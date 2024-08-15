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Федеральные земли ГерманииНовостиМассив горные руды

Ветер против продажи дома Фихтельберга.

Район Erzgebirgskreis планирует продать дом Фихтельберг и другие участки на высшей вершине Саксонии. Это вызывает критику в городе Обервизанталь.

 and  Wendy Allen
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На данный момент в общественных руках: Район Эльб리게 существует продажа регионально известного дома...
На данный момент в общественных руках: Район Эльб리게 существует продажа регионально известного дома Фихтельберггаузен. (Архивное изображение)

- Ветер против продажи дома Фихтельберга.

Планы по продаже участков на высочайшей вершине Саксонии, в том числе широко известного в регионе дома на горе Фихтельберг, встречают сопротивление в Обервайсенталье (район Эрцгебирге). В резолюции городской совет обращается к району сохранить хотя бы ключевые участки на плато в общественной собственности, как сообщает город. Это включает в себя зоны движения и участок между станцией канатной дороги, домом на горе Фихтельберг и Колоколом мира.

Плато на горе Фихтельберг, включая его отель и ресторан, является популярным туристическим направлением. До сих пор недвижимость принадлежала району Эрцгебирге, который сдавал в аренду дом на горе Фихтельберг. Однако район начал так называемую процедуру предложения весной, чтобы продать объект и окружающие участки.

Причиной этого является высокая потребность в модернизации. В четверг пресс-служба органа не смогла предоставить информацию о текущем статусе процедуры по запросу.

Свободное государство Саксония имеет право преимущественной покупки

В принципе, Свободное государство Саксония имеет право преимущественной покупки на участок. Однако в ответ на запрос депутата ландтага Рико Гебгардта (Левые) в июле финансовый министр Хартмут Ворйоханн (ХДС) заявил, что оно не будет использоваться.

Недвижимость, подобная дому на горе Фихтельберг, может быть приобретена согласно Саксонскому бюджетному закону только в том случае, если она необходима для выполнения задач государства в обозримом будущем. Это требование не выполняется, согласно Ворйоханну.

Горный хребет Рудных гор включает гору Фихтельберг, популярное туристическое направление, известное своим отелем, рестораном и станцией канатной дороги. Городской совет Обервайсенталь просит сохранить ключевые участки в этом хребте, такие как зоны движения и участок между станцией канатной дороги, домом на горе Фихтельберг и Колоколом мира, в общественной собственности.

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