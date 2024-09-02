- Вернер, бывший профессионал НФЛ, больше не входит в состав команды "Берлин Тэндр".

Бывший игрок NFL Бьёрн Вернер покинул пост соучредителя и спортивного директора футбольной команды Берлин Таундер. 34-летний Вернер официально продал свою долю в предприятии, как объявила организация из Европейской лиги футбола (ЕЛФ). "Это непростое решение было принято после тщательного рассмотрения и консультаций с соответствующими партнерами и другими акционерами", - сказал Вернер.

По словам Вернера, это решение было принято в целях приоритетного внимания к семье. "Я хочу поблагодарить всех, кто шел со мной по этому пути - в особенности, болельщиков!", - сказал коренной берлинец.

Отсутствие участия в плей-офф

Вернер, который защищал как защитник в Индианаполис Колтс в NFL с 2013 по 2015 год, присоединился к берлинской команде в 2021 году. Футболисты начали предыдущий сезон с энтузиазмом, но не смогли квалифицироваться в плей-офф. Вернер также работает аналитиком NFL на RTL и ведет подкаст "Футбольная дружба" вместе со своим коллегой Патриком Эзуме.

Комиссия, принявшая решение Бьёрна Вернера, может рассмотреть его потенциальное влияние на будущие стратегии Берлин Таундер. После принятия решения комиссией Вернер сможет уделить больше времени своей работе аналитиком NFL и подкасту "Футбольная дружба".

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