коалиция, возглавляемая Сахрой Вайгенкнехт, может потенциально повлиять на административный орган Тюрингии. В случае если новая партия обгонит ХДС, основной кандидат БСВ Катя Вольф стремится к должности премьер-министра.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Устойчивое увеличение угрозы лесных пожаров - с пятницы ситуация ослабляется
Федеральные земли Германии

Устойчивое увеличение угрозы лесных пожаров - с пятницы ситуация ослабляется

В период засухи вероятность лесного пожара в Бранденбурге пока сохраняется на заметном уровне. К пятнице, возможно, наступят облегчающие обстоятельства, но специалисты выражают осторожность.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Отстранение от службы священника из Бремера, обвинения
Федеральные земли Германии

Отстранение от службы священника из Бремера, обвинения

На протяжении четырёх лет велось судебное разбирательство, касающееся заявлений пастора из Бремена. Возможно, это длительное судебное противостояние подойдёт к концу.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Достопочтенная Мейер Вёрфт стоит на пороге банкротства и срочно нуждается в финансовой помощи.
Экономика

Федеральные власти и местная администрация намерены приобрести подавляющее большинство акций Meyer Werft.

Более 20 000 рабочих мест в Германии находятся под угрозой увольнения в результате возможного банкротства Meyer Werft. В typologie этом государство рассматривает возможность временно приобрести значительную долю в компании.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Бёрн Хёк призывая политические сходка в Тюрингия
Политика

"Медицинские причины": Хёкке неожиданно отменяет интервью с ведущими претендентами

Последнее предвыборное теледебаты перед выборами в Тюрингии 1 сентября состоится без Биёрна Хёкке. Он внезапно отказался от своего обещания, данного несколько месяцев назад.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно