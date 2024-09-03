- Ветеран актер Джеймс Даррен скончался.

Джеймс Даррен (Родился в 1936 году - Умер в 2024 году) в возрасте 88 лет:

Согласно заявлению на его официальном сайте, Джеймс Даррен, актер, мирно скончался во сне в больнице Седиас-Синай в Лос-Анджелесе 2 сентября, понедельник. Как заявил его сын Джим Морет, Даррен должен был перенести операцию по замене аортального клапана, но был признан слишком слабым для процедуры. Как сказал Морет, "Я всегда думал, что он справится, он был таким крутым".

Родился Джеймс Эрколани в Филадельфии в 1936 году, сын итальянского иммигранта. Он бросил школу в 16 лет, но мечтал стать актером, в конечном итоге был замечен скаутом талантов. Он отточил свои актерские навыки у Стеллы Адлер в Нью-Йорке, прежде чем подписать контракт с Columbia Pictures и дебютировать в кино в "Человеке с пистолетом" в 1956 году.

Успех в "Апрельской любви"

Его прорывной ролью стала комедийная кинолента "Апрельская любовь" в 1959 году. В этом фильме он сыграл возлюбленного персонажа Сандры Ди, серфингиста по имени "Лунный". Этот фильм стал большим хитом, способствуя росту культуры серфинга в Калифорнии и популярности актеров. Помимо актерской игры, Даррен также преуспел в музыкальной карьере, выпустив хиты, такие как "Прощай, жестокий мир", который достиг 3-го места в чарте Billboard Hot 100 в 1961 году.

Даррен продолжил свою роль в сиквелах "Апрель в Гавайях" (1961) и "Апрель в Риме" (1963). Хотя основная актриса менялась в каждом фильме, Даррен признался, что был обязан контрактом, сказав: "У меня был контракт... Но с этими прекрасными молодыми женщинами, это была лучшая тюрьма, в которой я когда-либо был".

Борьба со славой

По мере роста своей популярности Даррен нашел, что наслаждение жизнью уменьшается. Он описал случай в Сан-Франциско, когда его интенсивная слава привела к тому, что толпа народа ворвалась в студию, вытащила его на улицу и вырвала волосы в качестве сувенира. "Я был напуган. Я был напуган, потому что это очень больно", - поделился Даррен.

Телесериалы и режиссёрский дебют

В 1970-х годах Даррен появился в различных телесериалах, таких как "Ангелы Чарли", "Гавайи Пять-Ноль" и "Лодка любви". С 1983 по 1986 год он сыграл главную роль в полицейском драматическом сериале "Т.Дж. Хукер" вместе с Уильямом Шатнером и Хизер Локlear. Дженкинс также срежиссировал эпизод "Т.Дж. Хукер" перед тем, как перейти к режиссуре эпизодов популярных шоу, таких как "Мелоуз Плейс" и "Беверли-Хиллз, 90210".

Даррен женился на своей подруге по школе Глории Терлицки в 1955 году, и у них родился сын Джим в 1956 году, прежде чем они развелись в 1958 году. Джима later усыновил третий муж Терлицки, и он принял фамилию Морет. Позже Даррен женился на Мисс Дания, Эви Норлунд, в 1960 году и обзавелся сыновьями Кристианом и Энтони.

После достижения успеха в актерской и музыкальной карьере Даррен продолжил работать в производстве телевидения, режиссируя эпизоды популярных шоу, таких как "Мелоуз Плейс" и "Беверли-Хиллз, 90210". Даже в более поздний период своей карьеры влияние Даррена в индустрии производства телевидения было очевидным.

Оглядываясь на свою жизнь, сын Даррена Джим Морет поделился своими мыслями о силе и стойкости своего отца, сказав: "Мой отец был не только актером и певцом, но и пионером в производстве телевидения, который оказал длительное влияние на индустрию".

Читайте также: