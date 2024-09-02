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Ветераны Паралимпийских игр завоевали историческую медаль

 and  John Stellmacher
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Ветераны Паралимпийских игр завоевали историческую медаль

Ветеран бадминтона Томас Вандшнайдер принес еще одну медаль команде Германии на Паралимпийских играх, всех удивив в возрасте 60 лет. Он обыграл фаворита из Южной Кореи Чон Чжегуна 2-0 (26:24, 21:11) в матче за бронзовую медаль в классе колесного кресла WH1, завоевав победу после 58 минут с триумфальным поднятием руки.

Вандшнайдер вошел в историю как первый немецкий спортсмен, выигравший медаль в бадминтоне на Паралимпийских и Олимпийских играх. Первая партия была напряженной, и преимущество переходило от одного игрока к другому, но опыт Вандшнайдера в итоге решил исход матча. Во второй партии он не оставил никаких шансов своему сопернику, который был на 13 лет моложе.

"Я всегда мечтал об этом - выиграть медаль для Германии в бадминтоне. И знаете что? Я это сделал. Я завоевал бронзовую медаль для Германии", - сказал Вандшнайдер. "Слушайте, немного обидно, что я, 61-летний, должен демонстрировать навыки бадминтона новичкам. Но надеюсь, мы сможем сделать этот спорт еще более захватывающим для всех в будущем".

Вандшнайдер был единственным немцем, прошедшим групповой этап в Арене Порт де ла Шапель. Бадминтон во второй раз вошел в программу Паралимпийских игр, и немецкой команде не удалось завоевать медаль в Токио.

Прямо перед исторической победой Вандшнайдера, Макс Геллаар завоевал серебро в соревнованиях по триатлону для Лейпцига, Германия. 26-летний спортсмен добился самого высокого результата в своей карьере после нескольких третьих мест и серебряной медали на чемпионатах мира. "Я выиграл серебро, но не золото. Это была жестокая гонка с самого начала, все плавали друг на друге", - сказал Геллаар.

Историческое достижение Вандшнайдера на Паралимпийских играх продолжает вдохновлять будущих немецких спортсменов, делая его иконой в колесном бадминтоне. Паралимпийские игры демонстрируют таланты спортсменов с ограниченными возможностями на мировой сцене, доказывая, что спорт не знает границ.

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