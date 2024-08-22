- "Весь тур по ZDF TV Garden's Event" был быстро снят всего за две минуты.

За два минуты билеты на "ZDF-Fernsehgarten на туре" в Швертине разлетелись как горячие пирожки. ZDF это подтверждает. Изначально было доступно 1400 билетов, которые были разделены между записью 4 октября (которая будет показана 13 октября) и живым шоу 6 октября.

Представитель заявил: "Все билеты распроданы. Есть список ожидания на случай отмены, но и он заполнен из-за большого интереса".

Ведущая Андреа Кивель (59 лет) планирует перенести свою передачу в столицу земли на "Плавающем лугу", саду с панорамным видом на замок Швертина. Зрителей ждет смесь игр, акробатики, юмора, советов и музыки, которые уже стали визитной карточкой "ZDF-Fernsehgarten". Местный житель Ларс Дитрих также представит замечательных людей из Швертина и его окрестностей, а также покажет самые захватывающие места и пейзажи в коротких фильмах.

Без лишних слов, интерес к билетам на "ZDF-Fernsehgarten на туре" в Швертине был так велик, что не только все 1400 билетов были проданы, но и список ожидания полностью исчерпан.

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