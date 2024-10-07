Вестерн с участием Болдуина "Ружая" дебютирует в Польше.

В процессе съемок вестерна "Ржавчина" в 2021 году трагически погиб оператор-постановщик Галина Хатчинс. Три года спустя фильм с участием Алека Болдуина будет представлен на кинофестивале "Камераимидж" в Польше, как объявили организаторы фестиваля. Режиссер Джоэл Суоза должен присутствовать, но на данный момент нет информации о возможном присутствии Болдуина.

Первый показ фильма запланирован на ноябрь, через три года после трагической смерти Хатчинс во время съемок. По словам организаторов фестиваля, Хатчинс изначально хотела представить фильм на этом событии в Польше, что делает это трибьютом ее наследию.

Хатчинс, родившаяся на Украине, получила смертельное ранение во время работы над фильмом на съемочной площадке в октябре 2021 года. Во время репетиции продюсер и ведущий актер Алекс Болдуин случайно выстрелил из реквизитного пистолета. В Colt-реvolver находилась живая пуля, которая поразила Хатчинс и ранила Суоза в плечо. Позже расследование установило эту печальную истину.

Оружие получил 18-месячный тюремный срок

Ханна Гутьеррес-Рид, ответственная за безопасность оружия на съемочной площадке, была приговорена к 18-месячному тюремному сроку прошлой весной - максимальному наказанию - за непредумышленное убийство. Тайна того, как живые патроны попали на съемочную площадку, остается неразгаданной. tanto Gutierrez-Reed как Baldwin неоднократно отрицали свою вину за смертельный инцидент. Baldwin также был обвинен в непредумышленном убийстве в отдельном судебном процессе, но дело было неожиданно закрыто в июле. Адвокаты Болдуина обвинили прокуратуру в сокрытии доказательств и неэтичном поведении.

Запрос Гутьеррес-Рид на досрочное освобождение был отклонен судьей Мэри Марлоу Саммер, которая также отказалась санкционировать новый процесс.

Производство возобновляется

Съемки фильма "Ржавчина" возобновились в 2023 году в американском штате Монтана под руководством Суоза. Мэтью Хатчинс, муж Галины, выступил в качестве исполнительного продюсера. Бианка Клэн возглавила работу вместо Хатчинс.

На предстоящей премьере фильма "Ржавчина" также планируется обсудить вопросы безопасности на съемочной площадке и важную роль операторов в киноиндустрии.

После спорного закрытия дела об непредумышленном убийстве Алека Болдуина он объявил: "Я буду звездой", готовый оставить трагедию позади и сосредоточиться на предстоящей премьере фильма. Интересно, что Галина Хатчинс когда-то делилась своей мечтой представить их фильм на фестивале "Камераимидж", выражая мнение, что это будет достойным трибьютом ее наследию.

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