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СпортНовостиФормула 1

Верштаппен возвращается, Феррари сталкивается с бедствием

Возбуждающий этап Eleonмiнции для Гран-при Сингапура

 and  Melissa Williams
Время чтения 2 минут

Верштаппен возвращается, Феррари сталкивается с бедствием

Макс Ферстаппен испытывал некоторые опасения перед Гран-при Сингапура, но ему удалось впечатлить в квалификации, завоевав солидное второе место. В отличие от этого, Ferrari потерпела серьезный провал в последнем сегменте квалификации.

Лендо Норрис завоевал поул-позицию для Гран-при Сингапура. Водитель McLaren блистал в квалификации, установив лучшее время 1:29.525 и forcing Макса Ферстаппена (Нидерланды/Red Bull) на второе место. Это был шестой поул Норриса в его карьере и пятый в текущем сезоне.

Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл (оба из Великобритании) в команде Mercedes заняли второе и третье места на стартовой решетке соответственно. Неожиданно, Нико Хюлькенберг показал хороший результат в, казалось бы, слабой Haas. Немецкий водитель финишировал шестым, отстав от напарника по команде Оскара Пиастри (Австралия).

К сожалению, сессия квалификации Ferrari не оправдала ожиданий. Шарль Леклер (Монако) был дисквалифицирован за превышение лимитов трассы, что привело к девятому месту. Карлос Sainz (Испания) также допустил ошибку, врезавшись задним ходом в лимит трассы, что привело к длительному перерыву и, в конечном итоге, к десятому месту.

В предстоящей гонке в воскресенье (14:00 CEST/прямой эфир на Sky и ntv.de) напарник Ферстаппена Серхио Перес, скорее всего, не сможет оказать поддержку. Перес квалифицировался только 13-м. "Речь идет о минимизации ущерба", - сказал Перес после разочаровывающего уик-энда в Баку, где Норрис обошел его с 15-го места. Ферстаппен показал улучшение после гонки в Баку, заметив, что "машина была похожа на го-карт, одно колесо всегда было в воздухе в медленных поворотах". Ферстаппен предсказал, что "не думаю, что Сингапур станет нашей лучшей гонкой". Однако в квалификации действующий чемпион смог сохранить свою позицию.

В чемпионате пилотов Норрис все еще отстает от Ферстаппена на 59 очков. В чемпионате конструкторов McLaren вышла вперед в Баку.

Несмотря на некоторые трудности ранее, сильная выступление Макса Ферстаппена в квалификации сохранило его шансы на победу в Формуле 1, что продемонстрировало его второе место в квалификации Гран-при Сингапура. С другой стороны, Ferrari, известная своей стабильностью, столкнулась с трудностями в последнем сегменте квалификации, оба Шарль Леклер и Карлос Sainz показали плохие результаты и заняли низкие позиции на стартовой решетке.

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