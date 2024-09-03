Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиТелевизионная продукция

Ветеран актер Джеймс Даррен скончался.

С 1950-х годов итальянский актер Джеймс Даррен оказал значительное влияние на многие кинопроекты и телевидение. К сожалению, он покинул этот мир.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 2 минут

- Ветеран актер Джеймс Даррен скончался.

Джеймс Даррен (Родился в 1936 году - Умер в 2024 году) в возрасте 88 лет:

Согласно заявлению на его официальном сайте, Джеймс Даррен, актер, мирно скончался во сне в больнице Седиас-Синай в Лос-Анджелесе 2 сентября, понедельник. Как заявил его сын Джим Морет, Даррен должен был перенести операцию по замене аортального клапана, но был признан слишком слабым для процедуры. Как сказал Морет, "Я всегда думал, что он справится, он был таким крутым".

Родился Джеймс Эрколани в Филадельфии в 1936 году, сын итальянского иммигранта. Он бросил школу в 16 лет, но мечтал стать актером, в конечном итоге был замечен скаутом талантов. Он отточил свои актерские навыки у Стеллы Адлер в Нью-Йорке, прежде чем подписать контракт с Columbia Pictures и дебютировать в кино в "Человеке с пистолетом" в 1956 году.

Успех в "Апрельской любви"

Его прорывной ролью стала комедийная кинолента "Апрельская любовь" в 1959 году. В этом фильме он сыграл возлюбленного персонажа Сандры Ди, серфингиста по имени "Лунный". Этот фильм стал большим хитом, способствуя росту культуры серфинга в Калифорнии и популярности актеров. Помимо актерской игры, Даррен также преуспел в музыкальной карьере, выпустив хиты, такие как "Прощай, жестокий мир", который достиг 3-го места в чарте Billboard Hot 100 в 1961 году.

Даррен продолжил свою роль в сиквелах "Апрель в Гавайях" (1961) и "Апрель в Риме" (1963). Хотя основная актриса менялась в каждом фильме, Даррен признался, что был обязан контрактом, сказав: "У меня был контракт... Но с этими прекрасными молодыми женщинами, это была лучшая тюрьма, в которой я когда-либо был".

Борьба со славой

По мере роста своей популярности Даррен нашел, что наслаждение жизнью уменьшается. Он описал случай в Сан-Франциско, когда его интенсивная слава привела к тому, что толпа народа ворвалась в студию, вытащила его на улицу и вырвала волосы в качестве сувенира. "Я был напуган. Я был напуган, потому что это очень больно", - поделился Даррен.

Телесериалы и режиссёрский дебют

В 1970-х годах Даррен появился в различных телесериалах, таких как "Ангелы Чарли", "Гавайи Пять-Ноль" и "Лодка любви". С 1983 по 1986 год он сыграл главную роль в полицейском драматическом сериале "Т.Дж. Хукер" вместе с Уильямом Шатнером и Хизер Локlear. Дженкинс также срежиссировал эпизод "Т.Дж. Хукер" перед тем, как перейти к режиссуре эпизодов популярных шоу, таких как "Мелоуз Плейс" и "Беверли-Хиллз, 90210".

Даррен женился на своей подруге по школе Глории Терлицки в 1955 году, и у них родился сын Джим в 1956 году, прежде чем они развелись в 1958 году. Джима later усыновил третий муж Терлицки, и он принял фамилию Морет. Позже Даррен женился на Мисс Дания, Эви Норлунд, в 1960 году и обзавелся сыновьями Кристианом и Энтони.

После достижения успеха в актерской и музыкальной карьере Даррен продолжил работать в производстве телевидения, режиссируя эпизоды популярных шоу, таких как "Мелоуз Плейс" и "Беверли-Хиллз, 90210". Даже в более поздний период своей карьеры влияние Даррена в индустрии производства телевидения было очевидным.

Оглядываясь на свою жизнь, сын Даррена Джим Морет поделился своими мыслями о силе и стойкости своего отца, сказав: "Мой отец был не только актером и певцом, но и пионером в производстве телевидения, который оказал длительное влияние на индустрию".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Джеймс Даррен был примечательной фигурой в круге ветеранов американских телезвёзд.
Общество

"Джеймс Даррен, часто изображаемый как расслабленный, умер".

- "Джеймс Даррен, часто изображаемый как расслабленный, умер". Джеймс Эрколани, ныне 88-летний, прощается. Известный своими актерскими талантами, он появился в различных фильмах и телесериалах. Его самые примечательные роли были в фильме "Апрельская любовь" и сериале "Т.Дж. Хукер". В начале своей карьеры Даррен был

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Несмотря на то, что они примерно год назад разошлись, Аlí и Почер продолжают бросать язвительные...
Общество

Оливер Почер и Амира Али официально расторгли свой брак.

Оливер Почер и Амира Али официально расторгли свой брак. Текущая вражда между Оливером Пochtером и Амирой Али, последовавшая за их расставанием, может подходить к концу. Недавно Пochtер объявил в Instagram, что развод официально завершен. Это заявление последовало примерно через год после того, как они публично объявили о распаде своего союза.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Ведущий фигурист "Баварии" Макс Эберль собирается жениться на своей давней любви с детства.
Общество

Ведущий фигурист "Баварии" Макс Эберль собирается жениться на своей давней любви с детства.

Ведущий фигурист "Баварии" Макс Эберль собирается жениться на своей давней любви с детства. В молодости Макс Эберль и Наташа Фрускелла провели короткий роман. Недавно их пути снова пересеклись, и судьба имела другие планы. Сейчас футбольный менеджер Макс Эберль и телеведущая Наташа Фрускелла муж и жена. Макс поделился этой

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

Джеймс Даррен был примечательной фигурой в круге ветеранов американских телезвёзд.
Общество

"Джеймс Даррен, часто изображаемый как расслабленный, умер".

- "Джеймс Даррен, часто изображаемый как расслабленный, умер". Джеймс Эрколани, ныне 88-летний, прощается. Известный своими актерскими талантами, он появился в различных фильмах и телесериалах. Его самые примечательные роли были в фильме "Апрельская любовь" и сериале "Т.Дж. Хукер". В начале своей карьеры Даррен был

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Различные путешественники считают Новую Зеландию идеальным местом для отдыха.
Панорама

Увеличение в три раза взноса на въезд туристов в Новую Зеландию

Увеличение в три раза взноса на въезд туристов в Новую Зеландию Новая Зеландия планирует существенно повысить стоимость краткосрочных разрешений на въезд и виз, при этом ответственный министр заверил, что это не повлияет на туризм. Однако представители туристической индустрии обеспокоены и прогнозируют ежегодную потерю десятков тысяч туристов. Новозеландское правительство объявило о

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Гизель П. потеряла сознание во время происшествия.
Панорама

В этих условиях жена одного мужчины была сексуально изнасилована 72 другими мужчинами после того, как она была под кайфом.

В этих условиях жена одного мужчины была сексуально изнасилована 72 другими мужчинами после того, как она была под кайфом. Шокирующее правовое дело в настоящее время рассматривается во Франции. В Авиньоне начался процесс против 71-летнего мужчины, Доминика П., и 50 других подсудимых, связанный с 92 случаями сексуального насилия. Фактология этого дела

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Известный нападающий прощается со спортом, публично плача
Спорт

Известный нападающий прощается со спортом, публично плача

Известный нападающий прощается со спортом, публично плача Прощание со слезами: Легендарный уругвайский футболист Луис Суарес прощается с национальной командой. Эмоции накалены, голоса дрожат. Однако отставка 37-летнего футболиста не является немедленной. Еще один матч, и знаменитый уругвайский футболист Луис Суарес поставит точку в своей истории с национальной командой. 37-летний Суарес объявил

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно