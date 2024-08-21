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Ветеран полузащиты Петков переходит из Аугсбурга в Эльверсберг

 and  John Stellmacher
Время чтения 1 минута
Лукас Петков переходит в аренду из Аугsburg в Фюрт, затем переезжает в Эльверсберг
Лукас Петков переходит в аренду из Аугsburg в Фюрт, затем переезжает в Эльверсберг

- Ветеран полузащиты Петков переходит из Аугсбурга в Эльверсберг

Футболист Лукас Петков меняет команды с FC Аугсбург на SV Эльверсберг. 23-летний футболист недавно выступал на правах аренды за SpVgg Грейтер Фюрт и продолжит свою карьеру в 2-й Бундеслиге, перейдя в Саар. Он подписал трехлетний контракт с Эльверсбергом, действующий до 2027 года - подробности трансфера, в том числе сумма, не разглашаются обеими командами.

"Я с нетерпением жду этой возможности и готов продвинуться в своей карьере с долгосрочной перспективой", - сказал немецко-болгарский футболист в заявлении.

Петков был частью системы молодежи Аугсбурга и дебютировал на профессиональном уровне весной 2021 года. Он сыграл восемь матчей в Бундеслиге за Аугсбург. В сезоне 2021/22 он был арендован в SC Verl, а с февраля 2023 года до недавнего времени выступал за Фюрт.

Решение Лукаса Петкова присоединиться к SV Эльверсберг означает, что он теперь будет представлять команду из другого региона Германии. Его новый клуб, расположенный в Саарланде, предоставит ему увлекательную возможность продолжить свою футбольную карьеру.

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