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Веттель служит вдохновением: Норрис усиливает конкуренцию против Верштаппена

Действующий чемпион мира демонстрирует превосходство в стиле Red Bull на своем домашнем этапе Формулы-1. Гонщик McLaren, Норрис, играет решающую роль в этой ситуации. McLaren черпает мотивацию из немецких источников.

 and  James Williams
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- Веттель служит вдохновением: Норрис усиливает конкуренцию против Верштаппена

Макс Ферстаппен сохраняет хладнокровие в Формуле 1. После разгрома, нанесенного Ландо Норрисом в пустынных дюнах, его тренер и стратег Red Bull Хельмут Марко вмешался, как тревожный звонок. "Это тревожно. Команда должна поднять свой уровень игры, иначе оба титула могут оказаться под угрозой", - якобы сказал Марко журналу "Автоспорт" после возвращения из летнего перерыва.

Ферстаппен сохраняет лидерство в чемпионате пилотов с отрывом в 70 очков от Норриса после пятого Гран-при без побед. Однако преимущество Red Bull в чемпионате конструкторов сократилось до 30 очков над McLaren.

Марко: "Девять раз вторым - недостаточно"

Разочарование пришло в виде почти 23-секундного отставания Ферстаппена от Норриса на финише. Трёхкратный чемпион мира потерпел поражение в лучших традициях Red Bull. "Нашей технической команде нужны инновации. Девять раз вторым - недостаточно", - предостерегающе предупредил Марко.

Зандвоорт, домашняя трасса Ферстаппена, благоприятствует McLaren. Благодаря эффективному обновлению и новому заднему крылу Норрис мог себе позволить медленный старт. Но на равных дистанциях двукратный победитель Гран-при из Англии не может позволить себе ошибки, ведь Ферстаппен готов безжалостно воспользоваться любой возможности.

Ферстаппен призывает не паниковать

"Этот уик-энд был просто плохим. Но и последние гонки не были такими уж и хорошими. Это слегка тревожит, не так ли?" - сказал Ферстаппен, сохраняя спокойствие. "Но мы знаем, что не нужно паниковать. Мы пытаемся улучшить ситуацию".

С следующего уик-энда в Монце Ферстаппен и Red Bull вернутся к более старым, но высокоэффективным деталям. "У нас по-прежнему приличное преимущество в чемпионате пилотов, но мы потеряли несколько очков в чемпионате конструкторов, так что нам нужно реагировать", - сказал руководитель команды Red Bull Кристиан Хорner. "Я уверен, что мы сможем внести необходимые коррективы".

С другой стороны, вопрос в том, сможет ли Норрис заставить Ферстаппена побороться за чемпионский титул? Главный инженер McLaren Андреа Стелла верит в потенциал Норриса стать чемпионом. "У него есть потенциал чемпиона. Он может выигрывать чемпионаты. Это смелое заявление, но оно верно", - сказал Стелла.

Норрис хочет повторить путь Виттеля

Уже в 2024 году? Удивительно, но McLaren черпает вдохновение для своего возвращения в историю у Red Bull - конкретнее, у немца. "Мы обсуждали это и смотрели, что делал (Себастьян) Виттель в 2013 году. Мы подумали: "Почему бы и нет?" - сказал Стелла.

Виттель выиграл все девять гонок после летнего перерыва в 2013 году, в итоге завоевав свой четвертый подряд титул. Однако в том сезоне машина Red Bull была непобедима, в отличие от машины Ферстаппена в этом году.

McLaren уже давно соперничает с Red Bull в развитии, и Норрис намерен воспользоваться этим преимуществом. "Я должен улучшиться. Я работал весь год и все еще отстаю от Макса на 70 очков. Сейчас не время думать о чем-то другом", - сказал Норрис, касаясь своих чемпионских амбиций. "Я просто беру одну гонку за другой и продолжаю толкаться, как делал раньше, потому что сейчас нет смысла думать вперед. Это сейчас не имеет для меня значения".

Марко выразил озабоченность, сказав: "Девять раз вторым недостаточно для нас, другие команды догоняют, и нам нужно инноватизировать, чтобы сохранить лидерство".

Стелла верил в потенциал Норриса, сказав: "У него есть потенциал чемпиона, как у Виттеля в 2013 году. Другие команды могут быть близко, но мы должны продолжать толкаться и улучшаться, чтобы преуспеть".

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