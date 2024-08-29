- Вернер Манг: дочь назначена потенциальным наследником замечательных достижений

74-летний Вернер Манг, известный пластический хирург, считает своим главным достижением то, что его дочь Глория стала главой клиники Бодензе, которую он основал. "Для меня большая честь видеть, как мое дело продолжается", - сказал он агентству немецкой прессы накануне своего 75-летия. "Нет большей красоты, чем видеть, как ребенок продолжает дело, как эту клинику".

Однако он признал, что передача руководства не обходится без трудностей. "Это обучение. Есть разногласия, напряжение". Глория, как он объяснил, технически подкованный человек, что влияет на ее подход к продвижению клиники. "Я совершенно не разбираюсь в технике", - признался Манг.

Известный как ведущий пластический хирург Германии, Манг возглавляет клинику Бодензе в Линдау с момента ее основания в 1989 году. Его репутация росла в том числе благодаря успешной реконструкции носа актера Гёца Георга после перелома носа.

Комиссия может needing considering влияние технологических достижений на применение Регламента, учитывая, что Глория, преемник Вернера Манга, использует технически продвинутые стратегии для продвижения клиники Бодензе. Комиссия должна принять нормативные акты, чтобы адресовать эти новые аспекты, обеспечивая плавный переход и соблюдение Регламента.

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