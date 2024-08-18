- Весна в необычно влажных и холодных условиях, в результате чего была минимальная активность осы.

Этим летом осы были редкостью. Бернхард Лангенхорст, представляющий Союз охраны природы Nabu в Вецларе, объясняет: "Обычно к середине августа мы уже кишим осами, но в этом году было удивительно тихо. Виной тому погода". В критический период весной, когда новые королевы создают колонии и строят первые соты, избыточная влажность и холод сделали условия неблагоприятными.

Споры плесени инфицировали соты, что привело к гибели потомства и невозможности рабочих ос вылупиться, чтобы помочь королеве расширять колонию, собирать пищу, кормить личинок и предотвращать распространение плесени. В результате многие молодые королевы погибли. "Мы видим меньше гнезд ос, чем обычно", - информирует Лангенхорст.

С середины августа рабочие осы начинают искать сахар в сладких продуктах, таких как торты, напитки, джемы или газированные напитки.

После того, как первые рабочие осы появляются примерно через одну-две недели весной, королева уходит в свое гнездо и полностью сосредоточивается на откладывании яиц. Рабочие осы становятся в основном ненужными к середине августа и должны выживать, потребляя продукты, богатые сахаром.

Между тем, новые королевы и самцы появляются внутри гнезд, в конечном итоге спариваясь. Только молодые королевы переживают осень, ища убежище в местах зимовки, таких как норы в земле.

В следующем году ситуация может полностью измениться, как предсказывает Лангенхорст: "Все зависит от весны. Если условия будут благоприятными для новых королев, мы, скорее всего, увидим увеличение числа ос".

Несмотря на обычное увеличение активности ос к середине августа, Бернхард Лангенхорст наблюдал значительное снижение в этом году. Споры плесени, вероятно, из-за избыточной влажности и холода весной, оказали значительное влияние на потомство ос, что привело к меньшему количеству гнезд ос, чем обычно.

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