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ПолитикаНовости

Верховный суд США будет рассматривать возможность того, что Мексика может принять судебные меры против производителей оружия из-за насилия на границе.

Верховный суд США рассмотрит вопрос о том, запрещает ли федеральный закон судиться Мексике с поставщиками оружия за якобы способствование распространению огнестрельного оружия в наркокартели.

 and  Carmen Simpson
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Верховный суд США будет рассматривать возможность того, что Мексика может принять судебные меры против производителей оружия из-за насилия на границе.

Верховный суд разрешил ходатайство Smith & Wesson и других производителей оружия в пятницу, с намерением пересмотреть решение суда низшей инстанции, которое возобновило дело после его закрытия на основании Закона о защите законной торговли огнестрельным оружием 1999 года. Этот закон в основном освобождает производителей и продавцов огнестрельного оружия от ответственности за криминальные действия, связанные с их продукцией, совершенные посторонними лицами.

Всего суд принял 13 решений в пятницу, что открывает дорогу для начала нового судебного сезона в понедельник, посвященного таким темам, как обратная дискриминация, хранение ядерных отходов и тестирование ДНК для дела заключенного на смертной казни.

Эти новости актуальны и будут обновляться.

Решение Верховного суда пересмотреть решение суда низшей инстанции в деле производителей оружия свидетельствует о значительном вовлечении в политику, так как регулирование огнестрельного оружия часто остается спорным политическим вопросом. При взгляде на расписание суда политика также играет роль в предстоящем сезоне, с такими темами, как обратная дискриминация и хранение ядерных отходов.

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