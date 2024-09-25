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СпортНовостиВФБ Штутгарт

Вероятное решение загадки, связанной с травмой мистера Штегена, может скрываться в тумане.

До изгнания из команды

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 2 минут
Возможное решение для травмы тер Штегена может быть Нуñez
Возможное решение для травмы тер Штегена может быть Нуñez

Вероятное решение загадки, связанной с травмой мистера Штегена, может скрываться в тумане.

Недавняя травма Марка-Андреаса тер Штегена принесла хаос в только что объявленную иерархию немецкой вратарской бригады. Теперь вопрос в том, кто встанет в ворота национальной команды в ближайшее время? Некоторые эксперты считают, что ответ кроется в Штутгарте.

Александр Нюбель, возможно, наконец-то оставил в прошлом свои разочарования. Его временное исключение из состава национальной команды и пропуск домашнего чемпионата Европы теперь кажутся далекими воспоминаниями. Ведь он вернулся в команду Юлиана Нагельсманна и имеет шанс стать первым номером.

Травма Марка-Андреаса тер Штегена открыла беспрецедентную возможность для нового лицевого в немецкой вратарской позиции, вызвав многочисленные дискуссии о лучшем способе заполнить эту брешь. Бывший национальный вратарь Андреас Кёпке сказал в интервью мюнхенской "Меркурий/tz", что "молодого вратаря можно бросить сейчас". По его мнению, "только Александр Нюбель подходит на данный момент".

Лотар Matthäus разделяет это мнение, написав в своей колонке Sky, что он "в основном думает о Нюбеле" как о решении. Его впечатляющие выступления в Бундеслиге и на высоком уровне в Лиге чемпионов сделали его одним из лучших вратарей лиги. Matthäus уверен, что Нюбель имеет способности стать первым номером Германии.

Нюбель имеет сильные шансы в потенциальном матче

Его превосходные выступления в Бундеслиге и стабильно высокий уровень в Лиге чемпионов дают Нюбелю сильные шансы против второго вратаря Оливера Баумана в потенциальном поединке. Кроме того, Нюбель, который исполнится 28 лет на следующей неделе, на шесть лет моложе Баумана.

Что касается выбора Нагельсманна состава на международные матчи против Боснии и Герцеговины (11 октября) и Нидерландов (14 октября), его решение отправит ясный сигнал. Особенно если это будет в пользу Нюбеля.

Майер предлагает перспективу на чемпионат мира

Сепп Майер считает, что Нюбель предлагает многообещающую перспективу для позиции первого номера на чемпионате мира 2026 года. С хорошими выступлениями он мог бы твердо закрепить свою позицию и даже иметь время, чтобы оправиться от любых неудач. Если тер Штеген будет отсутствовать до мая, он пропустит шесть международных матчей, с возможностью двух дополнительных в начале июня. Всегда вопрос, сможет ли 32-летний вернуться в свою былую форму после такой серьезной травмы.

Нюбель, как и Бауманн, еще не представлял национальную команду. Однако Майер считает, что он должен быть "готов к задаче", если будет выбран. В неожиданном повороте событий Майер сказал, что "Мануэль Нойер не будет заменен". По его мнению, "привести Нойера обратно было бы лучшим решением сейчас. Тогда Нюбель снова должен был бы играть запасным".

Несмотря на сильную конкуренцию, впечатляющие выступления Нюбеля с ВФБ Штутгарт поставили его в число претендентов на место в немецкой национальной команде, подняв вопрос о позиции вратаря после травмы тер Штегена. Недавний успех ВФБ Штутгарт, в котором Нюбель играет ключевую роль, может значительно повлиять на решение Нагельсманна во время международных матчей против Боснии и Герцеговины и Нидерландов.

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